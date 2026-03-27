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Osterhauptstadt Bautzen: Tradition, Brauchtum und buntes Programm für die ganze Familie

Bautzen feiert vom 31. März bis 6. April das sorbische Osterfest

(lifePR) (Bautzen, )
Frühlingsblüher verwandeln die Stadt Bautzen derzeit in ein farbenfrohes Osterparadies und stimmen auf das bevorstehende Fest ein. Schon in den Wochen vor Ostern erwartet Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm, das tief in der sorbischen Tradition und dem kirchlichen Brauchtum verwurzelt ist. Andachten, Kirchenkonzerte, Märkte, Führungen, Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen machen Bautzen zu einem der bedeutendsten Osterziele der Region.

Seit vielen Jahren organisiert der Tourismusverein Bautzen/Budyšin e. V. gemeinsam mit zahlreichen Partnern das Osterfest, das Jahr für Jahr tausende Gäste in die Stadt zieht. Oberbürgermeister Karsten Vogt betont: „Ostern in Bautzen ist ein Fest für die ganze Stadt – für Einheimische und Gäste gleichermaßen. Es zeigt, wie lebendig Tradition und Brauchtum in unserer Stadt gepflegt werden.“

Tradition und Erlebnis in der Karwoche

Der Auftakt erfolgt am Dienstag, 31. März 2026, um 13.00 Uhr mit der feierlichen Einweihung des Osterbrunnens auf dem Fleischmarkt. Der österlich dekorierte Brunnen stimmt auf die Osterzeit ein und wird musikalisch vom Chor der Sorbischen Grundschule begleitet. Während der gesamten Karwoche laden die Kirchen der Stadt zu Gottesdiensten, Andachten und Konzerten ein. Höhepunkte sind unter anderem das Osterreiten und das Eierschieben auf dem Protschenberg.

Am Karsamstag verbindet Bautzen Tradition mit einem besonderen Einkaufserlebnis. Von morgens bis abends laden Märkte, Mitmachaktionen und Handwerksvorführungen zum Entdecken, Staunen und Genießen ein. Die österliche Einkaufsmeile und der Ostermarkt auf dem Hauptmarkt bieten zahlreiche Produkte rund um Ostern, während der historische Ostermarkt an der Mönchskirchruine und am Wasserturm mittelalterliche Traditionen lebendig werden lässt. In der Tourist-Information können Besucher das traditionelle Eierverzieren in sorbischen Techniken ausprobieren, im Sorbischen Museum die Schauwerkstatt sorbischer Ostereier entdecken und im Kornmarkt-Center beim Lego- und Ostermosaik kreativ werden. Den krönenden Abschluss des Tages bildet die feierliche Osternacht mit dem Entzünden des Osterfeuers im Bildungsgut Schmochtitz St. Benno.

Die gesamte Innenstadt erstrahlt während des Tages in österlicher Pracht: festlich geschmückte Osterbrunnen und übergroße Ostereier sorgen für ein buntes Ambiente und beliebte Fotomotive.

Auf der Spur der Osterreiter und des Eierjokels

Den Höhepunkt des Osterfestes bildet am Ostersonntag die traditionsreiche Osterreiterprozession. Seit Jahrhunderten verkünden die Osterreiter in der sorbischen Oberlausitz die Botschaft der Auferstehung Christi und ziehen tausende Besucherinnen und Besucher an. Die Prozession startet gegen 10.45 Uhr an der Liebfrauenkirche und kehrt gegen 16.45 Uhr auf den Fleischmarkt zurück. Parallel dazu öffnet der Ostermarkt auf dem Protschenberg, an dem Kinder und Familien beim bunten Eierschieben mit dem Eierjokel mitmachen können – ein Publikumsmagnet für Groß und Klein. 

Hinweise für Besucherinnen und Besucher

Gäste können zahlreiche Parkmöglichkeiten im Stadtgebiet nutzen, darunter den Krone-Parkplatz, den Schützenplatz, das Parkhaus Centrum, den Touristenparkplatz Schliebenstraße, das Parkhaus im Kornmarkt-Center sowie den Parkplatz am Bahnhof. Einige Parkplätze verfügen zudem über E-Ladestationen. Auswärtigen Gästen wird empfohlen, die Parkflächen am Stausee zu nutzen. Im Zusammenhang mit den Veranstaltungen ist mit temporären Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Alle Informationen zum Programm, zu Bräuchen, Anreise und Parkmöglichkeiten finden Interessierte auf www.ostern-bautzen.de.

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Die Stadt Bautzen ist das kulturelle, wirtschaftliche und politische Zentrum der Oberlausitz in Ostsachsen und zählt rund 38.000 Einwohner. Die Stadt vereint eine über tausendjährige Geschichte mit moderner Stadtentwicklung. Bekannt ist Bautzen für seine gut erhaltene Altstadt, die Türme sowie als kulturelles Zentrum der sorbischen Minderheit.

Die Stadtverwaltung versteht sich als serviceorientierter Partner für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen.

Kontakt:
Josephine Brinkel
Pressesprecherin
Fleischmarkt 1
02625 Bautzen

Telefon +49 3591 534-390
pressestelle@bautzen.de
www.bautzen.de

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