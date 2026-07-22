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Ferienglück zuhause gewinnen: 1. Konstanzer Sommerferien-Aktion startet

Ferienzeit für die gesamte Famlie zuhause neu erleben & besondere Freizeitmomente gewinnen

(lifePR) (Konstanz, )
Ausflüge, Eintritte, Gutscheine, Erlebnisse u. v. m. – von Schifffahrt, Schwaketenbad, Schnuppersegeln, Insel Mainau und Ausstellungen über Glamping, SUP oder Kanu, Naturführung, Frühstück, Eis, Shopping und Stadtführung bis zu weiteren Genuss- und Freizeitangeboten – dies alles lässt sich bei der 1. Konstanzer Sommerferien-Aktion gewinnen.

Das UrlaubsParadies vor der Haustür genießen: In den ersten drei Sommerferienwochen werden auf Instagram und Facebook besondere Freizeit- und Erlebnisangebote für Familien mit Hauptwohnsitz in Konstanz verlost. Die Gewinne können anschließend in den letzten drei Ferienwochen vom 24. August bis 13. September eingelöst werden und geben Konstanzer Familien neue Impulse für gemeinsame Sommermomente in der eigenen Stadt.

Eric Thiel, Geschäftsführer der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH: „Mit der 1. Konstanzer Sommerferien-Aktion möchten wir Familien, die die Ferien in Konstanz verbringen, besondere Erlebnisse in unserer paradiesisch schönen Heimat ermöglichen. Gleichzeitig zeigt die Aktion, wie einzigartig die Freizeitangebote direkt vor der eigenen Haustür sind – und lädt dazu ein, Konstanz in den Sommerferien noch einmal aus neuen Perspektiven zu entdecken.“

Unterstützt und koordiniert wird das Gewinnspiel von der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH und zahlreichen Konstanzer Akteuren: Mit dabei sind u.a. die Bodensee-Schiffsbetriebe, die Personenschifffahrt Giess mit der MS Möwe, die Wilde Flotte, die URh, das Schwaketenbad, der Campingplatz Litzelstetten-Mainau, Der Steinbock – Boulderhalle, das LAGO Shopping-Center, das Archäologische Landesmuseum, das SEA LIFE Konstanz, die Insel Mainau, das Rosgartenmuseum, Zweirad Joos, das Café Antik, das Aqua Hotel, das Silo, Ko’Ono, Hans im Glück und Sol, Burgerheart Konstanz, Minigolf am Hörnle, das Riesenrad und die Gelateria Duomo.
Ein herzlicher Dank gilt allen Partnern, die mit ihren Gewinnen abwechslungsreiche Ferienmomente in Konstanz möglich machen.

Weitere Informationen zur Verlosung folgen auf Instagram und Facebook unter @konstanz_info.

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