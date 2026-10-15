Mit Freda auf Entdeckungstour: Neue Abenteuer für die Herbstferien
Entdecken in den Naturpark Zittauer Gebirge ein. Partner in der Region werden zu Anlaufstellen für ein neues Stempelspiel. Hinzu kommen zwei Rätseltouren in Waltersdorf und Seifhennersdorf.
Ab dem 10. Oktober 2026 gibt es für Familien im Naturpark Zittauer Gebirge neue Abenteuer zu entdecken. Die Touristische Gebietsgemeinschaft Naturpark Zittauer Gebirge/Oberlausitz e. V. (TGG) startet unter der Marke „Abenteuer mit Freda“ ein Netzwerk familienfreundlicher Partner. Gleichzeitig beginnen ein regionsweites Stempelspiel und zwei neue Rätseltouren.
Freda führt Kinder und ihre Familien dabei von Ort zu Ort. Zum Netzwerk gehören Freizeiteinrichtungen, Museen, Touristinformationen sowie Gastgeber und Gastronomiebetriebe aus der Region. Zu den Partnerstationen zählen beispielsweise der Trixi-Park in Großschönau/Waltersdorf, das Exotenhaus in Jonsdorf, die Oberlausitzer Miniwelt sowie Burg und Kloster in Oybin.
„Viele Familien kennen einzelne Ausflugsziele im Zittauer Gebirge bereits. Spannend an ‚Abenteuer mit Freda‘ ist für uns, dass daraus eine gemeinsame Entdeckungsreise wird. Die Kinder begegnen Freda an verschiedenen Orten wieder und lernen dabei ganz unterschiedliche Seiten der Region kennen“, sagt Alexandra Dreginat, Geschäftsführerin der Trixi Park GmbH.
Steinzeichen sammeln beim neuen Stempelspiel
Zum Ferienbeginn startet das neue Stempelspiel. Familien erhalten dafür einen Stempelpass und
besuchen die teilnehmenden Partner. Jede Station besitzt einen eigenen Partnerstempel. Wer unterwegs Stationen besucht, sammelt so nach und nach Fredas Steinzeichen.
Über einen zentralen QR-Code können Familien aktuelle Informationen zu den Partnern, die Spielregeln und Hinweise zu den Belohnungen abrufen. Wer entsprechend viele Stempel gesammelt hat, kann seinen Pass anschließend in einer der beteiligten Touristinformationen vorzeigen. Dort werden die vorgesehenen Preise für die Silber- und Gold-Platzierung ausgegeben. Auch eine Urkunde gehört zum Spiel.
„Kinder lieben es, unterwegs etwas zu sammeln und selbst ein Ziel zu verfolgen. Genau das gefällt uns am Stempelspiel: Der Besuch endet nicht an unserer Tür, sondern macht neugierig darauf, wo Freda als Nächstes wartet. So lernen Familien spielerisch weitere Orte im Zittauer Gebirge kennen“, sagt Maik Bollmann, Geschäftsführer im Exotenhaus Jonsdorf.
Zwei neue Rätseltouren für kleine Spurensucher
Zusätzlich zum Stempelspiel starten zwei Rätseltouren, bei denen Kinder selbst zu Ermittlern werden.
Bei „Brockis Waldretter-Mission“ in Waltersdorf ist der Moosgeist Brocki verschwunden. Freda bittet die Familien um Hilfe. An sechs Orten müssen kleine Fragen beantwortet und Buchstaben gesammelt werden. Am Ende ergibt sich daraus das Lösungswort und damit auch die Erklärung dafür, weshalb Brocki verschwunden ist. Partnerstation der Tour ist die Touristinformation Waltersdorf.
In Seifhennersdorf geht es dagegen auf die Spuren des legendären Räuberhauptmanns Karasek. Bei „Auf Karaseks Spuren“ verfolgen Familien verlorene Hinweise und Taler. Auch hier führen sechs Aufgaben Buchstabe für Buchstabe zum Lösungswort. Partnerstation ist das KiEZ Querxenland. Wer den jeweiligen Fall löst, erhält eine Urkunde.
„Bei den Rätseltouren geht es darum, dass Kinder unterwegs selbst etwas herausfinden. Sie suchen Hinweise, beantworten Fragen und kommen der Lösung Stück für Stück näher. Gleichzeitig entdecken Familien Orte und Geschichten, an denen sie sonst vielleicht einfach vorbeigegangen wären“, sagt Karina Dammert, Leiterin der Touristinformation Waltersdorf.
Mit dem Start in den Herbstferien können Familien selbst ausprobieren, was hinter „Abenteuer mit
Freda“ steckt: Stempelpass einpacken, Fredas Partner besuchen, Steinzeichen sammeln – oder bei einerder beiden neuen Rätseltouren den ersten Fall lösen.
www.abenteuermitfreda.de
Der Naturpark Zittauer Gebirge liegt im Dreiländereck Deutschland, Polen und Tschechien und begeistert mit abwechslungsreichen Landschaften, markanten Sandsteinformationen und einzigartigen Naturerlebnissen. Rund 435 Kilometer Wanderwege sowie vielfältige Rad-, Kletter- und Wassersportangebote machen die Region zu einem attraktiven Ziel für Familien, Naturfreunde und Aktivurlauber.
Pressekontakt:
Touristische Gebietsgemeinschaft Naturpark Zittauer Gebirge/Oberlausitz e. V.
Linda Pietschmann | Markt 9, 02763 Zittau
Tel.: +49 (0)3583 549940
Web: www.stempelspiel.steinzoo.de
Instagram: @abenteuer_mit_freda