Zwischen Seen, Teichen und Flüssen: Sommererlebnisse in der Oberlausitz

Die Temperaturen steigen, die Sommerferien rücken näher. Wer die warmen Tage entspannt am Wasser verbringen möchte, findet in der Oberlausitz zahlreiche Möglichkeiten auf engem Raum. Zwischen dem Berzdorfer See bei Görlitz, dem Olbersdorfer See im Süden der Region und den Teichen des UNESCO-Biosphärenreservats Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft liegen oft nur wenige Kilometer. Flüsse, Talsperren und Naturbäder laden zum Paddeln, Baden, Radfahren oder für entspannte Stunden am Wasser ein. Dazu kommen in den Sommermonaten Veranstaltungen, Sportevents und Feste, die vielerorts direkt am Wasser stattfinden.



Mit Beginn der Badesaison rückt der Berzdorfer See bei Görlitz wieder in den Mittelpunkt des sommerlichen Freizeitgeschehens in der Oberlausitz. Das rund 960 Hektar große Gewässer südlich der Stadt hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der beliebtesten Ausflugs- und Erholungsziele der Region entwickelt.



Der See bietet abwechslungsreiche Freizeitangebote für aktive Tage am Wasser. Besucher können baden, schwimmen, segeln, surfen oder Stand-Up-Paddling ausprobieren. Entlang des Ufers laden Strandabschnitte und Liegewiesen zum Verweilen ein. Auch Familien erwarten Spielplätze, Minigolf- und Beachvolleyballanlagen. Wer die Umgebung erkunden möchte, kann den See auf dem rund 16 Kilometer langen Rundweg entdecken. „Am Berzdorfer See lassen sich Naturerlebnisse, Bewegung und Erholung auf besondere Weise miteinander verbinden“, sagt Franziska Glaubitz von der Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH. „Für viele Gäste gehört der Berzdorfer See heute ganz selbstverständlich zu einem Besuch in Görlitz dazu. Die Kombination aus historischer Altstadt und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten am Wasser macht die Stadt als Reiseziel noch attraktiver.“ Davon profitiert auch die Region, die mit weiteren attraktiven Ausflugszielen lockt.



Ein erster Höhepunkt der Saison ist das Kutterrudern im Hafen Görlitz. Am 5. und 6. Juni dreht sich hier alles um Teamgeist, Action und Spaß auf dem Wasser. Denn beim Kutterrudern messen sich Schulen, Vereine, Unternehmen und Institutionen in spannenden Wettkämpfen. Zuschauer sind herzlich willkommen – der Eintritt ist frei.



Freizeitspaß für die ganze Familie



Auch der Bärwalder See, der Olbersdorfer See, die Talsperre Bautzen und der Stausee Sohland sind beliebte Ziele für Ausflüge ans Wasser. Wer die Region auf zwei Rädern entdecken möchte, findet entlang des Oder-Neiße-Radwegs, des Spreeradwegs sowie rund um den Berzdorfer See reizvolle Strecken. Besonders eindrucksvoll ist die Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft. Im UNESCO-Biosphärenreservat prägen Hunderte Teiche die Landschaft. Im Haus der Tausend Teiche in Wartha erhalten Besucher zudem spannende Einblicke in eine der bedeutendsten Teichregionen Deutschlands und die dort traditionelle Teichwirtschaft.



Wer den Sommer aktiv gestalten möchte, hat auch abseits der großen Seen einiges zu entdecken. Im Trixi Park Großschönau hat das Waldstrandbad mit 20.000m² Wasserfläche seit Mitte Mai wieder geöffnet. Neben der Walross-Rutsche, einem Zehn-Meter-Sprungturm und einem Wasser-Matsch-Spielplatz stehen verschiedene Events auf dem Programm. „Das Waldstrandbad wird von vielen Familien nicht nur zum Baden genutzt“, sagt Alexandra Dreginat vom Trixi Park. „Gerade die Kombination aus Wasser, Spielangeboten und Veranstaltungen macht den Reiz für viele Gäste aus.“ Zum Start der sächsischen Sommerferien steht am 5. Juli der Familienspaßtag mit Mitmachaktionen, Wasserspielen und der bekannten Wellengang-Challenge auf dem Programm. Die Veranstalter sprechen vom „kleinsten Triathlon der Welt“. Während der Sommerferien finden zudem jeden Mittwoch um 19.30 Uhr Kinder-Strand-Partys mit Maskottchen Trixi statt.



Zum Programm gehören in diesem Jahr außerdem Angebote wie Waldbaden, Nordic Walking und Klangschalen-Meditationen. Ergänzt wird das Angebot durch besondere Saunaabende mit wechselnden Themen. „Wir haben unser Angebot in den vergangenen Jahren bewusst erweitert“, erklärt Alexandra Dreginat. „Viele Gäste möchten ihren Aufenthalt aktiv gestalten, suchen aber gleichzeitig Möglichkeiten zur Entspannung und zum Abschalten.“



Aktive Urlauber kommen auf jeden Fall auch bei Neiße-Tours in Rothenburg auf ihre Kosten. Neben Bootstouren auf der Neiße gehören 3D-Bogenschießen und ein Frisbee-Golf-Parcours zum Sommerprogramm. Selbst die Eisstockbahn bleibt ganzjährig nutzbar und bietet eine wetterunabhängige Alternative für Familien und Gruppen.



Auszeit zwischen Wasser und Wellness



Wer den Sommer etwas ruhiger verbringen möchte, findet in der Oberlausitz auch Möglichkeiten zum Entspannen. Ein Ort zum Durchatmen ist das Hotel BEI SCHUMANN in Kirschau. Noch bis Ende Juli lädt das Arrangement „Auszeit 5 = 4“ dazu ein, länger zu bleiben und tiefer zu entspannen. Gäste übernachten fünf Nächte im Wellnessresort und bezahlen nur vier. Inklusive sind die Nutzung der großzügigen SPA-Welten mit Innen- und Außenpool, einem natürlichen Badesee mit eigenem Strand, verschiedenen Saunen sowie dem besonderen Highlight im SEEFLÜGEL: Deutschlands erstem Flying Pool und einer Schneesauna auf der Sonnenebene.



„Wir stellen immer wieder fest, dass sich viele Gäste bewusst mehr Zeit für ihre Auszeit nehmen möchten“, sagt Petra Schumann, Inhaberin des Hotels BEI SCHUMANN. „Oft sind es gerade die zusätzlichen Tage, die aus einem Kurzurlaub echte Erholung machen."



Ein Sommer voller Veranstaltungen



Auch Veranstaltungsliebhaber kommen in den Sommermonaten auf ihre Kosten. Anfang Juli verwandelt das internationale Straßentheaterfestival ViaThea Görlitz und Zgorzelec erneut in eine große Freiluftbühne. Zu den weiteren Höhepunkten zählen die Oberlausitzer Leinentage im Barockschloss Rammenau sowie das Lausitz Festival, das Ende August wieder internationale Künstler in die Region bringt.



Ob am See, auf dem Fahrrad, im Boot oder bei einer Auszeit im Wellnesshotel – die Oberlausitz bietet in den Sommermonaten reichlich Gelegenheit, die Region neu oder wiederzuentdecken.

(lifePR) (