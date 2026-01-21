EinkaufsParadies direkt am Bodensee: „Shopping mit dem Lieblingsmenschen“ läuft noch bis 31. März 2026

Beim Arrangement „Shopping mit dem Lieblingsmenschen“ verbringen Gäste ein oder zwei Nächte in einem der teilnehmenden Hotels inklusive Frühstück und Begrüßungsgeschenk. Ergänzt wird der Aufenthalt durch zahlreiche Shopping-, Genuss- und Erlebnisvorteile, die den Kurztrip besonders machen: von exklusiven Rabatten in ausgewählten Geschäften über kulinarische Extras bis hin zu gemeinsamen Erlebnissen in der größten Stadt am Bodensee. Eine klassische Stadtführung durch die historische Altstadt, eine Fahrt im Riesenrad mit weitem Blick über Bodensee und schneebedeckte Alpen sowie entspannende Wellnessmomente runden das Angebot ab.Ob das LAGO Shopping-Center, kleine, inhabergeführte Boutiquen oder bekannte Markenstores – kurze Wege sorgen in Konstanz für entspanntes und vielseitiges Einkaufen. Zwischendurch laden Cafés, Restaurants und Bars zu kulinarischen Pausen ein – perfekt, um den Shoppingtag gemeinsam ausklingen zu lassen. Wer danach Erholung sucht, profitiert je nach Hotel von einem vergünstigten Eintritt in die Bodensee-Therme.Gemeinsame Zeit ist das schönste Geschenk: „Shopping mit dem Lieblingsmenschen“ eignet sich ideal als Valentinstagsüberraschung – für Paare ebenso wie für Freundinnen, die sich eine stilvolle Auszeit mit Genuss, Erholung und Shopping gönnen möchten.• 30-€-Treffpunkt-Gutschein für über 160 Geschäfte und Gastronomiebetriebe (solange der Vorrat reicht)• 10 % Rabatt bei van Laack – stilvolle Ready-to-Wear-Mode für Sie und Ihn sowie maßgeschneiderte Highlights• 15 % Rabatt bei Mode Forum, N27 & Soho Lago – stöbern, shoppen und neue Lieblingsstücke entdecken• 20 % Rabatt auf einen Artikel im Konstanz-Shop (direkt im Bahnhof) – große und kleine Souvenirs sowie Schönes und Nützliches wie Notizbücher, Umhängetaschen, Trinkflaschen u. v. m.• Begrüßungs-Crémant in der Brasserie Colette Tim Raue (mit Vorab-Reservierung)• RED BERRY SPRIZZ im Glorious Bastards (mit Vorab-Reservierung)• Heißgetränk nach Wahl im Stadtkind oder in der Kaffeerösterei• Kostenlose klassische Stadtführung durch die historische Altstadt (muss vorab angemeldet werden)• Gratis Fahrt im Riesenrad mit mit aussichtsreichen Fotomotiven• Vergünstigter Eintritt in die Bodensee-Therme (bei ausgewählten, im Flyer gekennzeichneten Hotels)Teilnehmende Hotels sind unter anderem: Hotel Aqua, Romantik Hotel Barbarossa, HARBR.hotel Konstanz, Ko’Ono Hotel & Restaurant, Hotel Riva, Steigenberger Inselhotel, Hotel Viva Sky, Hotel Volapük, Hotel Graf Zeppelin sowie das Hampton by Hilton Konstanz.Der Reisezeitraum für das Arrangement „Shopping mit dem Lieblingsmenschen“ läuft noch bis zum 31. März 2026. Die Buchung erfolgt direkt über das jeweils gewünschte Hotel, die Preise variieren je nach teilnehmendem Haus und Verfügbarkeit.Weitere Infos: