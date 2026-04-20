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Buntes Markttreiben im Biosphärenreservat

23. Frühjahrs-Naturmarkt lockt mit vielfältigem Programm und regionalen Händlern

(lifePR) (Königswartha, )
Am Samstag, den 25. April 2026 ist es wieder soweit: Die Biosphärenreservatsverwaltung lädt zum 23. Deutsch-Sorbischen Frühjahrs-Naturmarkt - němsko-serbske nalětnje přirodowe wiki – im UNESCO-Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft ein. Das bunte Markttreiben findet von 10 bis 17 Uhr im Malschwitzer Ortsteil Wartha statt.

Mit den ersten wärmeren Temperaturen beginnt auch die Gartensaison. Passend dazu bieten Gärtnereien und Baumschulen eine große Vielfalt an Saat- und Pflanzgut, angefangen von alten und neuen Obst-, Gemüse- und Kräutersorten bis hin zu Zierpflanzen und Stauden, an. Doch auch, wer keinen grünen Daumen hat, findet bei den über 80 Händlern und Händlerinnen eine große Auswahl an Produkten. Von Töpferwaren, Naturkosmetik, Bekleidung für Groß und Klein bis hin zu Marmeladen, Gewürzen und dekorativen Unikaten ist für jeden etwas dabei. Beim Besen binden, Sense dengeln, Töpfern oder Spinnen lassen sich einige Handwerkerinnen und Handwerker sogar über die Schulter schauen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Ein vielfältiges kulinarisches Angebot bieten Land-, Teich- und Gastwirtschaften aus der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft. Karpfenburger, Wildbratwurst, Baumstriezel oder Eis aus eigener Herstellung erfreuen den süßen und herzhaften Gaumen.

Thematisch widmet sich der diesjährige Frühjahrsmarkt der “Ressource Boden“. Verschiedene Informations- und Mitmachangebote sowie Führungen für Groß und Klein laden dazu ein, die vielfältigen Funktionen und Lebewesen dieser besonderen Erdschicht kennenzulernen. Zusätzlich können Besuchende in einer Virtual-Reality-Anwendung die schwer zugänglichen Bodenlebensräume aus Sicht eines Bodenlebewesens erkunden. Beim traditionellen Naturmarktquiz kann dann das erworbene Wissen auf die Probe gestellt und mit etwas Glück der ein oder andere Preis gewonnen werden.

Zusätzlich wird der Frühjahrsmarkt von einem bunten Kulturprogramm begleitet:

11:00 Uhr            Theaterstück „Das Nachttier“ vom Figurentheater Marie Bretschneider

12:30 Uhr            Musik vom Trio Nuages - Gypsy Jazz, Swing und Chanson aus Dresden

14:00 Uhr            Musikprogramm der WITAJ-KITA Malschwitz und der Kindertanzgruppe „Łužičanka“ des Sorbischen National-Ensemble, anschließend Bändertanz um den Maibaum

Für die kleinen Gäste gibt es außerdem vielfältige Spiel- und Bastelangebote, Bogenschießen und Reiten.

Die Deutsch-Sorbischen Naturmärkte finden in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Radiška e. V. statt.

Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH

Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft

Im Nordosten Sachsens im Dreiländereck zwischen Deutschland, Tschechien und Polen, wo man die letzten Ausläufer des Lausitzer Hügellandes hinter sich lässt und die Türme der historischen Altstadt Bautzens ihre Silhouette zieren, beginnt im Herzen der Oberlausitz die Heide- und Teichlandschaft. Sie ist eine der artenreichsten Regionen Deutschlands.

Die Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft beherbergt über 1.000 angelegte Gewässer. Wie vor 500 Jahren dienen die Teiche heute noch der Fischzucht und prägen die malerische Landschaft. Die Region ist Rastgebiet für zahlreiche Zugvögel und dient als Heimat für viele, zum Teil bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Mit ein bisschen Glück kann man hier sogar den Seeadler beobachten oder auf den Spuren der Wölfe wandern. Um diesen natürlichen und artenreichen Lebensraum zu erhalten, wurde der größte Teil des Gebietes 1996 zum UNESCO-Biosphärenreservat erklärt.

Die meisten Orte der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft sind aus slawischen Siedlungen hervorgegangen. Bis heute hat sich über Jahrhunderte hinweg das kleinste slawische Volk, die Lausitzer Sorben, seine nationalen Eigenheiten bewahrt. Dem Engagement dieses kleinen Volkes ist es zu verdanken, dass die Lausitz heute noch zweisprachig ist und Leben und Kultur hier reicher sind als anderorts.

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