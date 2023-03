Frühlingsfrisch, genussvoll, unterhaltsam: Ostererlebnisse in Konstanz 2023

Beim ausgiebigen Brunchen entspannt über den Bodensee schippern, die kulinarischen Osterspezialitäten der Konstanzer Gastronomie oder die Blumeninsel Mainau neu entdecken und das lange Wochenende mit besonderen Hotel-Specials in der StadtSchönheit genießen: Die größte Stadt der Vierländerregion (D, CH, A, FL) inspiriert im April mit frühlingsfrischen Osterangeboten für alle Sinne.Schlemmerparadies mit südlichem Flair: Zahlreiche Restaurants laden mit regionalen Spezialitäten, beeindruckenden Blicken über Bodensee und Rhein sowie hochwertigen Ostermenüs zum gemeinsamen Genießen ein. Von traditionellen Lammgerichten über eine feine Fischauswahl bis hin zu Kaninchenvariationen und kreativen vegetarischen Gerichten finden alle ihr persönliches Highlight. Kulinarik mit besonderem Flair erleben Gäste wie Einheimische bei einer Schifffahrt auf dem Bodensee inklusive reichhaltigem Brunch sowie gleich mehreren festlichen Brunchs auf der Blumeninsel Mainau. Tipp: Ende April sind mit beliebten und neuen Erlebnissen wie Radtouren, Eiskursen, Biertastings, Kneipentouren und Klettern im Mainau Erlebniswald sowie den Kulturradtouren, bei denen die abwechslungsreiche Landschaft rund um Konstanz bis in den Hegau und die Schweiz erkundet wird, facettenreiche Möglichkeiten geboten, Konstanz und den Bodensee (neu) zu entdecken.Spannende Ausstellungen in den Museen, die malerische Altstadt mit gemütlichen Cafés, Vorstellungen im Theater Konstanz, unterhaltsam-informativen Stadtführungen, ein entspannter Spaziergang entlang der Uferpromenade oder eine Fahrt mit dem Riesenrads inklusive Panaromablick über See und schneebedeckte Alpen, Wanderungen und Radtouren in der aufblühenden Natur rund um Konstanz u.v.m. runden das bunte Freizeitprogramm für die gesamte Familie ab. Einfach die persönlichen Highlights auswählen, gemeinsam mit den Liebsten auf Erlebnis- oder Shopping-Tour durch das lebendige Zentrum des Bodensees gehen und über Ostern das südliche Flair in Konstanz erleben …Für mehr GenussMomente und gemeinsame Zeit öffnen bereits am 15. März die Campingplätze Litzelstetten-Mainau und Klausenhorn . Friedliche Naturmomente pur!Weitere Infos zu Ostern in Konstanz auf www.konstanz-info.com/ostern