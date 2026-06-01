61. Internationale Bodenseewoche begeistert mit inklusivem Wassersport und maritimer Atmosphäre – dazu Shoppinggenuss beim Verkaufsoffenen Sonntag!
Regatten, Maritimer Markt, inklusive Wassersportangebote und Verkaufsoffener Sonntag sorgten für ein pulsierendes Wochenende direkt am Bodensee
61. Internationale Bodenseewoche – WassersportParadies
Bei sommerlicher Stimmung zeigte die Internationale Bodenseewoche rund um Hafen, Konzil und Zollmole, was sie in diesem Jahr besonders prägte: sportliche Spannung auf dem Wasser, maritime Eindrücke an Land und Begegnungen zwischen Wassersportbegeisterten, Gästen und Einheimischen. Regatten, Wassershows, moderne Rennboote und traditionsreiche Segelyachten bestimmten das Geschehen, während der Maritime Markt entlang der Hafenmeile zum Flanieren, Entdecken und Genießen einlud. Auf der Konzil- und Zollmole sorgten Musik, Sail & Sound Sunset Beats und Konzertmomente für stimmungsvolle Übergänge vom Tag in den Abend. Auch abseits der Regatten bot die Bodenseewoche besondere Einblicke. Die Präsentationen der Wasserpolizei und der Feuerwehr Konstanz, Vorführungen der Modellbootbauer, Rundfahrten zu den Regatten, Wasserski-Shows, der Imperia Sprint sowie die illuminierte Fontänenshow des Feuerlöschbootes machten das Wochenende paradiesisch und abwechslungsreich.
Im Mittelpunkt stand 2026 das Motto „Alle an Board – Wassersport für alle“. Inklusive Segel- und Ruderangebote machten Teilhabe auf dem Wasser erlebbar und brachten Menschen am Hafen miteinander ins Gespräch. Auch die Podiumsdiskussion „Inklusion durch Wassersport“ setzte Impulse für mehr Zugang, Begegnung und gemeinsames Erleben im Wassersport.
„Die 61. Internationale Bodenseewoche hat einmal mehr gezeigt, wie einzigartig Konstanz als StadtSchönheit direkt am Bodensee ist“, sagt Eric Thiel, Geschäftsführer der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH. „Inklusiver Wassersport, der besondere Maritime Markt, stimmungsvolle Musik und Shoppinggenuss in der intakten Altstadt begeisterten zahlreiche Besuchende und machten die Stadt einmal mehr lebendig und pulsierend.“
Verkaufsoffener Sonntag mit malerischem Altstadtflair
Am Sonntag ergänzte der Verkaufsoffene Sonntag das maritime Wochenende: Von 12 bis 17 Uhr öffneten die Konstanzer Geschäfte in der Innenstadt ihre Türen und luden zum Bummeln, Entdecken und Genießen ein. Zwischen Marktstätte, Obermarkt, Rosgartenstraße und Hussenstraße verbanden sich Shoppingmomente, gastronomische Angebote, Mitmachaktionen und historische Stadtgeschichte. Kostenlose Stadtführungen und geöffnete historische Stadttürme stießen auf großes Interesse und eröffneten zusätzliche Perspektiven auf Konstanz. Die sehr gut besuchten Führungen durch die Altstadt, die Niederburg und den Stadtteil Paradies sowie die Einblicke in Schnetztor, Rheintorturm und Pulverturm machten Stadtgeschichte direkt erlebbar und ergänzten das maritime Geschehen am Hafen um kulturelle SinnesImpulse.
Organisiert wurde der Verkaufsoffene Sonntag gemeinsam vom Treffpunkt Konstanz e.V. und der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH.
Weitere Informationen unter: www.konstanz-info.com/internationale-bodenseewoche