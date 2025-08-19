Kontakt
Fangfrischer Fisch trifft kulinarische Kreativität

Der Bodensee steht für kulinarische Vielfalt, fangfrischen Fisch und traditionsreiche Fischereikultur. All das vereint sich auch in diesem Jahr bei den BodenseefischWochen vom 15. September bis zum 12. Oktober 2025. Während dieser besonderen Wochen stehen die traditionellen Bodenseefischarten sowie die Arbeit der Berufsfischer:innen am See im Mittelpunkt – eine genussvolle Hommage an das regionale Handwerk und den nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen des Sees. In 18 ausgewählten Restaurants rund um den Bodensee wird gekocht, was der See hergibt – mal klassisch, mal modern interpretiert, aber immer frisch, regional und mit Leidenschaft. Die Aktion findet in Abstimmung mit dem Verein Bodenseefisch statt und lädt dazu ein, neue Geschmäcker zu entdecken.

Bei den BodenseefischMenüs kommt ein Dreigangmenü aus Vorspeise, Hauptgang und Dessert auf die Teller. Zudem bieten viele Restaurants dieses Jahr fein abgestimmte Einzelmenüs an. Die Hauptzutat: fangfrischer Bodensee-Fisch, der direkt aus den Netzen der erfahrenen Fischer in die Hände der kreativen Köche wechselt. Je nach Fang kommen unter anderem Hecht, Karpfen, Saibling und Forelle auf den Tisch.
Ob Hechtklößchen an Safransauce, in Mandelbutter gebratenes Fischduo oder zarte Forelle mit Zitronengrassauce und Butterkartoffeln – hier kommen Fischfans garantiert auf ihre Kosten. Daneben sorgen saisonale Beilagen, kreative Zubereitungen und liebevoll abgestimmte Desserts für ein rundum genussvolles Erlebnis.

In Konstanz, der größten Stadt am Bodensee, nehmen in diesem Jahr zwei Restaurants an den BodenseefischWochen teil: das Restaurant Hafenhalle und das Restaurant Dischinger. Beide Lokale bringen ihre ganz eigene Handschrift in die Menüs ein und zeigen, wie vielfältig Bodenseefisch schmecken kann – sowohl während der Aktionswochen als auch darüber hinaus.

Fischfans aufgepasst – der Fischgenuss wird belohnt:
Entweder eines der kreativen FischMenüs genießen oder an einer Veranstaltung teilnehmen. Auf den Speisekarten und Infoaufstellern finden sich entsprechende Hinweise und ein QR-Code. Einfach scannen, teilnehmen und mit etwas Glück einen der attraktiven Preise gewinnen: darunter Schlemmermenüs, Gastronomiegutscheine und weitere kulinarische Überraschungen.

Tipp: Im Kochkurs „So schmeckt die Region – F(r)isch vom See“ am 26. September in Allensbach lernen Hobbyköch:innen den Umgang mit frischen, regionalen Zutaten aus dem See und der Umgebung. Gemeinsam wird gekocht, verkostet und genossen – begleitet von passendem regionalem Wein.

Mehr Informationen zu den teilnehmenden Konstanzer Restaurants gibt es unter www.konstanz-info.com/kulinarischer-fahrplan. Eine Übersicht über alle teilnehmenden Restaurants, kreative Menüs, Erlebnisangebote und spannendes Fischwissen finden Sie unter www.bodenseewest.eu/bodenseefischwochen.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
