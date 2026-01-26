Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1049282

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH Obere Laube 71 78462 Konstanz, Deutschland http://www.konstanz-info.com/
Ansprechpartner:in Frau Feride Mehmetaj +49 7531 133088
Logo der Firma Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Ho Narro! Fasnacht in Konstanz

BrauchtumsParadies Konstanz: Umzüge, Straßenfasnacht, Guggenmusik und lebendige Traditionen

(lifePR) (Konstanz, )
Bunte Kostüme, fröhliche Feiern, handgeschnitzte Masken und gelebte Traditionen: In Konstanz begann mit dem Ausrufen der Fasnacht offiziell die heiße Phase der fünften Jahreszeit. Bis zum 18. Februar 2026 hallt der Fasnachtsgruß „Ho Narro!“ durch die Gassen der Stadt, wenn Mäschgerle und Narren in traditionellen und kreativen Kostümen jahrhundertealte Bräuche lebendig werden lassen.

Während der Fasnacht verwandelt sich Konstanz in eine lebendige Hochburg närrischer Lebensfreude. Groß und Klein treffen sich auf Straßen und Plätzen, um gemeinsam zu feiern, zu schunkeln und zu singen. Von Bällen und Bühnenprogrammen über Umzüge und Straßenfasnacht bis hin zu Guggenmusik, farbenfrohen Häsern und kunstvollen Masken erwartet Besucher:innen ein facettenreiches Programm. Einfach vorbeikommen und die besondere Stimmung selbst erleben!

Der „Schmotzige Dunschtig“ in Konstanz
Närrische SinnesImpulse: Der Höhepunkt der Konstanzer Fasnacht ist der Schmotzige Dunschtig am 12. Februar 2026. Bereits in den frühen Morgenstunden stellen die Narren mit dem traditionellen Wecken die normalen Verhältnisse auf den Kopf. Den ganzen Tag bis spät in die Nacht wird „uff de Gass“ gefeiert – in der historischen Altstadt, auf den Plätzen und in den urigen Weinstuben.

Am Abend zieht der beliebte Hemdglonkerumzug durch die Stadt: In Nachthemden und Zipfelmützen sorgt der närrische Zug für ausgelassene Stimmung und eindrucksvolle Fotomotive. Die Fasnacht ist bunt und gehört allen Menschen. Damit Menschen mit Beeinträchtigungen unbeschwert mitfeiern können, stellen die Konstanzer Fasnachtsvereine Informationen und Angebote rund um barrierefreie Veranstaltungen unter allenwohlniemandweh.de zur Verfügung.

Fröhliche Umzüge & spektakulärer Abschluss
Zu den Besonderheiten der Konstanzer Fasnacht zählen die großen Umzüge und der traditionsreiche Abschluss der närrischen Zeit. Der Butzenlauf am Mittwochabend (11. Februar 2026) knüpft an ursprüngliche, mittelalterliche Fasnachtstraditionen an. Beim großen Fasnachtsumzug am Sonntag, 15. Februar 2026, ziehen zahlreiche Vereine und Zünfte mit aufwendig gestalteten, meist handgemachten Kostümen und Masken durch die Altstadt.

Am Rosenmontag (16. Februar 2026) stehen beim Kinderumzug die kleinen Mäschgerle im Mittelpunkt. Den Abschluss der Fasnacht bilden am Fasnachtsdienstag die traditionellen Fasnachtsverbrennungen an verschiedenen Orten im Stadtgebiet.

Tipp 1: Stadtführung „Ho Narro! Konstanz & die Fasnacht“
Wer tiefer in die Konstanzer Fasnacht eintauchen möchte, kann bei der beliebten Stadtführung „Ho Narro! Konstanz & die Fasnacht“ spannende Hintergründe zur fünften Jahreszeit erfahren. Die närrisch-informative Tour führt durch Gassen und Plätze, und vermittelt Wissenswertes von den Ursprüngen bis heute.
Termine u. a.: 13. & 14. Februar 2026

Tipp 2: Konstanzer Fasnacht live im TV
Aus dem Konzil direkt ins Wohnzimmer: Am 3. Februar 2026 wird die „Konstanzer Fasnacht“ live aus dem Konzil übertragen. Ein buntes Bühnenprogramm mit Humor, Musik und närrischer Tradition sorgt für beste Unterhaltung.

Tipp 3: Pappmaché-Workshop zur Konstanzer Fasnacht
Dicke Köpfe erwünscht! Bei diesem Workshop gibt die Historikerin Julia Schulz zunächst eine spannende Einführung in die Tradition der Konstanzer Schwellköpfe. Anschließend werden
die Teilnehmer:innen selbst kreativ und gestalten aus vorgefertigten Pappmaché-Köpfen ihre eigenen Schwellköpfe. Termin: 29. Januar 2026, 15 Uhr
Weitere Infos unter: rosgartenmuseum.de

Treuer Begleiter
Der Konstanzer Fasnachtsbecher ist auch 2026 ein praktischer Begleiter durch die närrische Zeit. Der bedruckte Mehrwegbecher ist für 3 Euro bei der Tourist-Information im Bahnhof erhältlich. Dank Karabinerhaken kann er bequem am Gürtel, an der Tasche oder am Häs befestigt werden – robust, umweltfreundlich und immer griffbereit.

Weitere Infos zur Konstanzer Fasnacht sowie der Flyer mit allen Terminen gibt es unter: www.konstanz-info.com/fasnacht

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.