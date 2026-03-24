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17. Unternehmensfrühstück: Willkommen in der Zukunft – die größte Unsicherheit ist, nichts zu verändern

Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky im Asisi-Panorama – mit exklusivem Vorab-Einblick und Baustellencharme

(lifePR) (Konstanz, )
Das 17. Konstanzer Unternehmensfrühstück findet am Donnerstag, 16. April, von 7 bis 10 Uhr im entstehenden Asisi Panorama statt. Die Veranstaltung verbindet ein gemeinsames Frühstück mit persönlichem Austausch und einem zukunftsorientierten Impulsvortrag für Unternehmen aus Konstanz und der Vierländerregion Bodensee. Mit dem Asisi Panorama rückt zugleich ein besonderer Veranstaltungsort in den Fokus: Noch vor der offiziellen Eröffnung erhalten die Teilnehmenden die seltene Gelegenheit, einen exklusiven Einblick in das neue Panorama zu gewinnen. Inmitten des besonderen Baustellen-Charmes bietet sich Raum, neue Kontakte zu knüpfen, bestehende zu pflegen und frische Impulse für das eigene Unternehmen mitzunehmen.

Sven Gábor Janszky eröffnet Perspektiven auf die Wirtschaft von morgen
Mit Sven Gábor Janszky ist einer der bekanntesten Zukunfts- und Trendforscher im deutschsprachigen Raum zu Gast in Konstanz. Er ist Gründer, Unternehmer und Chairman des 2b AHEAD ThinkTanks, einem der größten unabhängigen Zukunftsforschungsinstitute Europas. Seit Jahren beschäftigt er sich in Studien, Publikationen und Vorträgen mit der Zukunft von Wirtschaft, Arbeit und Innovation und berät Unternehmen, Organisationen und Führungskräfte bei langfristigen Strategien und zukunftsorientierter Weiterentwicklung.
In seiner Keynote „Willkommen in der Zukunft – die größte Unsicherheit ist, nichts zu verändern“ gibt Janszky fundierte Einblicke in zentrale Entwicklungen, die Unternehmen schon heute beschäftigen und morgen prägen werden.

Frühstücken, vernetzen, Zukunft mitdenken
Beim gemeinsamen Frühstück haben die Teilnehmenden Gelegenheit, Kontakte zu pflegen, neue Verbindungen zu knüpfen und sich in außergewöhnlicher Atmosphäre auszutauschen. Das Frühstück findet in einer der unteren Etagen des Asisi Panoramas statt. Wer möchte, kann das Gebäude anschließend in kleineren Gruppen weiter erkunden und so zusätzliche Eindrücke dieses besonderen Orts gewinnen. Den Gästen wird daher empfohlen, sich auf die Gegebenheiten vor Ort einzustellen – insbesondere mit festem Schuhwerk und angepasster Kleidung.

„Das Konstanzer Unternehmensfrühstück bringt Menschen zusammen, die den Wirtschaftsstandort Konstanz mitgestalten und voranbringen. Mit dem Asisi Panorama als weltweit einzigartigem Ort und Sven Gábor Janszky als Impulsgeber entsteht ein einzigartiger Vormittag, der Austausch ermöglicht und zugleich den Blick nach vorn richtet“, erklärt Eric Thiel, Geschäftsführer der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH.

Programm
7 Uhr: Eröffnung Frühstücksbuffet
8 Uhr: Begrüßung
8.15 Uhr: Vortragsbeginn: „Willkommen in der Zukunft – die größte Unsicherheit ist, nichts zu verändern“
9.15 Uhr: Netzwerken & Frühstücken
10 Uhr: Ende der offiziellen Veranstaltung, anschließend Ausklang

Das Konstanzer Unternehmensfrühstück ist eine zweimal jährlich stattfindende Veranstaltungsreihe, die gemeinsam von der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH und der Wirtschaftsförderung der Stadt Konstanz realisiert wird. Dieses Mal wird die Veranstaltung unterstützt von den Sponsoren Thum & PartnerSüdstern BölleAuktionshaus KarrenbauerKEFF+GYV und Sparkasse Bodensee.

Weitere Informationen zur Veranstaltung:
www.konstanz-info.com/unternehmensfruehstueck

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