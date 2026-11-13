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Görlitzer Winterzauber – Zeit für unvergessliche Momente

Ein Zeitraum, viele Programmpunkte und unzählige Möglichkeiten.

(lifePR) (Görlitz, )
Wenn die historische Altstadt im Lichterglanz erstrahlt, die Kufen auf dem Eis ihre Spuren ziehen und der Duft weihnachtlicher Köstlichkeiten durch die Gassen zieht, beginnt in Görlitz eine besondere Zeit. Unter dem Motto „Winterzauber – Zeit für unvergessliche Momente“ bündelt die Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH in diesem Jahr erstmals zahlreiche touristische, kulturelle und kulinarische Angebote in der Winter- und Weihnachtszeit unter einem gemeinsamen kommunikativen Dach. Ziel ist es, die Erlebniszeit in Görlitz über die klassische Adventszeit hinaus zu verlängern und durch die gebündelte Kommunikation vorhandener Angebote zusätzliche Anlässe für einen Görlitzbesuch zu schaffen. Der „Winterzauber“ richtet sich an Tagesausflügler und Übernachtungsgäste gleichermaßen.

Den Auftakt bildet am 20. November die Eröffnung der Görlitzer Eislaufbahn auf dem Obermarkt. Vom 4. bis 20. Dezember lädt der mehrfach prämierte Schlesische Christkindelmarkt in die festlich geschmückte Altstadt ein. Mit dem deutsch-polnischen Brückenadvent vom 11. bis 13. Dezember wird zudem die besondere europäische Verbindung der beiden Städte am Neißeufer erlebbar. Doch auch jenseits dieser Publikumsmagnete gibt es viel zu entdecken: liebevolle Veranstaltungen und kleinere Märkte in unterschiedlichen Einrichtungen, Konzerte und Aufführungen, thematische und kostümierte Stadtführungen, Ausstellungen und stimmungsvolle Shoppingerlebnisse. Ergänzt wird dies durch Tourempfehlungen für Naturerlebnisse wie winterliche Spaziergänge am Berzdorfer See sowie kulinarische Entdeckungen auf beiden Seiten des Neißeufers.

„Wir möchten zeigen, dass Görlitz auch abseits der klassischen Adventswochen eine Reise wert ist. Mit dem ‚Winterzauber‘ führen wir die unterschiedlichen Aufenthaltserlebnisse unter einem kommunikativen Dach zusammen und machen so Lust darauf, Görlitz im Winter zu besuchen“, erklärt Eva Wittig, Geschäftsführerin der Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH.

Zur Umsetzung setzt die Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH auf eine breit angelegte Kommunikation. Herzstück ist die Landingpage www.goerlitz.de/winter zur Darstellung der Angebote. An die im Oktober gestartete Bewerbung mit Fokus auf Social-Media-Kommunikation ist das Gewinnspiel „Ein Wochenende wie im Film“ gekoppelt.

Hinter der Initiative steht ein konkretes Ziel der touristischen Stadtentwicklung: die Saison zu verlängern, die Aufenthaltsdauer zu steigern und zusätzliche Übernachtungs- und Tagesgäste für Görlitz zu gewinnen. Gerade in der kalten Jahreszeit sollen gebündelte Erlebnisse und gezielte Reiseanlässe neue Impulse setzen. Damit setzt die Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH einen Schwerpunkt des Tourismuskonzeptes „Zukunft Görlitz 2030“ in die Praxis um.

Winterzauber in Görlitz – ein Zeitraum, viele Programmpunkte und unzählige Möglichkeiten für unvergessliche Momente.

zentrale Winterseite: www.goerlitz.de/Winter mit Veranstaltungshinweisen, Informationen und Inspirationen für die persönliche Winterauszeit in Görlitz
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