Gartenjahr 2024: Grenzüberschreitende GartenZeitreise

ganzjährig Gartenjahr am Bodensee 2024

15.3.-12.5. Orchideenschau, Insel Mainau

23.3.-7.4. Geschmückte Osterbrunnen in Bischofszell

28.4. Setzlingsmarkt Schloss Wartegg

2.5. Online-Gartenpodium am Bodensee (kostenfrei)

4.5. Gartentag Kreuzlingen

Mai-Sept. Kräuterspaziergang Überlingen

20.4.-20.10. Jubiläumsführung „Rundgang durch die Klostergärten“

12.5./16.6./21.7./18.8. Streifzug durch die Gärten der Kartause Ittingen

20.5. „Picknick-Konzert“, Schlossgelände Salem

Juni-Juli Rosenblüte auf der Insel Mainau

31.5.-2.6. Blütenzauber der Bodenseegärten, 3 Tage Gartenfestival am Bodensee

2.6. Tag der offenen Bauerngärten Thurgau

8.-9.6. Rosentage im Roseanum Schönbrunn

9.6. Arenenberger-Tag, Salenstein

15.6. Tag des offenen Gartens im Klostergarten St. Gallen

16.6. Tag des offenen A. Vogel Heilpflanzen-Schaugartens, Neueröffnungsfest

7.7. „Sonnenblume, Raps, Lupine“, Rundgang durch den archäobotanischen Museumsgarten Frauenfeld

24.7. Nacht der Fledermäuse, Stadtgarten Stockach

August Sommerkonzerte: Seehelden im Uferpark Überlingen

Ende August-Okt. Dahlienblüte auf der Insel Mainau

5.-8.9. Home&Garden, Schlosspark Salem

6.-8.9. Lange Nacht der Bodenseegärten

7.-8.9. Illertisser Gartentage

14.9. Klostermarkt | Tag der Begegnung auf der Insel Reichenau

3.-6.10. Gräfliches Schlossfest auf der Insel Mainau

Oktober Genusswandern auf dem SeeGang

Vier Länder (D, A, CH, FL) arbeiten gemeinsam an einem Projekt: Das Gartenjahr 2024 verbindet in der Bodenseeregion üppige Blütenpracht mit bedeutsamer Geschichte. Veranstaltungen wie die Orchideenschau auf der Blumeninsel Mainau, der Tag der offenen Bauerngärten im Thurgau oder der Gartentag in Kreuzlingen laden zu Erkundungstouren in der Natur ein. In authentischen Bauerngärten, liebevoll gestalteten Kräuterbeeten, kreativen Künstlerrefugien sowie Parks von Schlössern, Klöstern und Inseln erleben Gäste wie Einheimische die Vielfalt der Region beim Grenzenlosen GartenRendezvous in 69 faszinierenden Varianten. In Konstanz begeistert die Blumeninsel Mainau das gesamte Jahr über mit einzigartigen Farbspielen: Zarte Orchideen im Frühling, duftende Rosen im Sommer, bunte Dahlien im Herbst und der funkelnde Christmas Garden im Winter bieten besondere Sinnesimpulse. Tipp: Die Klosterinsel Reichenau feiert dieses Jahr ihr 1300-jähriges Jubiläum und lädt zu einzigartigen Erlebnissen wie den Klostergärtenführungen, dem Klostermarkt u.v.m. ein. Einfach vorbeikommen und auf grüne Zeitreisen gehen!Unter dem Motto „Gärten und ihre Geschichte“ bietet das diesjährige Gartenjahr einen einzigartigen Kultur-Natur-Mix: Vom „Picknick-Konzert“ auf dem Schlossgelände in Salem über Musikgenuss bei den Sommerkonzerten im Uferpark Überlingen und den Mainau-Musical-Nights bis hin zu entspannten Auszeiten im Konstanzer Stadtgarten mit Blick auf das malerische See- und Alpenpanorama – einfach ausprobieren und die Seele baumeln lassen. Das Netzwerk der „Bodenseegärten“ umfasst 48 verschiedene Gärten und Parks und lädt zu einzigartigem Naturgenuss ein.Besondere Erlebnisse in und um Konstanz wie Fitness-Wandern, Schnuppersegeln auf dem Bodensee, Bogenschießen im Mainau Erlebniswald und die geführte Radtour „1300 Jahre Kloster Reichenau – mit dem Fahrrad zum Jubiläum“ sowie geführte KulturRadtouren rund um Konstanz über facettenreiche Brücken, zu Panorama-Ausblicken oder schaurigen Orten laden ein, den Bodensee aus neuen Perspektiven zu erkunden.Naturfans können leicht und bequem mit Bus, Bahn, Rad oder per Schiff von Garten zu Garten reisen – Top-Aussichten inklusive.Weitere Infos rund um das Gartenjahr am Bodensee 2024 gibt’s kompakt & auf einen Blick unter www.bodensee.eu/de/gartengeschichte , unter www.konstanz-info.com gibt es zahlreiche Ausflugs- und Veranstaltungstipps.