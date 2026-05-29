Medienauftakt „Tag des offenen Hofes 2026“ am 12. Juni 2026





Sehr geehrte Partner der MKH Agrar-Produkte-GmbH,



Landwirtschaft wird selten dort diskutiert, wo sie stattfindet: auf dem Hof. Genau das ist beim bundes-weiten Auftakt „Tag des offenen Hofes“ 2026 anders. Zwischen Stall, Schaukäserei und sorbischer Tradition eröffnet die Krabat Milchwelt in Sachsen das bundesweite Aktionswochenende. Der Hof steht beispielhaft für moderne Landwirtschaft im Spannungsfeld von Klimawandel, Versorgungssicherheit, Regio-nalität und gesellschaftlichen Erwartungen.



Der Deutsche Bauernverband (DBV), der Deutsche LandFrauenverband (dlv) und der Bund der Deutschen Landjugend (BDL) laden Sie herzlich ein, bei der Auftaktveranstaltung in der Lausitz unter dem Motto „Wo kommen unsere Lebensmittel zukünftig her?“ dabei zu sein.



Wann: Freitag, 12. Juni 2026, ab 9:30 Uhr

Wo: Krabat Milchwelt | Kotten 2 | 02997 Wittichenau | Sachsen

(bitte der Ausschilderung „Tag des offenen Hofes“ folgen)



Die Veranstaltung bringt Landwirtschaft, Politik, Medien und Gesellschaft zusammen. Erwartet werden Vertreterinnen und Vertreter aus Bundes- und Landespolitik, Verbänden, Medien sowie Gäste aus Land-wirtschaft und ländlichem Raum. Neben politischen Debatten und klaren Botschaften bietet der Vormit-tag echte Einblicke in moderne Landwirtschaft: Hofführungen, Begegnungen mit Landwirtinnen und Landwirten, das Sächsische Fußball-Orakel, regionale Spezialitäten und starke Bilder zwischen Milchkü-hen, Maschinen und Lausitzer Tradition.



Bitte melden Sie sich bis spätestens 5. Juni unter info@krabat-milchwelt.de an.



Über Ihre Zusage würden wir uns außerordentlich freuen.

Deutscher Bauernverband e.V.



Deutscher LandFrauenverband e.V.



Bund der Deutschen Landjugend e.V.



Veranstaltungsdatum: Freitag, 12. Juni 2026

Zeitrahmen: ca. 09:30 bis 13:00 Uhr

Veranstaltungsort: MKH Agrar- Produkte- GmbH KRABAT MILCHWELT, Kotten 2, 02997 Wit-tichenau



Programm:

Ab 9:30 Uhr: Ankunft, Begrüßungskaffee und Austausch

10:00 Uhr: Begrüßung und gemeinsamer Startschuss für den Tag des offenen Hofes

Anschließend: Hofführungen

11:25 Uhr: Fußball-Orakel zum ersten Deutschlandspiel der Fußball-Weltmeisterschaft

11:35 Uhr: Krabat-Hoftalk Wo kommen unsere Lebensmittel zukünftig her? Regionale Landwirtschaft zwischen Klimawandel und geopolitischen Unruhen



Diskutiert wird unter anderem mit:

- Prof. Dr. Dr. Markus Schick, Staatssekretär im Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat



- Georg-Ludwig von Breitenbuch, Sächsischer Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft

- Tobias Kockert, Geschäftsführer der Krabat Milchwelt

- Petra Bentkämper, Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbandes

- Torsten Krawczyk, Vize-Präsident des Deutschen Bauernverbandes

- Theresa Schmidt, Vorsitzende des Bundes der Deutschen Landjugend a.D.

- Moderation: Diana Fritzsche-Grimmig (Mitteldeutscher Rundfunk)



ca. 12:45 Uhr: Gemeinsames Mittagessen am „Lausitz schmeckt“-Buffet

(lifePR) (