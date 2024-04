Farbenfrohe Stadtdekoration: Die Konstanzer BlumenBälle sind zurück

Die farbenfrohen BlumenBälle schmücken ab sofort die Konstanzer Innenstadt: Bis in den Herbst hinein laden die bunten Hingucker Gäste wie Einheimische ein, in den malerischen Altstadtgässchen zu verweilen – und bieten erstklassige Fotomotive. Ein besonderes Highlight ist die beliebte Blumenstraße vom Schnetztor bis in die Niederburg. Neu in diesem Jahr: Die blauen BlumenBälle in der Neugasse, der Niederburg und der Zollernstraße sowie die weißen in der Niederburg bereichern die Innenstadt mit frischen Farben – einfach vorbeikommen und selbst ein Bild davon machen.Die Konstanzer Altstadt blüht auf: Von der Marktstätte über die Hussenstraße bis in den ältesten Stadtteil, die Niederburg, bringen rund 150 BlumenBälle mit blauen, weißen und bunten Blüten den Frühling in die größte Stadt am Bodensee. Der zauberhafte Blickfang konzentriert sich auf die Nebengassen und animiert zum Entdecken der historischen Gebäude, kleinen Läden und charmanten Cafés. Ein Highlight mit Wow-Effekt ist die rund 650 Meter lange Blumenstraße, die vom Schnetztor bis zum Konstanzer Münster führt und auf der Marktstätte zieren die BlumenBälle die Lichtmasten. Die Farbpalette wurde erweitert: Neben den beliebten bunten Blüten sind erstmals auch Bälle mit blauen Blüten sowie Bälle mit weißen Blüten und neuen Blattformen zu sehen.Das Hafenbänkle neben dem Imperiasteg bietet das gesamte Jahr über einzigartige Fotomotive. Von frühlingsfrischen Blüten über buntes Herbstlaub bis hin zu Misteln und Tannenzweigen im Winter überrascht es mit wechselnden Dekorationen und bunten SinnesImpulsen.Attraktiver Angebotsmix: Konstanz feiert die reiche Historie der Stadt und stellt sie mit dem „Jahr der Geschichte“ in den Mittelpunkt. Besonders sehenswert: Ab dem 20. April ist im Rahmen des Jubiläums „1300 Jahre Klosterinsel Reichenau“ die Große Landesaustellung „ Welterbe des Mittelalters “ im Archäologischen Landesmuseum Baden-Württemberg zu sehen. Zu den Exponaten zählen kostbarste Leihgaben wie Handschriften aus dem UNESCO-Weltdokumentenerbe. Am 28. April nimmt das neue, grenzüberschreitende VeloPicknick Konstanz (D) / Kreuzlingen (CH) Radfans mit auf eine besondere Tour durch die beiden Grenzstädte.Hochwertige Boutiquen, das LAGO Shopping-Center, Restaurants mit südlichem Flair und gemütliche Cafés sowie ein vielfältiges Kulturangebot laden zum Flanieren und Genießen ein. Bei neuen Stadtführungen wie durch die Niederburg oder zu Kunst und Kuriositäten in Konstanz, buchbaren Erlebnissen wie Kochkursen und geführten Radtouren zur Insel Reichenau und spannenden KulturRadtouren tauchen Gäste wie Einheimische in die Besonderheiten der StadtSchönheit ein. Auch das Theater, die Südwestdeutsche Philharmonie, zahlreiche Museen und Galerien sowie die Insel Mainau begeistern mit neuen Ideen und Angeboten für alle Sinne.Weitere Infos rund um Konstanz unter www.konstanz-info.com