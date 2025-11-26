Kontakt
642. Bautzener Wenzelsmarkt mit neuen Highlights und Ideen

Vom 28.11. bis 22.12.2025 lädt der Bautzener Wenzelsmarkt, der älteste urkundlich erwähnte Weihnachtsmarkt Deutschlands, bereits zum 642. Mal ein – mit zahlreichen Neuerungen, kreativen Angeboten und einem umfangreichen Programm.

Bautzen ist das ganze Jahr eine Augenweide. Aber gerade im Winter entfaltet sich inmitten der historischen Altstadt ein besonderes Flair: Hier können Sie gemütlich über den ältesten in einer Chronik genannten Weihnachtsmarkt Deutschlands schlendern und die beeindruckende Szenerie der Bautzener Altstadt genießen. Umgeben von festlich geschmückten Buden und glitzernden Lichtern entsteht eine besondere und romantische Atmosphäre. Der Wenzelsmarkt, benannt nach König Wenzel, bietet neben verschiedenen kulinarischen Köstlichkeiten auch traditionelles Kunsthandwerk, regionale Produkte sowie ein vielfältiges Programm.

Neue Glanzpunkte im Weihnachtsmarkt-Angebot
In diesem Jahr wird der Wenzelsmarkt durch eine Vielzahl neuer Attraktionen bereichert:
• Turmweihnacht - An jedem Adventssonntag öffnet ein anderer Turm seine Pforten für die Öffentlichkeit. Besucherinnen und Besucher können die Türme nicht nur von außen bestaunen, sondern auch von innen entdecken und dabei spannende Einblicke in Geschichte, Architektur und Geschichten rund um die „Stadt der Türme“ gewinnen. Die Organisation des Programms übernehmen Ehrenamtliche, Vereine und die Stadt Bautzen.
• Silent-Disko auf dem Kornmarkt – Tanzvergnügen unter dem Sternenhimmel mit Kopfhörern, Lieblingsplaylist oder DJ.
• Knisternder Lichterzauber – Lagerfeuer-Atmosphäre und weihnachtlicher Glanz am Wochenende auf dem Hauptmarkt.
• Erstmals: Wenzels-Glühwein – In limitierter Auflage von 1.000 Flaschen bringt die OVWA Event- und Werbeagentur einen exklusiven Glühwein heraus.
• Original Wenzelsstollenbrett – Eine Neuheit aus regionaler Holzkunst in Zusammenarbeit mit Holzdesign Mamitschka.

Darüber hinaus kehrt das traditionelle Rathauskonzert am 20. Dezember zurück ins Rathaus. Auch der beliebte Stollenanschnitt bleibt als Klassiker bestehen – am 30. November mit Oberbürgermeister Vogt und Bäckermeister Martin Reck auf dem Hauptmarkt.

Über 120 Programmpunkte – Sorbische Kultur, Musik und internationale Künstler
Mit über 600 Darstellenden bietet der Wenzelsmarkt ein Kulturprogramm, das weit über das Regionale hinausstrahlt. Ob Puppenspiel, Blechbläser, Tanzshows oder Auftritte internationaler Musiker – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Kinder im Mittelpunkt – Freier Eintritt & täglicher Weihnachtsmann-Besuch
Ein besonderes Augenmerk gilt wieder den jüngsten Besuchern:
• Täglich um 15.00 Uhr kommt der Weihnachtsmann auf den Hauptmarkt und öffnet ein Türchen des Adventskalenders.
• Freitags gibt es kostenfreie Puppenspiele in der Kinder- und Jugendbibliothek.
• Am Nikolaustag erwartet Kinder eine offene Bastelstube.
• Im historischen Nicolaiturm und Wasserturm finden regelmäßig Märchen- und Geschichtenlesungen statt.
• Am 13. und 20.12.25 verwandelt sich die Reichenstraße zur Kreativstraße und gemeinsam mit einem Wichtel wird Baumschmuck gebastelt.
• Der diesjährige Bastelwettbewerb „Schneemänner – Kreativität im Winterzauber“, das Adventskino und unser Wichtel Jarle, den es wieder zu finden gilt, runden das Erlebnis ab.

Über 80 Marktstände mit regionalem Handwerk und internationaler Vielfalt
Von traditionellen Holzartikeln über Lederwaren, Naturprodukte, Schallplattenkunst bis hin zu ungarischem Langos und Baumstriezel – das Marktangebot überzeugt mit Qualität, Handwerk und Genuss für alle Sinne.

Weitere Informationen und das gesamte Programm im Detail finden Sie unter www.wenzelsmarkt-bautzen.de

