Vier Wochenenden, vier Feiertage, eine Region

Feuer zur Walpurgisnacht, Dampfloks zu Pfingsten, sorbische Frühlingsbräuche und ein Blick hinter die Kulissen der Herrnhuter Sterne Manufaktur: Der Mai beschert der Oberlausitz gleich vier Wochenenden mit einem dichten Veranstaltungsprogramm. Rund um die Feiertage ist gerade für Familien viel los in der Region.



Den Auftakt in den ereignisreichen Veranstaltungsmonat Mai bildet das „Funkelorum" in der Geheimen Welt von Turisede. Rund um die Walpurgisnacht verwandelt sich das Gelände am 30. April und 1. Mai in eine Welt aus Feuer, Musik und Lichtinstallationen. Am Abend des 30. April beginnt ab 13 Uhr der gemeinschaftliche Fackelbau, bevor um 19.30 Uhr der Fackelumzug startet und ab 20 Uhr im „Großen Tal" das Walpurgisfeuer entzündet wird. Den Abschluss gestaltet der Inselgeist Bodelmut mit einer Überraschung. Der 1. Mai ist vor allem für Familien gedacht: Ab 14 Uhr gibt es lustige Spiele, ab 15 Uhr lädt Fionas Feen-Olympiade zum Mitmachen ein.



Ebenfalls am 1. Mai feiert die KRABAT-Mühle in Schwarzkollm den Frühling. Das Fest unter dem Motto „Sorbischer Frühling – Tradition trifft Moderne" verbindet sorbisches Brauchtum mit Musik und regionaler Kultur. Die Hutbergmusikanten eröffnen das Programm von 11 bis 13 Uhr, die Schwarzkollmer Tanzgruppe tritt um 13.45 Uhr auf, Jan & Wero um 15.15 Uhr und ein Akustik-Rock-Trio ab 16.30 Uhr. Zwischen den musikalischen Beiträgen erhalten Besucher Einblicke in sorbische Frühlingsbräuche, die Bedeutung der Trachtenfarben und die Geschichte der Mühle.



Am 2. Mai öffnet die Herrnhuter Sterne Manufaktur von 10 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür. Im Halbstundentakt finden Produktionsführungen statt, bei denen Gäste verfolgen können, wie die berühmten Herrnhuter Sterne seit mehr als 180 Jahren in Handarbeit gefertigt werden. Ergänzt wird das Programm durch Kreativangebote und ein musikalisches Rahmenprogramm. „Die Besucher dürfen sich auf einen erlebnisreichen Tag freuen, an dem nicht nur auf dem Manufakturgelände, sondern in ganz Herrnhut interessante Angebote entdeckt werden können“, erklärt Marketing-Mitarbeiterin Annett Petzold.



Das Völkerkundemuseum lädt zu einem Origami-Workshop ein, am alten Bahnhof können Gäste Draisine fahren und im Kirchensaal der Herrnhuter Brüdergemeine ist die Welterbe-Ausstellung geöffnet. Ein nostalgischer Shuttlebus verbindet die verschiedenen Stationen im Ort miteinander. Das ausführliche Tagesprogramm erhalten die Besucher vor Ort oder auf der Internetseite der Manufaktur. Der Tag der offenen Tür ist zugleich der traditioneller Verkaufsstart der diesjährigen Sondereditionen.



Muttertag: Extra-Konzerte für die Mamas



Auch rund um den Muttertag am Sonntag, dem 10. Mai, haben zahlreiche Einrichtungen in der Oberlausitz besondere Programme geplant. Die Geheime Welt von Turisede veranstaltet an diesem Tag einen „Mutti Spiele- und Tobesonntag" mit Familien- und Mitmachangeboten. Im Findlingspark Nochten gibt ab 14 Uhr Sängerin Sarah Farinia zum Ehrentag der Mamas ein Konzert, nebenbei gibt es Kaffee und Kuchen. Auch im Tier- und Kulturpark Bischofswerda wird es musikalisch. Ab 15 Uhr beginnt eine gemütliche Muttertagsfeier ein, bei der der Frauenchor auftritt. Auch eine Kräuter- und Staudenbörse für Gartenfreunde hat geöffnet.



Im Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec stehen Mutter- und Vatertag ebenfalls im Zeichen gemeinsamer Familienausflüge. Mütter erhalten am 10. Mai zum deutschen Muttertag und am 26. Mai zum polnischen Muttertag jeweils eine kostenlose Tasse Kaffee am Imbiss „Futterkiste“, wenn sie den Tierpark gemeinsam mit ihren Kindern besuchen. Auch die Väter werden bedacht. Zum Vatertag am 14. Mai erhalten Väter bei einem Besuch mit ihren Kindern ebenfalls eine Tasse Kaffee gratis. Gerade im Frühjahr gibt es im Tierpark besonders viel zu entdecken, denn vielerorts ist tierischer Nachwuchs zu beobachten – unter anderem bei Kaninchen, Ziegen, Schafen, Stachelschweinen und Sikahirschen.



Christi Himmelfahrt: Familienausflug mit der Waldeisenbahn



Das verlängerte Wochenende rund um Christi Himmelfahrt nutzen viele Familien für Ausflüge in der Region. Das Angebot ist dabei abwechslungsreich. Bei der Waldeisenbahn Muskau stehen zu Himmelfahrt zwei historische Dieselzüge für Fahrten zwischen Weißwasser, Kromlau und Bad Muskau bereit. Das lässt sich gut mit Fahrrad- oder Wanderausflügen verbinden. Spezielle Fahrradwagen ermöglichen dabei auch den Transport von Kinderwagen und Rollstühlen. Vom 14. bis 17. Mai verkehren historische Dieselloks, am Wochenende sind zusätzlich Sonderfahrten auf der Tonbahn geplant.



Technik zum Anfassen verspricht das FamilienLab im ZCOM Zuse-Computer-Museum in Hoyerswerda am 14. Mai ab 10 Uhr. Dort können Besucher ausprobieren, wie 3D-Drucker, Lasercutter und andere Maker-Tools funktionieren, und dabei eigene Mitbringsel gestalten. Das Angebot richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen.



Rund um den Internationalen Museumstag am 17. Mai öffnen mehrere Einrichtungen der Region mit Sonderführungen und erweiterten Programmen, darunter die Energiefabrik Knappenrode und das Schloss Klippenstein. Im Sorbischen Museum in Bautzen ist der Eintritt an diesem Tag frei. Ergänzend werden kostenlose Führungen zur Geschichte der sorbischen Lausitz angeboten.



Pfingsten: Zwischen Bienensummen und Mühlenrad



Auch das Pfingstwochenende bietet in der Oberlausitz ein breites Spektrum an Ausflugsmöglichkeiten. Bei der Waldeisenbahn Muskau stehen zu Pfingsten die historischen Dampflokomotiven im Mittelpunkt. Anlässlich des 60. Park- und Blütenfestes in Kromlau verkehren bis zu drei Dampfloks zwischen Weißwasser, Kromlau und Bad Muskau. Am Bahnhof Weißwasser-Teichstraße lädt zudem eine historische Ausstellung im Museumsbahnhof „Anlage Mitte" mit Lokomotiven, Wagen und Schautafeln zur Geschichte der Waldeisenbahn ein. In der Geheimen Welt von Turisede wird Pfingsten mit einer „Pfingstums-Feiertagsfeierei" begangen, bei der kreative Mitmachaktionen und Familienangebote geplant sind.



Im Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec dreht sich beim Weltbienentag am 24. Mai alles um Wild- und Honigbienen. Zwischen 10 und 15 Uhr erhalten Besucher spannende Einblicke in die Welt der Bestäuber und erfahren unter anderem, wie Wildbienen ihre Brutröhren verlassen oder wie viel Honig eine einzelne Biene in ihrem Leben produziert. Kinder können sich beim Kinderschminken in Bienen verwandeln oder beim „Nektarlauf“ ausprobieren, welche Leistungen Bienen täglich vollbringen. Außerdem besteht die Möglichkeit, eigene Wildbienenhotels zu bauen. „Mit unseren Angeboten möchten wir zeigen, wie wichtig Bienen für die Artenvielfalt und unser Ökosystem sind – und das auf eine spielerische und familienfreundliche Weise“, sagt Katja Halla, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit und Marketing.



Zum Deutschen Mühlentag am 25. Mai öffnet die KRABAT-Mühle in Schwarzkollm ihre Türen. Im historischen Ambiente des Mühlenhofs treten ab 11 Uhr das Orchester Lausitzer Braunkohle, um 13.45 Uhr die Bröthener Tanzgruppe und das Ensemble der Krabat-Saga auf. Den Abschluss gestaltet ab 16.30 Uhr die sorbische Band Jankahanka. Seit 2012 verbindet sie traditionelles sorbisches Liedgut mit modernen Elementen aus Rock und Pop. „Am Deutschen Mühlentag probieren wir immer wieder gern Neues aus. In diesem Jahr steht vor allem unsere Kindererlebniswelt mit vielen abwechslungsreichen Programmen im Mittelpunkt“, “, sagt Anton Fuchs, Geschäftsführer der KRABAT-Mühle Schwarzkollm. Besonders gut passe dazu die magische Gaukelei mit Narrateau. Sie knüpfe wunderbar an die Geschichten rund um den sorbischen Zauberer Krabat und die besondere, mystische Atmosphäre der KRABAT-Mühle an. „Wir freuen uns sehr darauf, viele große und kleine Gäste bei uns begrüßen zu dürfen.

(lifePR) (