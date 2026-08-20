Der Sommer geht in die Verlängerung: Das erleben Familien jetzt in der Oberlausitz
Sportliche Nachwuchs-Ninjas können sich am 22. August bei der Veranstaltung „Sterneland in Kinderhand“ der Herrnhuter Sterne Manufaktur beweisen. Von 10 bis 17 Uhr gehört das Gelände an diesem Tag wieder allen jungen Abenteurern. Mitmachangebote, Bastelaktionen und unterhaltsame Showeinlagen stehen auf dem Programm. „Zum ersten Mal wartet ein 43 Meter langer Ninja-Warrior-Parcours auf unsere Besucher“, verrät Jacqueline Schröpel, verantwortlich für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Wer den Parcours besonders schnell bewältigt, kann sogar etwas gewinnen. Zweimal am Tag gibt es Preise für die Schnellsten.
„Uns ist wichtig, dass an diesem Tag für Kinder aller Altersgruppen etwas dabei ist“, fügt sie hinzu. Während sich die Größeren beim Mountainbike-Parcours oder auf dem Segway ausprobieren, toben die Kleinen in der Hüpfburg oder bestaunen die Wunder der Natur im Planetarium. Eine weitere Premiere gibt es um 16 Uhr. Dann feiert das neue Lied der Herrnhuter Sterne Premiere. Passend dazu haben 40 Kinder in Workshops eine Choreografie einstudiert. Das Lied ist zugleich der Titelsong einer neuen Hörspielreihe über die Herrnhuter Sternekinder und ihre Detektivgeschichten. Die erste Folge erscheint am 29. Oktober.
Weltreise mit tierischer Begleitung
Gleich zwei Termine für Familien stehen im Tier- und Kulturpark Bischofswerda bevor. Am 30. August wird zunächst das jährliche Tierparkfest gefeiert. Zwischen 14 und 18 Uhr stehen die Tiere ebenso im Mittelpunkt wie Musik und Mitmachangebote für Kinder. Musiker Whysker ist zu Gast, im Grünen Klassenzimmer wird gebastelt und beim Kinderschminken entstehen farbenfrohe Tiergesichter.
„Uns besucht außerdem ein Imker, der Spannendes über das Leben der Honigbienen erzählt“, erklärt Tierparkleiterin Yvonne Beier.
Knapp vier Wochen später wird der Tierpark zur Kulisse für Geschichten aus aller Welt. Bereits zum sechsten Mal findet am 26. September von 14 bis 18 Uhr das „Leseabenteuer zwischen den Tieren“ statt. An acht Stationen geht es diesmal auf eine literarische Reise durch verschiedene Kontinente. Dabei wird nicht nur vorgelesen. Kinder können passend zu den Geschichten basteln, malen und spielen. „Dieser Tag wird zum großen Teil von Ehrenamtlichen getragen und das schon seit Jahren“, ergänzt Yvonne Beier. Das Leseabenteuer gehört zum Vorleseprojekt der FamilienBildungsStätte Bischofswerda und entsteht gemeinsam mit der Stadtbibliothek, dem Tierpark und mehreren Vereinen aus der Stadt.
Bautzener Sagen auf eigene Faust entdecken
Seit Juni führt ein neues Angebot Familien und andere Entdecker auf ungewöhnliche Weise durch die Bautzener Innenstadt. Der Sagenpfad verbindet die historische Handelsgeschichte der Stadt mit regionalen und insbesondere sorbischen Sagen. An zehn Stationen begegnen Besucher verschiedenen Sagengestalten und können deren Geschichten über QR-Codes auf Deutsch oder Obersorbisch anhören. Auch Braille-Schrift für Blinde ist an den Standorten integriert. Wer alle erkunden möchte, sollte für die Tour etwa 90 Minuten einplanen. Kinder können sich in der Tourist-Information zusätzlich einen Plan mit Stickern zum Sagenpfad holen und den Rundgang damit spielerisch begleiten. „Seit dem Start wird das neue Angebot bereits sehr gut angenommen. Das betrifft auch die Schnitzeljagd via Smartphone“, erklärt Doreen-Charlotte Hantschke, Projektleiterin und Abteilungsleiterin der Stabsstelle Wirtschaftsförderung. Geeignet sei das Angebot für alle Altersklassen.
Die Verantwortlichen hoffen, dass der Sagenpfad dazu beiträgt, Besucher noch stärker ins Bautzener Zentrum zu führen und dort letztlich auch Handel und Gastronomie zu unterstützen. „Wir möchten den Sagenpfad deshalb Schritt für Schritt weiterentwickeln und noch mehr mit den innerstädtischen Angeboten verbinden.“ In Kürze wird es Souvenirs zum Sagenpfad geben. Auch mobile Figuren ziehen demnächst in die Geschäfte der Innenstadt ein und warten darauf, entdeckt zu werden. Weitere Informationen gibt es unter www.bautzen.de/sagenpfad.
Festlicher Endspurt im August
Eine ganze Woche lang steht Kamenz vom 21. bis 27. August im Zeichen des traditionellen Forstfestes. Direkt im Anschluss folgt das nächste große Festwochenende in der Oberlausitz. Vom 28. bis 30. August feiern Görlitz und Zgorzelec gemeinsam auf beiden Seiten der Neiße. Altstadtfest und Jakuby-Fest verbinden die beiden Nachbarstädte dabei zu einer grenzüberschreitenden Festmeile. Familien zieht es am 30. August auch in den Naturparkgarten Zittauer Gebirge nach Waltersdorf. Beim 6. Naturpark-Kinderfest gehören von 10 bis 17 Uhr unter anderem Bastelangebote mit Naturmaterialien, eine Kräuterführung, Alpakawanderungen und das Puppentheater „Kröta auf großer Wanderung“ zum Programm.
Am 22. August lässt sich im Saurierpark Kleinwelka zudem ein Blick hinter die Geschichte des Parks werfen. Bei der 90-minütigen Führung „Das Erbe von Franz Gruß“ erfahren Besucher, wie die Dinosaurier einst nach Kleinwelka kamen und welche Rolle der „Dinovater“ Franz Gruß dabei spielte. Tickets sind in der Tourist-Information Bautzen erhältlich.
Der Veranstaltungssommer geht weiter
Das erste Septemberwochenende zeigt, wie unterschiedlich die Veranstaltungen in der Region ausfallen. Am 5. September erinnert die Geheime Welt von Turisede mit einem Folklorum-Gedenktag an das frühere Festival. Statt eines großen Festivals ist ein gemeinsames Treffen mit Musik und Geschichten auf den verschiedenen Bühnen des Parks geplant. Den Abschluss bildet am Abend das große Feuer an der Neiße. Am 5. und 6. September sind beim Wald-Bahn-Fest der Waldeisenbahn Muskau Dampflokomotiven auf allen drei Strecken im Einsatz. Einen deutlichen Kontrast dazu bietet am 6. September die Klangsauna im Trixi Park Großschönau. Zwei Stunden lang begleiten Klangschalen, Handpan und weitere Instrumente den Saunaabend für Erwachsene.
Eine Woche später, am 12. September, öffnet das ZCOM Zuse-Computer-Museum zum Museumsfest seine Türen. Und auch Tierfreunde können sich schon einen Termin vormerken. Am 27. September dreht sich beim Red Panda Day im Naturschutz-Tierpark Görlitz alles um die Roten Pandas. Der Blick auf die kommenden Wochen zeigt damit: Mit dem Ende der Sommerferien wird es im Veranstaltungskalender der Oberlausitz noch lange nicht ruhig.