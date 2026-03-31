Neißeland-Erlebnistage 2026: Als Gast die eigene Heimat neu entdecken
Unter dem Motto „Sei Gast in deiner Heimat“ laden die Neißeland- Erlebnistage vom 11. April bis zum 10. Mai 2026 dazu ein, die Region rund um die Lausitzer Neiße aus einer neuen Perspektive zu erleben.
Zahlreiche touristische Einrichtungen, Kulturorte und regionale Anbieter beteiligen sich an der Aktionsreihe und öffnen ihre Türen für ein abwechslungsreiches Programm. Besucherinnen und Besucher erwartet eine breite Palette an Angeboten: von geführten Rundgängen und thematischen Touren über exklusive Blicke hinter die Kulissen bis hin zu Entdeckertouren für Groß und Klein.
Unter den vielfältigen Angeboten gibt es beispielsweise in Rietschen eine „Exkursion Wolf, Fischotter & Co“, Schlossgeflüster auf Schloss Krobnitz bei Reichenbach O.L., einen Ausflug mit der Waldeisenbahn von Weißwasser in den Findlingspark Nochten oder den Familientag mit Spielen und Basteln zur Obstblüte in Kreba-Neudorf. Insgesamt locken die Veranstalter mit 30 Veranstaltungen.
Ziel der Neißeland-Erlebnistage ist es, das Bewusstsein für die eigene Heimatregion zu stärken und die touristischen Angebote vor Ort selbst zu erleben. Einheimische werden selbst zu „Touristen“ und entdecken Dinge, die sonst oft übersehen oder nicht mehr bewusst wahrgenommen werden.
Viele der Veranstaltungen sind kostenfrei zugänglich, für einzelne Angebote können Teilnahmegebühren anfallen. Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahlen wird empfohlen, sich frühzeitig über das Programm zu informieren und Plätze zu reservieren.
Die Neißeland-Erlebnistage bieten damit eine besondere Gelegenheit, die kulturellen, historischen und landschaftlichen Schätze der Region neu kennenzulernen und die eigene Heimat aktiv zu erleben.
Weitere Informationen und Programmübersicht:
Für viele Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung bzw. Buchung erforderlich. Diese können Sie bequem über die Website www.neisseland.de vornehmen.
Pressekontakt:
Touristische Gebietsgemeinschaft Neißeland e.V.,
Tel.: 03581 329010,
info@neisseland.de
www.neisseland.de