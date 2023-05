Biergärten in Konstanz: Biergenuss am Bodensee mit südlich-mildem Ambiente

Die Biergärten in Konstanz laden zu kulinarischen Genusserlebnissen und kühlen Erfrischungen ein! Ob gemütlich auf einem schattigen Plätzchen direkt am Bodenseeufer, aussichtsreich auf einer Anhöhe mit Blick auf das majestätische See- und Alpenpanorama oder malerisch in der historischen Altstadt – bei BiergartenTouren mit den Liebsten lässt sich das Genusszentrum der Vierländerregion besonders entspannt erkunden. Alle Biergärten sind zudem leicht erreichbar.Unmittelbar am Wasser gelegen mit Rundumblick auf die Seestraße, den Konstanzer Hafen und das paradiesische Alpenpanorama präsentiert sich der Biergarten im historischen Steigenberger Inselhotel. Eingebettet in diese lebhafte Kulisse steht der Inselbiergarten allen offen – ein Logenplatz am See mit herzhaften und süßen Snacks sowie eine große Auswahl an Erfrischungsgetränken inklusive.Klassisches Biergartenerlebnis direkt am Seerhein: BesucherInnen des Constanzer Wirtshauses genießen einen wunderbaren Blick auf die Alte Rheinbrücke, den Rheintor- sowie Pulverturm und die pittoreske Altstadt. Das historische Gebäude wurde 1899 von Kaiser Wilhelm II. als Offizierskasino erbaut. Die traditionelle Wirtshausküche reicht von der Brotzeit über Klassiker wie Altdeutsche Rinderroulade oder Zwiebelrostbraten bis hin zu regionalen Spezialitäten. VegetarierInnen und VeganerInnen kommen ebenfalls voll auf ihre Kosten. Qualitätsweine vom Bodensee und Hausbiere vom Fass runden das üppige Angebot ab.Umgeben von farbenfrohen Segelbooten und dem Klang von Schiffshörnern: Der Biergarten Hafenhalle verwöhnt bereits seit 1995 Einheimische wie Gäste mit einer Mischung aus schmackhaften, traditionellen und deftigen Gerichten – darunter zum Beispiel regionale Brotzeit, Linsen mit Spätzle, Felchenkaviar und frische, erstklassige Fischarten. Im Schatten der Kastanienbäume lässt es sich auch an besonders warmen Tagen aushalten, um das bunte Hafentreiben zu beobachten und sich dabei entspannt zurückzulehnen.Die ideale Pause vom alltäglichen Trubel gibt es am im Hafen gelegenen Biergarten der Blumeninsel Mainau. Schattige Plätze unter den elf Schlafbäumen laden hier an besonders heißen Tagen zum Verweilen an der frischen Luft ein. Dank der Lage direkt am Wasser ist der Blick der BesucherInnen stets auf leuchtend-bunte Blumen, den glitzernden Bodensee und das atemberaubende Alpenpanorama gerichtet.Der Biergarten St. Katharina, im Mainauwald gelegen, besticht mit seiner einzigartigen Lage inmitten einer idyllischen Waldlichtung. Hier genießen Gäste wie Einheimische Grillspezialitäten, Kaffee und Kuchen sowie eine große Auswahl an erfrischenden Getränken. Ob als Pause während einer Wanderung auf dem Premiumwanderweg SeeGang oder zum Ausklang des Abends – der Biergarten St. Katharina ist der ideale Ort, um eine ausgedehnte Pause in der Natur einzulegen oder einfach den Abend in Gesellschaft ausklingen zu lassen.Direkt am Rheinkilometer 1: Die Seekiste tischt ihren Gästen seit 2019 deftig-moderne Speisen wie knackige Salate, Fish & Chips, Currywurst u.v.m. und eine große Auswahl an kühlen Getränken auf. Wer sich nach Seeluft sehnt, kann hier bei einem entspannten Spaziergang entlang des Seerheinufers oder auf dem Weg von der Innenstadt eine Pause einlegen. Der Blick wandert dabei von der Fahrradbrücke über die Bootsanlegestellen bis hin zur Seerheinpromenade, die bei gutem Wetter ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt ist.Kastaniengarten mit zahlreichen schattigen, kühlen Plätzen und einmaligem Bodenseeblick: Am Rande des Lorettowalds verwöhnt das Restaurant Waldhaus Jakob in seinem Biergarten mit frisch zubereiteten Pizzen und edlen Tropfen. Die einmalige Aussicht über Bodensee und schweizerische Alpen lädt bei delikaten Speisen und Getränken zum Träumen und Genießen ein.Gut bürgerliche Küche und kühle Erfrischungsgetränke: Das reichhaltige Angebot im Biergarten des Ziegelhofstüble im Konstanzer Vorort Wallhausen reicht von knackig frischen Salaten über schwäbische Spezialitäten bis hin zu herzhaften Hauptspeisen wie Zwiebelrostbraten oder Steaks. Einheimische wie Gäste verbringen hier ausgelassene Stunden inmitten einer grünen Oase. Durch den direkt nebenan gelegenen Spielplatz ist der Biergarten besonders beliebt bei Familien.Hier trifft Historie auf handwerkliche Bierspezialitäten: Im Herzen der malerischen Niederburg – dem ältesten Stadtteil von Konstanz – lädt der kleine, feine Biergarten des Brauhauses Johann Albrecht zum Entschleunigen und Verweilen ein. Das Brauhaus zieht Stammgäste wie Neuentdecker mit verlockenden kulinarischen Spezialitäten und selbstgebrauten Bieren an. Geselligkeit mit der Familie oder den liebsten Freunden steht hier an oberster Stelle.Idyllische Wohlfühloase im Grünen, nur wenige Gehminuten vom Waldparkplatz Eulenbach entfernt: BesucherInnen des Biergartens am Burghof in Wallhausen können sich auf ruhige, anregende Atmosphäre mit ihren Liebsten in der Natur, abseits des regen städtischen Treibens freuen. Im 12. und 13. Jahrhundert herrschten hier Adlige hoch über dem See. Heute überzeugt das Restaurant als Geheimtipp mit seiner sehenswerten Lage oberhalb des Bodenseeufers sowie authentischer Gastfreundschaft. Der Biergarten ist der ideale Ausgangspunkt für Wanderungen in die nahegelegene naturnahe Umgebung.Mit Blick über den Seerhein versorgt die Bleiche sowohl Einheimische als auch Gäste mit kühlen Getränken und schmackhaften Köstlichkeiten wie Hacklaibchen mit Kartoffelsalat, Leberkäs oder Schweizer Wurstsalat. Abseits des Trubels in der Innenstadt bietet der Biergarten entspannte Stunden. Zahlreiche Sonnenschirme spenden an heißen Sommertagen ausreichend Schatten.Direkt am Bodenseeufer begeistert der Mini-Biergarten des Naturcampingplatzes Litzelstetten-Mainau mit kühlen Erfrischungen und eigener Aussichtsterrasse. Dieser liegt übrigens direkt am Bodensee-Radweg, der dieses Jahr sein 40-jähriges Jubiläum feiert.Weitere Infos zum Biergarten- & BierGenuss in Konstanz gibt’s unter www.konstanz-info.com/biergenuss