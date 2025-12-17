Die StadtSchönheit Konstanz im WinterParadies
Wo WinterMagie, GenussMomente und Neujahrsfreude zusammentreffen
LichterParadies – Ein strahlender Jahreswechsel
Mit zwei beeindruckenden Silvester-Lasershows verabschiedet Konstanz das alte Jahr in bunten Farben. Am 31. Dezember wird die Marktstätte zur Bühne aus Licht und Laserelementen – zuerst um 22.30 Uhr ideal für Familien und später um Mitternacht mit großem Countdown.
InselParadies – Winterzauber auf der Mainau
Der Christmas Garden auf der Insel Mainau lässt bis zum 5. Januar farbige Lichtpoesie über Wegen, Bäumen und historischen Kulissen erblühen. Auf dem drei Kilometer langen Rundweg entsteht ein stiller Wintertraum, bei dem warme Getränke, klare Seeluft und funkelnde Installationen die Abende auf magische Weise erhellen.
KulturParadies – Fasnacht & Stadtgeschichten
Ausstellungen wie „Mönche, Mission, Abenteuer – Archäologie & Playmobil“ im Archäologischen Landesmuseum Baden-Württemberg (noch bis Anfang Januar 2026) und „Maskeraden. Als die Fasnacht noch Fasching hieß“ im Kulturzentrum am Münster (noch bis 11. Januar 2026) eröffnen faszinierende Einblicke in Geschichte.
Passend dazu erweitern neue Stadtführungen das winterliche Kulturangebot: „Der Konstanzer Stadtteil Paradies“ führt durch das gleichnamige Viertel, „Mord im Paradies – Verbrechen und Vergehen im Konstanzer Stadtteil Paradies“ beleuchtet spannende historische Fälle, „Stadt – See – Fluss: Konstanz & das Wasser“ zeigt das enge Zusammenspiel von Stadt und Natur und „Ho Narro! Konstanz & die Fasnacht“ stimmt im BrauchtumsParadies humorvoll auf die fünfte Jahreszeit ein.
FoodParadies – Kulinarische Wärme
Wintersalate, aromatische Wildgerichte, wärmende Suppen und süße Winterklassiker prägen die kulinarische Winterzeit in Konstanz. Mit den VeggieWochen am Westlichen Bodensee, die am 19. März beginnen, kommt dann das kulinarische Frühlingserwachen: Regionale Gemüseschätze stehen bis Anfang Mai im Mittelpunkt und zeigen, wie bunt und frisch die neue Saison schmeckt.
Auszeit im Paradies – Wohlfühlen zwischen Wellness, Shopping & See
Erholsame Auszeiten ermöglichen die Wellnessbereiche der Konstanzer Hotels, das Buff Medical Resort sowie die Bodensee-Therme. Paradiesische Momente schaffen zudem attraktive Hotelpauschalen und Kombiangebote wie „Shopping mit dem Lieblingsmenschen“ oder das „WinterSpezial“, die bis in den März hinein zu entspannten Wohlfühltagen in der größten Stadt am Bodensee einladen.
Tipp: Ein Besuch im SEA LIFE Konstanz bietet die Möglichkeit, das UnterwasserParadies aus nächster Nähe zu sehen.
NaturParadies und EntdeckerParadies – Frühling am Horizont
Die Naturcampingplätze Klausenhorn und Litzelstetten-Mainau starten am 15. März in die Saison und bieten Erholungsorte direkt am Wasser. Ab 28. März ist auch die legendäre Marienschlucht wieder begehbar – ein eindrucksvolles Ziel für Wanderungen und Entdeckungstouren am Bodensee. Parallel dazu eröffnet im März das neue Asisi-Panorama, das die Konzilszeit in einem monumentalen 360°-Rundbild lebendig werden lässt. Gleichzeitig feiern die Konstanzer Erlebnisse ihren Auftakt: Der neue Törtchen- und Tartelette-Workshop am 14. März sowie die beliebten Eis-Kurse für Genießer am 28. März bieten in der StadtSchönheit Konstanz kreative Genussmomente.
Tipp: Am 17. April 2026 findet im Asisi-Panorama das 17. Konstanzer Unternehmensfrühstück statt – ein inspirierender Morgen mit Netzwerken, Impulsen und besonderer Atmosphäre.
Weitere Informationen unter: www.konstanz-info.com/winterparadies