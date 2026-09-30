Das Hemd BAROQUENT des Chemnitzer Designers René König ist im neuen Film über Michael Schumachers ersten Formel-1-Weltmeistertitel zu sehen.
Ein vertrautes Gesicht der Formel 1 mit eigener modischer Handschrift
Kai Ebel begleitet die Formel 1 seit den frühen 1990er-Jahren als Reporter. Neben seinen Gesprächen mit Fahrern und Teamverantwortlichen gehört sein auffälliger Kleidungsstil zu seinem öffentlichen Erscheinungsbild. In „Schumacher ’94“ erinnert er sich als Zeitzeuge an die Saison, in der Michael Schumacher erstmals Weltmeister wurde.
Für seinen Auftritt trägt Ebel ein Hemd, dessen Gestaltung auch vor der Kamera erkennbar bleibt: BAROQUENT zeigt barock inspirierte Ornamente, florale Linien und dekorative Details. Die goldfarbenen Motive heben sich vom dunklen Stoffgrund ab. Das Hemd steht beispielhaft für den Ansatz von GERMENS, Kleidung als eigenständigen künstlerischen Ausdruck zu gestalten.
Ein Entwurf aus Chemnitz, Stoff aus Sachsen
René König entwickelt das Design BAROQUENT für GERMENS artfashion. Bei der Umsetzung wird das Motiv auf die einzelnen Schnittteile abgestimmt. Ein GERMENS-Langarmhemd besteht aus 21 Teilen; die Gestaltung wird an die jeweilige Größe angepasst. So entsteht ein zusammenhängendes Erscheinungsbild, das über ein beliebig wiederholtes Stoffmuster hinausgeht.
BAROQUENT wird aus 100 Prozent Baumwolle gefertigt. Der Stoff wird in Sachsen hergestellt und bedruckt, die Konfektion erfolgt in einer Manufaktur in Polen. Charakteristische Details sind die GERMENS-Kragenkerbe, Schrägmanschetten, ein Kentkragen mit Edelstahl-Kragenstäbchen und mit Stiel angenähte Knöpfe. Das Modell wird in zehn Größen von XS bis 6XL angeboten.
Die Marke arbeitet mit kleinen Stückzahlen und fertigt einen großen Teil ihres Sortiments nach Bestellung. Dieses Prinzip ermöglicht eine umfangreiche Auswahl an Designs und Größen, ohne jede Variante dauerhaft in großen Mengen vorzuhalten.
Dokumentarfilm über eine prägende Rennsportsaison
„Schumacher ’94 – Die Geburt einer Legende“ ist eine Produktion von LEONINE Documentaries unter der Regie von Christin Freitag. Der Film widmet sich Michael Schumachers erster Weltmeisterschaft und den sportlichen wie persönlichen Erfahrungen dieser Saison. Neben Kai Ebel kommen unter anderem Corinna Schumacher, Flavio Briatore, Bernie Ecclestone, David Coulthard, Willi Weber und Heiko Waßer zu Wort.
Zum Filmstart hat GERMENS einen redaktionellen Hintergrundbeitrag mit Informationen zur Dokumentation, zu Kai Ebel und zum Hemd BAROQUENT veröffentlicht: https://www.germens.shop/schumacher-94-netflix-kai-ebel-baroquent