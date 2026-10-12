Wenn der Herbst zum Abenteuer wird: Familienzeit in der Oberlausitz
Langeweile hat in den Herbstferien keine Chance
Ab dem 10. Oktober starten in der Oberlausitz spannende Herbstferien für Entdecker jeden Alters. In Turisede beginnt an diesem Tag das „Höllowum“. Bis zum 31. Oktober läuft dort täglich von 13.30 bis 22 Uhr ein spezielles Programm. Nachmittags können Kinder unter anderem Sorgenkobolde und Fackeln bauen oder sich im Zauberwald an ungewöhnlichen Spielstationen ausprobieren. Später folgen Nachtgeländespiel, Spukstunde und Kostümwettbewerb. Ab 20.30 Uhr geht es schließlich mit Fackeln durch das Gelände zum großen Feuer. „Höllowum lebt davon, dass sich die Stimmung im Laufe des Tages verändert“, erklären die Veranstalter. „Nachmittags stehen Spiel und Aktionen im Mittelpunkt. Mit der Dunkelheit wird es geheimnisvoller und gruseliger, bis wir den Tag schließlich gemeinsam am großen Feuer ausklingen lassen.“
Einen fruchtigen Ferienauftakt gibt es im Barockschloss Rammenau zu erleben. Am 11. Oktober dreht sich beim Apfelfest alles um die herbstliche Frucht. Von 10 bis 17 Uhr können Kinder in der Gesindeküche Apfelsaft pressen, basteln oder ihr Wissen beim Apfelquiz testen. Wer die Sorte seiner eigenen Apfelbäume nicht kennt, bringt mindestens drei Früchte mit und lässt sie von einem Pomologen bestimmen. Zwei Tage später, am 13. Oktober, können Kinder ab acht Jahren im Tier- und Kulturpark Bischofswerda beim Tierpflegertag hinter die Kulissen blicken. Dafür ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Am 14. Oktober lädt das Ernährungs- und Kräuterzentrum des Klosters St. Marienstern von 13 bis 17 Uhr zum herbstlichen Familientag ein.
Zum Ferienabschluss wird in Herrnhut nicht nur zugeschaut, sondern auch mitgemacht. Beim Handwerkermarkt der Herrnhuter Sterne Manufaktur am 17. und 18. Oktober zeigen über 40 Kunsthandwerker ihre Arbeiten. Unter dem Motto „Schauen & Mitmachen“ können Besucher von 10 bis 17 Uhr selbst Hand anlegen und verschiedene Techniken ausprobieren. „Es ist wirklich für jedes Alter etwas dabei“, sagt Jacqueline Schröpel, Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. Mit der Firma Huss stellen Besucher zum Beispiel Räucherkerzen her, an anderer Stelle wird mit Holz gearbeitet. „Neu dabei sind der Lausitzer Lavendel und ein Angebot zum Herstellen von Schieferfiguren.“ Für besondere Unterhaltung sorgt das Universal Druckluftorchester von Musikmaschinist Peter Till.
Gruselzeit in der Oberlausitz
Schon eine Woche vor Halloween wird es in der Oberlausitz unheimlich. Vom 23. bis 25. Oktober dampfen die Halloween-Züge der Waldeisenbahn Muskau durch die herbstliche Landschaft. Während der anderthalbstündigen Fahrten begegnen den Passagieren Hexen und andere Gruselgestalten. Kürbisse und stimmungsvolle Beleuchtung sorgen für die passende Atmosphäre. Da die Plätze in den Sonderzügen begrenzt sind, empfiehlt es sich, rechtzeitig zu buchen.
Am 31. Oktober lehren gleich mehrere Orte das Fürchten. Im Trixi Park Großschönau steht beim Flenntipplfest eine alte Oberlausitzer Tradition im Mittelpunkt. Familien schnitzen Rüben, bevor am Abend Monster, Gespenster und eine Feuershow die Bühne erobern. Ab 19 Uhr lockt eine Gruselstrecke. „Diesmal bereiten wir zusätzlich eine Strecke für die jüngsten Gäste vor, denn die Variante für die Größeren ist mit den Jahren immer aufregender geworden“, erklärt Geschäftsführerin Alexandra Dreginat. Wer beim Halloween-Kostüm besonders kreativ ist, kann einen Preis gewinnen. „Wir veranstalten einen Wettbewerb für das schönste Kostüm.“ Auch sonst lohnt sich der Trixi Park in den Herbstferien. Jeden Mittwoch gibt es eine Kinderdisco und das Kreativstübchen bietet Bastelangebote. Beides steht auch Gästen offen, die nicht im Ferienpark übernachten. „Und unsere Saunawelt ist trotz der Umbauten im Bad geöffnet.“
Auch der Tier- und Kulturpark Bischofswerda feiert Halloween. Von 14 bis 18.30 Uhr können Kinder basteln, sich schminken lassen und gruselige Attraktionen erleben. In Hoyerswerda laden Zoo und Schloss ebenfalls zu Halloween ein. Den schaurigen Abschluss des Monats bildet „Fabrik.Halloween“ in der Energiefabrik Knappenrode.
Süßer Ausblick in Richtung Advent
Nach Halloween wird es in der Oberlausitz wieder süß. Vom 6. bis 8. November öffnet Pulsnitz zum 22. Mal seinen Pfefferkuchenmarkt. Die Pfefferküchler der Stadt zeigen ihr traditionelles Handwerk und bieten ihre Spezialitäten an. Kinder dürfen selbst Pfefferkuchen verzieren und am Wochenende locken weitere Aktionen für Familien. So verabschiedet sich der Familienherbst in der Oberlausitz mit einem Vorgeschmack auf die Adventszeit.
Alle Veranstaltungen, weitere Informationen und Tipps sind zu finden unter: www.oberlausitz.com/familie