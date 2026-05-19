Biergärten in Konstanz: Einkehren nach Stadtbummel, im Grünen oder direkt am Bodensee – kleine Paradiese inklusive...
Die Biergartensaison beginnt – und mit ihr die Zeit für kühle Getränke, regionale Küche und entschleunigte Auszeiten unter freiem Himmel
Dabei lässt sich der BierGenuss ideal mit weiteren Konstanz-Erlebnissen verbinden: erst durch die Gassen der Altstadt bummeln, am Wasser entlangspazieren, mit dem Rad unterwegs sein oder im Grünen Kraft tanken – und anschließend in einem Biergarten einkehren. So wird aus dem klassischen Biergartenbesuch eine kleine Auszeit zwischen paradiesischer Urbanität, See und Natur.
Tipp: Diese Biergärten gelten als die schönsten Biergärten in der Vierländerregion Bodensee (D, A, CH, FL).
Einkehren in der Stadt
Mitten in der historischen Niederburg lädt das Brauhaus Johann Albrecht zu handwerklich gebrauten Bierspezialitäten und bodenständiger Küche ein. Der kleine Biergarten passt ideal zu einem Spaziergang durch den ältesten Stadtteil von Konstanz – mit engen Gassen, historischen Gebäuden und malerischer Altstadtatmosphäre.
Auch das Le Sud in der Hussenstraße bietet sich als Stopp in der Innenstadt an: Französische Spezialitäten, Getränke und ein begrünter, paradiesischer Innenhof schaffen einen entspannten Rahmen nach Shopping, Stadtbummel oder Kulturbesuch.
Auszeit am Wasser
Wer Seeblick und Hafenflair sucht, findet am Bodensee und Seerhein mehrere Biergärten in besonderer Lage. Die Hafenhalle lädt unter lauschigen Kastanien zum Verweilen mit Blick auf Boote, Hafen und das lebendige Treiben am Wasser ein. Das Constanzer Wirtshaus bietet Biergarten-Flair am Seerhein mit Blick auf die Alte Rheinbrücke, Rheintorturm, Pulverturm und Altstadt. Auch die Seekiste am Rheinufer ist ein beliebter Stopp für kühle Getränke und Fischbrötchen. Die Bleiche in Stromeyersdorf bietet entspannte Stunden am Seerhein – mit Blick aufs Wasser, kühlen Getränken und schattigen Plätzen abseits des Innenstadttrubels. Direkt am Bodensee schaffen außerdem der sensationelle Biergarten des Inselhotels, der Mainau-Biergarten am Hafen sowie das Waldhaus Jakob genussvolle Sommermomente – mit Ausblicken auf See, Alpen und Uferlandschaft.
Tipp: Im Hohenegg befindet sich mit der Ruppaner Brauerei eine echte Konstanzer Traditionsbrauerei – und das mit Top-Blick auf den Bodensee. Seit 1795 steht Ruppaner für handwerklich gebraute Bierspezialitäten. Direkt nebenan lassen sich die frisch gezapften Biere in der Brauereigaststätte Hohenegg genießen – mit regionaler Küche, Sonnenterrasse und Seeblick.
Im Grünen genießen
Abseits der Innenstadt lässt sich die Biergartensaison entspannt erleben: Der Biergarten St. Katharina eignet sich als ideales Ziel nach einem Spaziergang, einer Radtour oder einem Besuch im Mainau Erlebniswald. In Wallhausen laden derromantische Burghof Wallhausen und das Ziegelhofstüble zu naturnahen Pausen im Grünen ein – ideal für alle, die Naturerlebnis und Einkehr miteinander verbinden möchten.
Tipp für Radfahrende: Direkt am Bodenseeufer bietet der Mini-Biergarten des Naturcampingplatzes Litzelstetten-Mainau kühle Erfrischungen und eine Aussichtsterrasse. Durch die Lage am direkt Bodensee-Radweg eignet er sich besonders gut als Zwischenstopp auf einer Tour entlang des Ufers.
Neu: Biergeschichte mit dem Rad erleben
Passend zur Biergartensaison gibt es 2026 ein neues Erlebnisangebot: „Bierseelig“ – eine Radtour zu Brauereistätten in Konstanz. Die geführte Tour verbindet Bewegung, Stadtgeschichte und Bierkultur. Zu Fuß und mit dem Rad besuchen Teilnehmende ehemalige und aktuelle Brauereistätten und erfahren Wissenswertes zur Konstanzer Bierhistorie. Die Strecke umfasst rund 25 Kilometer; eine Einkehr im Brauhaus Johann Albrecht ist fakultativ möglich.
Termine sind am 11.6., 2.7., 6.8. und 1.10.2026, jeweils um 13.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 20 Euro. Mitzubringen sind ein eigenes Rad, Verpflegung für die Vesperpause, passende Kleidung und Kondition für die Strecke.
Tipp: Inselhopping mit BierGenuss
Neben den Biergärten auf der Mainau und bei St. Katharina lohnt sich ein Abstecher auf die Insel Reichenau: Beim Reichenauer Inselbier gibt es handwerklich gebraute Biere aus der Brauwerkstatt, Direktverkauf sowie Angebote wie Biertastings, Führungen und Brauseminare. Gebraut wird mit regionalen Zutaten – darunter Gerste vom Bodensee und aus der Region sowie Hopfen aus Tettnang. Bei schönem Wetter lädt außerdem der Hopfengarten zum Verweilen ein. So lässt sich BierGenuss rund um Konstanz mit einem kleinen Inselhopping zwischen Mainau und Reichenau verbinden.
Neuer Genussort auf Zeit: Braufreunde Konsch
Neu in diesem Sommer: Die Braufreunde Konsch eröffnen noch bis zum 15.8. einen Pop-up-Store in einer alten Schlosserei in der Marienhausgasse 5 im Paradies. Dort gibt es handverlesene und selbstgebraute Craftbiere, klassische Biere, ausgewählte Weine und alkoholfreie Getränke. Gemeinsam mit der Kaffeerösterei Bodensee entsteht ein Treffpunkt für Genuss und Begegnung – vormittags mit Kaffee, ab 17 Uhr mit dem Angebot der Braufreunde.
Weitere Informationen zum Biergarten- und BierGenuss in Konstanz gibt es unter www.konstanz-info.com/biergenuss.