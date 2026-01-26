Ho Narro! Fasnacht in Konstanz
BrauchtumsParadies Konstanz: Umzüge, Straßenfasnacht, Guggenmusik und lebendige Traditionen
Während der Fasnacht verwandelt sich Konstanz in eine lebendige Hochburg närrischer Lebensfreude. Groß und Klein treffen sich auf Straßen und Plätzen, um gemeinsam zu feiern, zu schunkeln und zu singen. Von Bällen und Bühnenprogrammen über Umzüge und Straßenfasnacht bis hin zu Guggenmusik, farbenfrohen Häsern und kunstvollen Masken erwartet Besucher:innen ein facettenreiches Programm. Einfach vorbeikommen und die besondere Stimmung selbst erleben!
Der „Schmotzige Dunschtig“ in Konstanz
Närrische SinnesImpulse: Der Höhepunkt der Konstanzer Fasnacht ist der Schmotzige Dunschtig am 12. Februar 2026. Bereits in den frühen Morgenstunden stellen die Narren mit dem traditionellen Wecken die normalen Verhältnisse auf den Kopf. Den ganzen Tag bis spät in die Nacht wird „uff de Gass“ gefeiert – in der historischen Altstadt, auf den Plätzen und in den urigen Weinstuben.
Am Abend zieht der beliebte Hemdglonkerumzug durch die Stadt: In Nachthemden und Zipfelmützen sorgt der närrische Zug für ausgelassene Stimmung und eindrucksvolle Fotomotive. Die Fasnacht ist bunt und gehört allen Menschen. Damit Menschen mit Beeinträchtigungen unbeschwert mitfeiern können, stellen die Konstanzer Fasnachtsvereine Informationen und Angebote rund um barrierefreie Veranstaltungen unter allenwohlniemandweh.de zur Verfügung.
Fröhliche Umzüge & spektakulärer Abschluss
Zu den Besonderheiten der Konstanzer Fasnacht zählen die großen Umzüge und der traditionsreiche Abschluss der närrischen Zeit. Der Butzenlauf am Mittwochabend (11. Februar 2026) knüpft an ursprüngliche, mittelalterliche Fasnachtstraditionen an. Beim großen Fasnachtsumzug am Sonntag, 15. Februar 2026, ziehen zahlreiche Vereine und Zünfte mit aufwendig gestalteten, meist handgemachten Kostümen und Masken durch die Altstadt.
Am Rosenmontag (16. Februar 2026) stehen beim Kinderumzug die kleinen Mäschgerle im Mittelpunkt. Den Abschluss der Fasnacht bilden am Fasnachtsdienstag die traditionellen Fasnachtsverbrennungen an verschiedenen Orten im Stadtgebiet.
Tipp 1: Stadtführung „Ho Narro! Konstanz & die Fasnacht“
Wer tiefer in die Konstanzer Fasnacht eintauchen möchte, kann bei der beliebten Stadtführung „Ho Narro! Konstanz & die Fasnacht“ spannende Hintergründe zur fünften Jahreszeit erfahren. Die närrisch-informative Tour führt durch Gassen und Plätze, und vermittelt Wissenswertes von den Ursprüngen bis heute.
Termine u. a.: 13. & 14. Februar 2026
Tipp 2: Konstanzer Fasnacht live im TV
Aus dem Konzil direkt ins Wohnzimmer: Am 3. Februar 2026 wird die „Konstanzer Fasnacht“ live aus dem Konzil übertragen. Ein buntes Bühnenprogramm mit Humor, Musik und närrischer Tradition sorgt für beste Unterhaltung.
Tipp 3: Pappmaché-Workshop zur Konstanzer Fasnacht
Dicke Köpfe erwünscht! Bei diesem Workshop gibt die Historikerin Julia Schulz zunächst eine spannende Einführung in die Tradition der Konstanzer Schwellköpfe. Anschließend werden
die Teilnehmer:innen selbst kreativ und gestalten aus vorgefertigten Pappmaché-Köpfen ihre eigenen Schwellköpfe. Termin: 29. Januar 2026, 15 Uhr
Weitere Infos unter: rosgartenmuseum.de
Treuer Begleiter
Der Konstanzer Fasnachtsbecher ist auch 2026 ein praktischer Begleiter durch die närrische Zeit. Der bedruckte Mehrwegbecher ist für 3 Euro bei der Tourist-Information im Bahnhof erhältlich. Dank Karabinerhaken kann er bequem am Gürtel, an der Tasche oder am Häs befestigt werden – robust, umweltfreundlich und immer griffbereit.
Weitere Infos zur Konstanzer Fasnacht sowie der Flyer mit allen Terminen gibt es unter: www.konstanz-info.com/fasnacht