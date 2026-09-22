GERMENS® artfashion – Tragbare Kunst statt Einheitslook

Die Deutschen entwickeln sich immer mehr zu Modemuffeln. Eine aktuelle Studie im Auftrag des Modeverbands GermanFashion belegt: 40 Prozent der Deutschen interessieren sich nicht aktiv für Mode. Marken, Exklusivität und Design haben für immer mehr Käufer an Bedeutung verloren. Kaufentscheidungen basieren heute vor allem auf Faktoren wie Passform, Komfort, Qualität und Preis. Gleichzeitig kaufen deutsche Verbraucher immer seltener Kleidung und geben deutlich weniger Geld für Mode aus. Dass Mode trotzdem noch nicht vollständig dem Trend zur rein funktionalen Konformität verfallen ist, beweist René König seit 2010 mit GERMENS® artfashion.



Auffallen ausdrücklich erwünscht



Mode teilt zunehmend das Schicksal des Automarktes: stromlinienförmiges Einheitsdesign ohne Ecken und Kanten und ohne echten Wiedererkennungswert. Wer nicht ins Auge sticht, kann auch nicht negativ auffallen. Trotzdem erblickt das Auge auch auf der Straße immer wieder auffällige Ausnahmen als Ausdruck des Wunsches nach Individualität und willkommene Abwechslung. Gleiches gilt für die Mode von GERMENS® artfashion. Auch sie springt ins Auge und hebt sich deutlich vom unifarbenen Alltag ab. Die Marke überrascht mit Hemden, Blusen, T-Shirts und Hosen in riesiger Farbvielfalt und allem anderen als alltäglichen Designs. Bei genauerer Betrachtung sind sie jedoch mehr als mutige Farbexperimente eines Modeschöpfers: Kleidungsstücke von GERMENS® artfashion sind das Ergebnis der Zusammenarbeit des Grafikdesigners und Museumsgestalters René König mit professionell arbeitenden Künstlern aus aller Welt.



Tragbare Meisterwerke: Mode mit Museumsreife



In Kleidung von GERMENS® artfashion finden Kunst und Kleidung zusammen. Am Anfang steht das eigenständige Kunstwerk. Als platzierter Design-Druck findet es den Weg von der Leinwand auf hochwertige Stoffe aus 100 Prozent Baumwolle. Anders als in der industriellen Massenproduktion werden die Drucke bei GERMENS® artfashion nicht als sich wiederholendes Muster auf Stoffbahnen gedruckt. Für die Künstlerkollektion werden die einzelnen Schnittteile exakt positioniert gedruckt (ein Künstlerhemd besteht aus 21 Teilen). Erst in der Montage entsteht das Gesamtbild. So wird jedes Stück zum Kunstwerk. All dies erfolgt auf Kundenbestellung in 10 Größen und ist nur möglich, durch die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit einer engagierten lokalen Textildruckerei, die in der Lage ist, mehr als 150 exklusive Designs auch in kleinen Stückzahlen bereitzustellen.



Künstlerhemden als Markenzeichen für Prominente und Individualisten



Die Kunden von GERMENS® artfashion sind Individualisten. Aus der Masse herauszustechen ist für sie nicht selten professionelle Zielsetzung. So wundert es wenig, dass die Kundenkartei des Chemnitzer Labels einiges an Prominenz zu bieten hat. Für Kunden wie Sport-Reporter Kai Ebel sind Künstlerhemden von GERMENS® artfashion nicht nur Ausdruck des individuellen Geschmacks und einer sympathischen Exzentrik, sondern ein auch beruflich nicht zu unterschätzendes Wiedererkennungsmerkmal. Aber auch Musiker wie CITY-Frontmann Toni Krahl oder das Schlager-Duo „Die Amigos“ und prominente Sportgrößen wie Profiboxer Axel Schulz setzen gerade beim Auftritt in der Öffentlichkeit auf den Aha-Effekt eines außergewöhnlichen Künstlerhemdes. Mit ihm ist auch auf dem Roten Teppich oder in der Boxengasse Aufmerksamkeit garantiert. Prominenz ist trotzdem keine Voraussetzung für den Kauf eines tragbaren Kunstwerks von GERMENS® artfashion.



Wer zuerst kommt ...



Einige der inzwischen zahlreichen Designs sind limitiert und haben damit das Zeug zum Sammlerstück für echte Kunstliebhaber. Wer sicherstellen möchte, mit seinem kunstvollen Look ein echtes Alleinstellungsmerkmal am Körper zu tragen, für den bietet GERMENS® artfashion die Möglichkeit, Besitzer eines besonders seltenen Kleidungsstücks zu werden: Bei der Aktion ‚Sieben auf einen Klick‘ erscheint am 7. eines jeden Monats um 10 Uhr eine Mikro‑Kollektion. Die Modelle sind nur sieben Tage bestellbar und auf sieben Exemplare in sieben Größen limitiert. Danach verschwinden sie dauerhaft aus dem Sortiment.



Nachhaltigkeit von Saum bis Kragen



Für einen anspruchsvollen Kundenkreis bietet GERMENS® artfashion anspruchsvollen Service: Vor dem Kauf können Kunden den Anprobierservice nutzen. Probeexemplare in drei Größen helfen bei der Größenauswahl. Zusätzliche Änderungswünsche (Ärmelkürzung, Taillenanpassung) erledigt der GERMENS‑Änderungsservice.



All diese Serviceleistungen sollen nicht nur Zufriedenheit auf Kundenseite gewährleisten, sie sind auch Teil der Philosophie von René König, der mit GERMENS® artfashion einen Gegenentwurf zur textilen Wegwerfmentalität liefert und mit regionaler Produktion und Logistik sowie der Vermeidung von Fehlkäufen einen Beitrag zur Nachhaltigkeit in einer sonst schnelllebigen Branche leisten will.



Zusätzlich unterstützen Kunden mit ihrer Entscheidung für Extravaganz den Kunstbetrieb: Alle Künstler sind mit fünf Prozent am Verkaufspreis jedes „ihrer“ Hemden beteiligt und profitieren damit langfristig von der Nachfrage.

(lifePR) (