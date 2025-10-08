Herbst-Highlights 2025: Goldene Genussmomente in Konstanz
Das HerbstParadies Konstanz: Schifffahrten, Blütenpracht und Aktiv-Erlebnisse mit Seeblickgarantie
Herbstliche Schifffahrten erleben
Vom 25. Oktober bis 22. November laden die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) jeden Samstag zu stimmungsvollen Rundfahrten ab Konstanz ein. Um 13.30 und 15.30 Uhr heißt es: Ablegen, durchatmen und das farbenprächtige Ufer- und Alpenpanorama genießen. Neu 2025 ist das Kombi-Ticket „Schifffahrt & Nachtwächterführung“, das nach der Nachmittagsfahrt spannende Einblicke in die Konstanzer Geschichte bietet.
Grenzenlos unterwegs sind Ausflügler beim Herbst-Hopping der URh: Vom 11. Oktober bis 9. November steuert die Flotte an fünf Wochenenden sieben Anlegestellen in der westlichen Bodenseeregion an. Viermal täglich heißt es „Hop on, hop off“ – mit dem Tagesticket sind flexible Ein- und Ausstiege möglich. Ideal, um Ausflüge mit Wandern, Radfahren oder einem Besuch regionaler Highlights zu verbinden.
Tipp: Hoch hinaus mit dem Riesenrad am Hafen: Jetzt noch eine Runde drehen und die bezaubernde Herbstkulisse in Konstanz von oben bestaunen – Top-Fotomotive über See, Altstadt und Alpen inklusive.
Herbst-Highlights in Konstanz
Die Insel Mainau zeigt sich im Herbst von ihrer prachtvollsten Seite: Rund 12.000 Dahlien verwandeln den Südhang in ein einzigartiges Farbenmeer – von strahlendem Weiß über leuchtendes Gelb bis hin zu kräftigen Orange- und Rottönen. Dazu laden gemütliche Dinnele-Abende mit Flammkuchen und Wein im September und Oktober zum Ausklang des Tages ein. Gartenliebhaber:innen entdecken beim Blumenzwiebelmarkt über 150 Sorten für die kommende Saison, während das Gräfliche Schlossfest (2. – 5.10.2025) Mode, Musik, Weinproben und Führungen im Barockschloss vereint.
Naturfreunde genießen in und um Konstanz die milden Temperaturen auf Premiumwanderwegen wie dem „SeeGang“ oder durch golden leuchtende Weinberge. Auch Radtouren am See mit Alpenblick sind jetzt besonders reizvoll.
Tipp: Bis 15.10. laden die Naturcampingplätze Litzelstetten-Mainau und Klausenhorn noch zu spätsommerlichen Auszeiten ein.
Kulinarisch locken die BodenseefischWochen (15.9.–12.10.) und WildenWochen (18.10.–23.11.) mit regionalen Spezialitäten. Ein besonderes Highlight: 800 Jahre Spitalkellerei mit regionalem Weingenuss im historischen Ambiente.
Beim verkaufsoffenen Sonntag am 12.10. öffnen die Geschäfte von 12–17 Uhr, begleitet von Bio- & Regionalmarkt, Eröffnung des neuen Bahnhofplatzes und weiteren Aktionen. Cafés und Bistros versüßen den Tag mit herbstlichen Spezialitäten.
Tipp: Mit dem Angebot „Shopping mit dem Lieblingsmenschen“ lässt sich der Aufenthalt perfekt mit Wellness und Kulinarik abrunden. Weitere Informationen unter: www.konstanz-info.com/...
Weitere Infos und Herbsterlebnisse unter: www.konstanz-info.com/herbst