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Grenzenloses Radvergnügen: Velopicknick Konstanz / Kreuzlingen begeistert mit BMX-Star Dustyn Alt und exklusiven Fahrtrouten

Mit BMX-Profi Dustyn Alt, Musik, Showacts und Familienstrecke wurde die grenzüberschreitende Tour zum besonderen Erlebnis

(lifePR) (Konstanz, )
Eine frühlingsfrische Radtour für die gesamte Familie: Das grenzüberschreitende VeloPicknick Konstanz / Kreuzlingen lud am 26. April zu einer besonderen Fahrt durch die Schwesterstädte ein. Treffpunkt war um 10.30 Uhr auf Klein Venedig, wo die 350 Teilnehmenden von Fahnenschwingern und Fanfaren empfangen wurden. Nach der Begrüßung durch den Konstanzer Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn und den Kreuzlinger Stadtpräsidenten Thomas Niederberger stellten sie sich auf und radelten gemeinsam, angeführt von den beiden Stadtoberhäuptern, los.

Von dort führte die Tour zunächst nach Kreuzlingen. Beim Grenzübertritt zurück nach Deutschland am ehemaligen Hauptzoll sorgte der grenzenlos Rock- und Popchor für musikalische Begleitung. Anschließend ging es durch den Stadtteil Paradies – ja, den gibt es wirklich –, am Seerhein entlang und über die Laube zurück auf Klein Venedig. Dort erwarteten die Teilnehmenden die Showgruppe des Tambourenvereins der Stadt Kreuzlingen, drei Sessions mit BMX-Profi Dustyn Alt, die Street Show Crew der Musikschule Kreuzlingen sowie weitere Angebote rund ums Fahrrad und Verpflegung.

Entspannter Ausklang direkt am Bodensee

Nach der Tour lud das VeloPicknick rund um Klein Venedig zum Verweilen ein. Auf dem Gelände erwarteten die Teilnehmenden Stände und Angebote rund ums Fahrrad sowie kulinarische Angebote. Mit dabei waren unter anderem der MTK-Infostand, die Kreisverkehrswacht, der ADFC, der Mountainbike Club Konstanz, Rocco – der Fahrradladen, mein konrad (SWK), Zweirad Joos, Tour de Courage, Radweg-Reisen und das Energiemobil. Außerdem gab es einen kostenlosen Rad-Check, bei dem Fahrräder vor Ort geprüft werden konnten. Ebenfalls auf dem Festplatz vertreten waren regivelo.ch mit einem Cargobike-Parcours, der Verein Fuss & Velo sowie die grosse Velobörse von VCS und GLP. So bot das VeloPicknick Raum für neue Einblicke in die Fahrradwelt der Region – grenzüberschreitend, informativ und genussvoll.

Veranstaltet wurde das VeloPicknick erneut in enger Zusammenarbeit der Städte Konstanz und Kreuzlingen.

Feride Mehmetaj, Pressesprecherin der Marketing & Tourismus Konstanz GmbH, freute sich über die gelungene grenzüberschreitende Radtour: „Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten! Die Zusammenarbeit mit Kreuzlingen funktioniert reibungslos und mit viel Engagement – ein starkes, aktives Zeichen für das grenzüberschreitende Miteinander! Danke an alle Helferinnen und Helfer und natürlich die Sponsoren Sparkasse Bodensee und Stadtwerke Konstanz.“ 

Infos Weitere zum VeloPicknick gibt es unter www.konstanz-info.com/velopicknick, Infos zum Radfahren in Konstanz unter www.konstanz-info.com/radfahren.

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