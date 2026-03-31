Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1056256

Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH Humboldtstraße 25 02625 Bautzen, Deutschland http://www.oberlausitz.com
Ansprechpartner:in Frau Saskia Beug +49 3581 3290145
Logo der Firma Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH

Neißeland-Erlebnistage 2026: Als Gast die eigene Heimat neu entdecken

Unter dem Motto „Sei Gast in deiner Heimat“ laden die Neißeland- Erlebnistage vom 11. April bis zum 10. Mai 2026 dazu ein, die Region rund um die Lausitzer Neiße aus einer neuen Perspektive zu erleben.

(lifePR) (Görlitz, )
Unter dem Motto „Sei Gast in deiner Heimat“ laden die Neißeland-Erlebnistage vom 11. April bis zum 10. Mai 2026 dazu ein, die Region rund um die Lausitzer Neiße aus einer neuen Perspektive zu erleben. Einheimische werden zu Gästen und haben in diesem Zeitraum die Möglichkeit, verborgene Orte zu erkunden, exklusive Einblicke zu erhalten und die Vielfalt des Neißelandes hautnah zu entdecken.

Zahlreiche touristische Einrichtungen, Kulturorte und regionale Anbieter beteiligen sich an der Aktionsreihe und öffnen ihre Türen für ein abwechslungsreiches Programm. Besucherinnen und Besucher erwartet eine breite Palette an Angeboten: von geführten Rundgängen und thematischen Touren über exklusive Blicke hinter die Kulissen bis hin zu Entdeckertouren für Groß und Klein.

Unter den vielfältigen Angeboten gibt es beispielsweise in Rietschen eine „Exkursion Wolf, Fischotter & Co“, Schlossgeflüster auf Schloss Krobnitz bei Reichenbach O.L., einen Ausflug mit der Waldeisenbahn von Weißwasser in den Findlingspark Nochten oder den Familientag mit Spielen und Basteln zur Obstblüte in Kreba-Neudorf. Insgesamt locken die Veranstalter mit 30 Veranstaltungen.

Ziel der Neißeland-Erlebnistage ist es, das Bewusstsein für die eigene Heimatregion zu stärken und die touristischen Angebote vor Ort selbst zu erleben. Einheimische werden selbst zu „Touristen“ und entdecken Dinge, die sonst oft übersehen oder nicht mehr bewusst wahrgenommen werden.

Viele der Veranstaltungen sind kostenfrei zugänglich, für einzelne Angebote können Teilnahmegebühren anfallen. Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahlen wird empfohlen, sich frühzeitig über das Programm zu informieren und Plätze zu reservieren.

Die Neißeland-Erlebnistage bieten damit eine besondere Gelegenheit, die kulturellen, historischen und landschaftlichen Schätze der Region neu kennenzulernen und die eigene Heimat aktiv zu erleben.

Weitere Informationen und Programmübersicht:
Für viele Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung bzw. Buchung erforderlich. Diese können Sie bequem über die Website www.neisseland.de vornehmen.

Pressekontakt:
Touristische Gebietsgemeinschaft Neißeland e.V.,

Tel.: 03581 329010,

info@neisseland.de

www.neisseland.de

 

Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH

Die Touristische Gebietsgemeinschaft NEISSELAND e.V. (TGG Neißeland) ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Görlitz und fungiert als zentrale Netzwerk- und Koordinierungsstelle für den Tourismus in der Region Neißeland.

Ziel des Vereins ist es, den Tourismus im Sinne einer wirtschaftlich tragfähigen, kulturell verantwortungsvollen und umweltverträglichen Entwicklung nachhaltig zu fördern. Dabei arbeitet die TGG eng mit Kommunen, touristischen Leistungsträgern, Vereinen sowie regionalen und überregionalen Partnern zusammen.

Kontakt:
Maja Daniel-Rublack
Geschäftsbesorgungen
info@neisseland.de

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.