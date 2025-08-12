Kontakt
Periplaneta – Verlag und Medien Bornholmer Str. 81a 10439 Berlin, Deutschland
Ansprechpartner:in Herr Thomas Manegold 03044678086
Über das Schreiben als schöpferischen Akt und das Eigenleben von Charakteren

Die Autorin Mone Jendreyko über ihre Kurzgeschichtensammlung "Maskenarsenal"

Die Berliner Autorin Mone Jendreyko hat bei Periplaneta einen Kurzgeschichtenband veröffentlicht. Über "Maskenarsenal" und ihre Inspirationen und ihr Autorinnendasein sprach Mone Jendreyko mit Michael Wenzel. Das Interview ist hier als Video frei verfügbar. 

Über Mone Jendreyko:

Mone Jendreyko, 1985 geboren und aufgewachsen in Berlin, diktierte als Kind den Erwachsenen, was sie zu schreiben haben, bis sie selbst schreiben konnte. Schrieb und schreibt seitdem. Sie studierte Literatur, Sprachen und Psychologie, lebte in Tschechien, den USA und Kanada und arbeitete den bisher größten Teil ihres Berufslebens in der Psychiatrie, aber auch als Hausaufgabenbetreuerin, Kellnerin, in einer Reiseagentur und im Callcenter. In diversen Anthologien erschienen bisher Gedichte von ihr. 

Über Maskenarsenal:

Iris schafft immer alles alleine, kein Problem. Frank dreht so lange das Wasser auf, bis er aus der Wohnung fliegt. Josie flucht, raucht und schimpft ständig mit ihrer besten Freundin. Miriam ist zum ersten Mal verliebt. Janeks Kollege sicher zum letzten Mal. Und irgendwo ist jemand es einfach nur leid, ständig eine Maske zu tragen.

Die 14 Kurzgeschichten von Mone Jendreyko reichen von der langfristigen Begleitung der Charaktere bis zu explosiven Erkundungen weniger Momente, in denen man den Figuren plötzlich ganz nahe ist. Verliebt, bemüht, traumatisiert, entkräftet, unsicher, machtlos und hoffend gewähren sie uns Einblicke in ihr (Über)Leben.

„Maskenarsenal“ ist das zweite Buch in der Edition Formica. Unter diesem Namen erscheinen bei Periplaneta Kurzgeschichten und Anthologien.

Über die Edition Formica:

In der Edition Formica veröffentlicht Periplaneta seit Ende 2024 Kurzgeschichten und Anthologien, sodass die Edition Periplaneta nun ganz den Romanen und Novellen vorbehalten ist. Die Edition MundWerk, in der bis dato Bühnenliteratur und Medienkombinationen erschienen sind, soll zukünftig als digitales Label für Audiobooks dienen, weil Bücher mit CD bis zum Abschalten des Internets nicht mehr gefragt sein werden.

Periplaneta – Verlag und Medien

Periplaneta ist ein unabhängiger Berliner Verlag, der im Oktober 2007 gegründet wurde. Periplaneta unterhält zudem ein eigenes Studio für Hörbuchproduktionen, PoetryClips, Podcasts und Videos. Außerdem gehört zu Periplaneta ein Musiklabel, unter dem auch Musikalben produziert werden. Das verlagseigene Literaturcafé in Berlin / Prenzlauer Berg ist Verlagssitz, Kneipe und Bühne für diverse Veranstaltungen.

Die verlegten Werke erscheinen in gedruckter Form und als eBooks, als Hörbücher oder als Medienkombination und je nach Genre in folgenden Editionen:
Edition Periplaneta (Novellen, Romane, Erzählungen) + Edition MundWerk (Lesebühnenliteratur, Kabarett, Bühnenprogramme) + Edition Totengräber (Krimi, Thriller, Psycho) + Edition Blickpunkt (Non-Fiction, Sachbücher, Autobiografien) + Edition Drachenfliege (Fantastik, Dystopien, Magischer Realismus) + Edition Drachenmücke ([Vor]lesebücher für Kinder und Jugendliche) + edition subkultur (Szene-Literatur)
