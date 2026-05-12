XTERRA Europameisterschaft im Trailrunning 2026 beim XTERRA O-SEE Ultra Trail in Oybin
Sie wird im Rahmen des 7. XTERRA O-SEE Ultra Trail vom 16.- 18. Oktober 2026 stattfinden. Damit wird die Region rund um das Zittauer Gebirge einmal mehr zur Bühne für hochklassigen Trailrunning-Sport. Der XTERRA O-SEE Ultra Trail ist als einziges Event in Deutschland Teil der globalen XTERRA Trail Run World Series. Die internationale Rennserie erstreckt sich über mehr als 20 Länder und umfasst über 30 Veranstaltungen in Europa, Nord- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben dabei die Möglichkeit, wertvolle Ranglistenpunkte zu sammeln und sich für die XTERRA Trail Run World Championship zu qualifizieren.
In die Rennwertung der Europameisterschaft werden die Distanzen von 25 km und 50 km einfließen. In diesen Wettbewerben werden die besten Läuferinnen und Läufer aller Altersklassen ausgezeichnet. Gleichzeitig sichern sich die Top-Athletinnen und -Athleten begehrte Qualifikationsplätze für die XTERRA Trailrunning-Weltmeisterschaft 2027. Neben diesen Strecken haben die Läufer die Wahl zwischen weiteren Distanzen wie den 16, 75 und zum zweiten Mal auch der herausfordernden 100 km.
„Die Austragung der Europameisterschaft ist für uns als Verein eine große Ehre und unterstreicht die internationale Strahlkraft des O-SEE Ultra Trail“, so Vorstand des Vereins: Dr. Klaus Schwager „Die Einbindung in die XTERRA Trail Run World Series bringt nicht nur Spitzenathleten aus ganz Europa und darüber hinaus in die Region, sondern stärkt auch nachhaltig den Tourismus und die Wahrnehmung der Oberlausitz als Outdoor-Destination.“
Durch die Kombination aus anspruchsvollen Strecken, einzigartiger Naturkulisse und internationalem Wettkampfniveau wird jeder Kilometer zu einer besonderen Herausforderung. Die Europameisterschaft verleiht dem Event zusätzliche Bedeutung – jeder Schritt kann über Titel, Platzierungen und die Qualifikation für die Weltmeisterschaft entscheiden.
Die Anmeldung hat bereits geöffnet – wir sehen uns vom 16. bis 18. Oktober im Naturpark Zittauer Gebirge zum legendären XTERRA O-SEE Ultra Trail.
Weitere Informationen unter: https://www.o-see-ultratrail.de/...
Ansprechpartner
Marc Plüschke
Pressewart
O-SEE Sports e.V.
marc.plueschke@o-see-challenge.de