Den Sommer verlängern: Campingplätze am Bodensee bleiben bis 15. Oktober geöffnet
Idyllisch, Naturnah & aussichtsreich: Campen Direkt am Bodensee
Mit ihrer Nähe zur Insel Mainau, zur intakten historischen Altstadt von Konstanz und den zahlreichen Ausflugszielen der Region kombinieren beide Campingplätze naturnahes Übernachten mit attraktiven Freizeitmöglichkeiten. Dabei reicht das Angebot von klassischen Stellplätzen bis hin zu modernen Mietunterkünften – passend für alle, die den Sommer stilvoll ausklingen lassen möchten.
Freizeitangebot als erlebnisreicher Rahmen fürs Camping
Ob beim Paddeln mit dem Kanu, einer entspannten Schifffahrt mit Alpenpanorama oder beim Erkunden der umliegenden Rad- und Wanderwege – die Freizeitmöglichkeiten rund um die beiden Plätze sind vielfältig. Auch Strandbad, Wassersport, Naturerlebnisse und Ausflüge nach Konstanz oder auf die Insel Mainau lassen sich ideal verbinden. So wird der Aufenthalt am Bodensee zur perfekten Mischung aus Erholung, Aktivität und jeder Menge SinnesImpulse.
Der Saisonschluss am 15. Oktober markiert die letzte Gelegenheit, Campingatmosphäre am Bodensee in diesem Jahr zu erleben. Die Betreiber laden dazu ein, die verbleibenden Wochen für eine entspannte Auszeit im NaturParadies zu nutzen.
Weitere Infos unter https://www.konstanz-info.com/uebernachten.