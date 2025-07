Glanzlichter des Sommers: Seenachtfest & Stadtgartenfest 2025 in Konstanz

Am 9. August ab 15 Uhr verwandelt sich das Konstanzer Seeufer in eine rund vier Kilometer lange Festmeile. Der funkelnde Höhepunkt ist das grenzüberschreitende Musikfeuerwerk mit der Schwesterstadt Kreuzlingen. Es ist eines der größten Höhenfeuerwerke Europas, zu dem hunderte Schiffe aus dem DACH-Raum kommen.Auf dem Wasser gibt es viel zu erleben – mit Wasserskishows des DSMC, Modellboot-Ausstellung und romantischer Hafenstimmung inklusive weißer Flotte. Der beliebte Seenachtfest-Markt am See sowie liebevoll gestaltete Dekorationen, Lichtinstallationen und ein farbenfroher Lichterhimmel tauchen die gesamte Kulisse in ein sommerlich-magisches Flair.Ob Pasta aus dem Parmesanlaib, Kässpätzle-Bowl, Austern & Champagner, vegetarische Bowls oder Flammkuchen und Zimtschnecken – das Gastroangebot 2025 ist vielfältiger denn je. Foodtrucks, Aperol-Truck, Longdrink-Bars und regionale Anbieter versprechen einen genussvollen Abend für alle Geschmacksvorlieben – von deftig bis süß.Auf mehreren Bühnen spielen Livebands wie Liberry Space, LAY DOWN LAYLA, die Tom Alex Band, DJs von Villa Abendrot oder Radio7, sowie regionale Acts von der Konzertmuschel bis zur LAGO-Brücke. Walkacts, Puppentheater, kreative Spielangebote, Tanzworkshops und faszinierende Seifenblasenshows sorgen für Spaß bei Groß und Klein.Auch nach dem großen Feuerwerk geht das Programm weiter: Mit Musik bis tief in die Nacht, Cocktailständen und ausgelassener Sommerstimmung.Vom 7. bis 9. August lädt das Stadtgartenfest zum entspannten Einstimmen ein: Bei Livemusik von u. a. Feierware Jazz Band und Elfachtelton, mit Kinderspielwiese, regionaler Gastronomie und stimmungsvoller Beleuchtung ist für jeden etwas dabei. Einfach vorbeikommen, schlemmen, genießen und Sommerabende direkt am See feiern.Tickets für das Seenachtfest sind ab jetzt an der Tourist-Information am Bahnhof, im Online-Vorverkauf unter https://www.seenachtfest.de/ und am Veranstaltungstag auch vor Ort erhältlich. Das Ticket gilt am 9. August als Fahrschein im VHB-Gebiet (inkl. Stadtbus Konstanz, SBB und Regionalbusse). Wer nachhaltig anreisen möchte, nutzt Bus, Bahn, Fahrrad, den Katamaran oder die BSB-Schiffe.