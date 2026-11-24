Ab 7.12. erstrahlt der Konstanzer Wunschbaum an der Ecke Bodanstraße / Rosgartenstraße vor EDEKA Baur, geschmückt mit Herzenswünschen. An seinen Zweigen hängen Wunschkarten vonmit den Weihnachtswünschen von Geflüchteten und wohnungslosen Menschen in Konstanz.Wer vorbeikommt, kann selbst zum Christkind werden: Einfach eine Wunschkarte abnehmen, den Wunsch im Wert von bis zu 25 Euro erfüllen und so einem Menschen ein Leuchten in die Augen zaubern.Die Aktion ist ein gemeinsames Herzensprojekt der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH, der Stadt Konstanz und EDEKA Baur.Oberbürgermeister Uli Burchardt als Schirmherr, MTK-Geschäftsführer Eric Thiel sowie weitere Vertreterinnen und Vertreter der MTK und der teilnehmenden Organisationen. Sobald alle Wunschkarten am Baum hängen, können Interessierte diese herunternehmen und den darauf notierten Wunsch erfüllen.Das ausgewählte Präsent soll verpackt und gemeinsam mit der Wunschkarteim Info-Center der MTK in der Oberen Laube 71 abgegeben. Von dort aus werden die Geschenke gesammelt an Save me Konstanz e.V. und die AGJ-Wohnungslosenhilfeübergeben.Ein weiterer Fototermin findet amstatt. Dabei werden die gesammelten Geschenke an Vertretende der beteiligten Einrichtungen überreicht. Diese geben die Präsente anschließend weiter.Der Konstanzer Wunschbaum macht es leicht, in der Adventszeit einen Herzenswunsch wahr werden zu lassen: Eine Karte mitnehmen, ein Geschenk besorgen und es bei der MTK abgeben. So entsteht aus vielen kleinen Gesten eine gemeinsame Aktion für Menschen in Konstanz.Infos zum Konstanzer Wunschbaum gibt es gebündelt auf: