Bautzen gehört zu den 10 gastfreundlichsten Reisezielen in Deutschland

Die Stadt Bautzen zählt auch 2026 wieder zu den gastfreundlichsten Orten Deutschlands. Das geht aus den aktuellen Traveller Review Awards 2026 der internationalen Reiseplattform Booking.com hervor. In der bundesweiten Auswertung belegt Bautzen Platz 9 und bestätigt damit erneut seine hohe Attraktivität und Servicequalität für Gäste aus dem In- und Ausland.



Grundlage der Auszeichnung sind mehr als 370 Millionen verifizierte Gästebewertungen weltweit. Prämiert werden Unterkunftspartner, deren Service, Qualität und Herzlichkeit von Reisenden besonders positiv bewertet wurden. Neben der erneuten Platzierung Bautzens wurde auch der Freistaat Sachsen insgesamt ausgezeichnet: Er gehört 2026 zu den gastfreundlichsten Regionen der Welt und ist erneut das gastfreundlichste Bundesland Deutschlands.



„Dass Bautzen wieder zu den gastfreundlichsten Orten Deutschlands zählt, ist eine große Anerkennung für unsere Gastgeberinnen und Gastgeber“, erklärt Oberbürgermeister Karsten Vogt. „Hotellerie, Pensionen, Ferienwohnungsanbieter sowie alle touristischen Akteure tragen mit Engagement, Professionalität und Herzlichkeit dazu bei, dass sich Gäste in unserer Stadt willkommen fühlen. Diese Auszeichnung ist Bestätigung und Ansporn zugleich.“



Bautzen überzeugt Besucherinnen und Besucher durch seine historische Altstadt, die kulturelle Vielfalt, die sorbische Tradition sowie durch seine Lage zwischen Oberlausitz, Lausitzer Seenland und Böhmischem Grenzraum. Persönliche Betreuung, regionale Angebote und authentische Erlebnisse prägen den Aufenthalt vieler Gäste – Aspekte, die sich auch in den positiven Bewertungen widerspiegeln.



Die Stadt Bautzen sieht die erneute Auszeichnung als wichtigen Impuls für die weitere touristische Entwicklung. Gemeinsam mit Partnern aus Tourismus, Wirtschaft und Kultur wird weiterhin daran gearbeitet, Qualität, Nachhaltigkeit und Serviceangebote kontinuierlich zu stärken.

