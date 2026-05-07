61. Internationale Bodenseewoche: Wassersport für alle, maritimes Flair und Shoppinggenuss direkt am Bodensee
Regatten, Maritimer Markt, DJ-Sets, inklusiver Wassersport und Verkaufsoffener Sonntag vom 29. bis 31.5.2026 im paradiesischen Konstanz
61. Internationale Bodenseewoche – SeglerParadies
Bei der Internationalen Bodenseewoche treffen traditionsreiche Segelyachten, moderne Rennboote und eindrucksvolle Wassersportformate im Konstanzer Hafen aufeinander. Rund um Hafen, Konzil- und Zollmole entsteht eine besondere Atmosphäre zwischen sportlicher Spannung, Seegenuss und Begegnung.
Ein besonderer Fokus liegt 2026 auf dem Thema Inklusion. Unter dem Motto „Alle an Board – Wassersport für alle“ finden während der Bodenseewoche inklusive Segelangebote statt. Beim Schnuppersegeln am Hafenhallensteg, beim Rudern rund um den Gondelehafen und bei der Podiumsdiskussion „Inklusion durch Wassersport“ am Samstag, 30.5., von 13 bis 15 Uhr im Festzelt auf der Zollmole wird sichtbar, wie der Wassersport neue Zugänge schaffen und Menschen zusammenbringen kann.
Auch inhaltlich wird das Thema aufgegriffen: Bei der Podiumsdiskussion „Inklusion durch Wassersport“ am Samstag, 30.5., von 13 bis 15 Uhr im Festzelt auf der Zollmole geht es um Chancen, Erfahrungen und Impulse für mehr Teilhabe auf dem Wasser. Damit verbindet die Internationale Bodenseewoche sportliche Wettkämpfe mit einem gesellschaftlich relevanten Thema und zeigt, wie Wassersport Menschen zusammenbringen kann.
Rund um die Regatten gibt es weitere maritime Programmpunkte zu entdecken: Rundfahrten der BSB zu den Regatten, Ausstellungen und Vorführungen der Modellbootbauer, Präsentationen des WAPO-Bootes sowie des Feuerlöschbootes der Feuerwehr Konstanz ergänzen das Programm. Besondere Momente auf dem Wasser versprechen außerdem die Wasserski-Shows der DSMC-Showgruppe, der Imperia Sprint im Hafen Konstanz und die illuminierte Fontänenshow des Feuerlöschbootes.
Maritimer Markt und Sunset Beats direkt am Wasser
Flanieren, entdecken, genießen: Der Maritime Markt lädt vom 29. bis 31.5. entlang der Hafenmeile zum Verweilen ein – am Freitag und Samstag von 10 bis 20 Uhr, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Zwischen Hafen, Konzilgebäude und Zollmole entsteht eine lebendige Ufermeile mit maritimem Lebensgefühl, kulinarischen Angeboten und entspannten Momenten direkt am See.
Das Angebot reicht von Wassersportausrüstung wie Kajaks, SUP-Boards und Segelbedarf über Outdoor- und Lifestyle-Produkte bis hin zu regionalen und internationalen Spezialitäten. Besuchende können unter anderem Fischgerichte, Falafel, Churros, Crêpes, schwäbische Dinnede, Panini, Süßwaren, Bodenseeweine, Austern und Kaviar entdecken. Ergänzt wird der Markt durch Angebote rund um Tauwerk, Outdoor-Küchen, Barfußschuhe, Schlafsysteme, Camper, Wellness und weitere Produkte für Freizeit, Genuss und Leben am Wasser. Auch die Konzilmole wird während der Bodenseewoche zum Treffpunkt am See. DJ-Sets, Sunset Beats, After-Work-Stimmung und Live-Musik sorgen für entspannte Übergänge vom Tag in den Abend. Im Zelt Zollmole ergänzen Konzert- und Partyabende das musikalische Programm.
Tipp: Anreise mit dem Wasserbus
Während der Internationalen Bodenseewoche vom 29. bis 31.5. lässt sich der Besuch entspannt mit dem Wasserbus verbinden. Einfach im Parkhaus Europabrücke parken, am Bodenseeforum in den Wasserbus steigen und mit besonderen Ausblicken auf Stadt, Bodensee und Alpenpanorama am Hafen im maritimen Paradies ankommen.
Verkaufsoffener Sonntag am 31.5.
Shoppen mit Altstadtcharme: Am 31.5. öffnen die Konstanzer Geschäfte in der Innenstadt von 12 bis 17 Uhr ihre Türen. Inmitten historischer Gassen laden individuelle Boutiquen, inhabergeführte Fachgeschäfte, das LAGO Shopping-Center, GALERIA und gemütliche Cafés zum entspannten Bummeln ein – ob auf der Suche nach sommerlicher Mode, besonderen Accessoires, Schmuckstücken oder kulinarischen Spezialitäten.
Rund um Marktstätte, Obermarkt, Rosgartenstraße und Hussenstraße ergänzen Stände und Aktionen das Einkaufserlebnis. Auf der Marktstätte gibt es Crêpes, Langos, Speisen vom Grill, alkoholfreie Getränke sowie Infostände und Mitmachangebote von kids place e.V. und der Brauchbarschaft. Am Obermarkt laden Grillangebote und Süßwaren zum Genießen ein. In der Rosgartenstraße gibt es Speisen vom Grill, alkoholfreie Getränke und Gutes-vom-See-Produkte.
Kostenlose Stadtführungen und geöffnete historische Stadttürme
Geschichte entdecken und neue Einblicke gewinnen: Am Verkaufsoffenen Sonntag laden kostenlose Stadtführungen dazu ein, Konstanz aus unterschiedlichen Perspektiven kennenzulernen. „Konstanz in Kürze“ findet von 14 bis 15 Uhr statt, „Geheimnisse der Niederburg“ von 15 bis 16 Uhr und „Der Konstanzer Stadtteil Paradies“ von 16 bis 17 Uhr. Treffpunkt für „Konstanz in Kürze“ und „Geheimnisse der Niederburg“ ist vor dem Hauptportal des Münsters, für die Führung durch den Stadtteil Paradies die Lutherkirche. Die Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung bei der Tourist-Information im Bahnhof möglich – telefonisch unter +49 7531 133032, per E-Mail oder persönlich am Bahnhofplatz 43. Die Führungen dauern jeweils eine Stunde und sind auf maximal 25 Teilnehmende begrenzt.
Auch die historischen Stadttürme öffnen ihre Türen. Das Schnetztor ist von 13 bis 17 Uhr geöffnet und bietet stündliche Führungen um 13, 14, 15 und 16 Uhr. Der Rheintorturm ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet und ermöglicht den Zugang zum Fasnachtsmuseum. Der Pulverturm öffnet von 12 bis 17 Uhr und lädt mit Bewirtung, selbstgemachter Kuchentafel, Mittagessen aus dem Gasthaus Wallgut, Kaffee und alkoholfreien Getränken zum Verweilen ein. Um 12.30 Uhr führt Historiker Daniel Groß durch den Turm; zur gleichen Zeit gibt es eine Darbietung der Blue Birds of Paradise. Um 13.30 Uhr folgt ein Platzkonzert des Fanfarenzugs der Niederburg, um 14.30 Uhr ein Konzert der Clownkapelle der Schneckenburg.
Tipp: Bodenseewoche und Verkaufsoffener Sonntag lassen sich ideal verbinden: erst maritime Atmosphäre am Hafen erleben, inklusive Wassersportangebote entdecken, dann ab Mittag durch die Altstadt bummeln, Stadtgeschichte erleben und den Tag zwischen See, Konzil und historischen Gassen ausklingen lassen.
Weitere Infos und das vollständige Programm unter www.konstanz-info.com/ibw.
Organisiert wird der Verkaufsoffene Sonntag gemeinsam vom Treffpunkt Konstanz e.V. und der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH.
Eine Anreise mit Bus, Bahn oder Rad wird empfohlen. Alle weiteren Infos gibt's unter: www.konstanz-info.com/verkaufsoffener-sonntag.
Programm der Internationalen Bodenseewoche (Auswahl)
Donnerstag, 28.5.
• ab 14 Uhr: Einlaufen der teilnehmenden Segel Yachten
• 17.30 - 23 Uhr: Sail & Sound - After-Work auf der Konzil-Mole mit DJ
• 18.30 Uhr: Begrüßung / Eröffnung der Internationalen Bodenseewoche 2026 Zelt Zollmole
• 20 - 00.30 Uhr: Konzert & Party im Zelt Zollmole mit „Jürgen Waidele & Friends“
• 20 - 22 Uhr: EM – Abend der L30 Europameisterschaft
Freitag, 29.5.
• 10 - 17 Uhr: Inklusives Schnuppersegeln beim Hafenhallensteg / Festzelt
• 10 - 17 Uhr: Inklusives Rudern rund um den Gondelehafen
• 10 - 20 Uhr: Maritimer Markt auf der Hafenmeile
• ab 10 Uhr: Auslaufen der Segelyachten zu den Regattabahnen
• 11 - 16 Uhr: stündlich Rundfahrten der BSB zu den Regatten
• 16 - 19 Uhr: Präsentation des WAPO Bootes
• 17 - 23 Uhr: Sail & Sound - Sunset Beats auf der Konzilmole
• ab 16.30 Uhr: Einlaufen der Segelyachten nach den Wettfahrten
• 20 - 00.30 Uhr: Konzert & Party in der Zelt Zollmole mit BaarRock
• 21.30 - 22 Uhr: Wasserski-Nightshow der DSMC Showgruppe vor dem Stadtgarten
Samstag, 30.5.
• 10 - 17 Uhr: Inklusives Schnuppersegeln beim Hafenhallensteg / Festzelt
• 10 - 17 Uhr: Inklusives Rudern rund um den Gondelehafen
• 10 - 20 Uhr: Maritimer Markt auf der Hafenmeile
• ab 10 Uhr: Auslaufen der Segelyachten zu den Regattabahnen
• 10 - 16 Uhr: Präsentation des Feuerlöschbootes der Feuerwehr Konstanz
• 10 - 16 Uhr: Feuerwehr Konstanz Ausstellung Gefahrgut Zug
• 10.30 - 17.30 Uhr: Ausstellung und Vorführungen der Modellbootbauer Südseite Festzelt / Zollmole
• 11 - 16 Uhr: stündlich Rundfahrten der BSB zu den Regatten
• 12 Uhr: Eintreffen der Oldtimer von Museum Art & Cars Singen mit Ausstellung
• 12 Uhr: RC-Sailing Vorführung der RC Sailing Klasse
• 13 - 15 Uhr: Podiumsdiskussion „Inklusion durch Wassersport“ Im Festzelt auf der Zollmole
• 16 - 23 Uhr: Sail & Sound auf der Konzilmole
• ab 16.30 Uhr: Einlaufen der Segelyachten nach den Wettfahrten
• 20 - 00.30 Uhr: Konzert & Party in der Zelt Zollmole mit ElkGrove
• 21.30 Uhr: Imperia Sprint (Ruderevent) im Hafen Konstanz
• 22 Uhr: Illuminierte Fontänen Show des Feuerlöschbootes im Hafen
Sonntag, 31.5. (+ Verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt, 12 - 17 Uhr)
• 10 - 17 Uhr: Inklusives Schnuppersegeln beim Hafenhallensteg / Festzelt
• 10 - 17 Uhr: Inklusives Rudern rund um den Gondelehafen
• 10 - 17 Uhr: Maritimer Markt auf der Hafenmeile
• ab 10 Uhr: Auslaufen der Segelyachten zu den Regattabahnen
• 10 - 15 Uhr: Präsentation des Feuerlöschbootes der Feuerwehr Konstanz
• 10.30 - 11 Uhr: Wasserski-Show der DSMC-Showgruppe vor dem Stadtgarten
• 11 - 14 Uhr: stündlich Rundfahrten der BSB zu den Regatten
• 11 - 14 Uhr: Weißwurst Frühstück auf der Terrasse Zelt Zollmole mit dem Musikverein Petershausen
• 12 - 17 Uhr: Sail & Sound auf der Konzilmole
• ab 14 Uhr: Einlaufen der Segelyachten nach den Wettfahrten
• im Anschluss: Siegerehrung der Segler auf der Zollmole
Alle weiteren Infos gibt es unter: www.konstanz-info.com/ibw.