Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1036689

Periplaneta – Verlag und Medien Bornholmer Str. 81a 10439 Berlin, Deutschland https://www.periplaneta.com
Ansprechpartner:in Herr Thomas Manegold 03044678086
Logo der Firma Periplaneta – Verlag und Medien

Über das Anderssein in der Tristesse einer deutschen Provinz

"Aber ich bin laut" heißt der neue Roman von Dominik Steiner

(lifePR) (Berlin, )
In der Edition Subkultur ist der neue Roman von Dominik Steiner erschienen. Er heißt "Aber ich bin laut" und ist paradoxer Weise ein bisschen leiser als die früheren Werke des Autors.

ÜBER DAS BUCH:

Lu schiebt Krise. Er ist 16 und hat keinen Plan, wie oder was er sein möchte. In seinem Heimatort findet er kaum Antworten. Also will er schnellstmöglich dort weg. Sein Fluchtplan: eine Ausbildung zum Verkäufer im lokalen Supermarkt.

Lus bester Freund und Nachbar Kneter hat auch ein großes Projekt: Lu soll endlich selbstbewusst werden. Deshalb will er Lus Scheitern filmisch begleiten. Für Lu ist das ein wachsendes Ärgernis.

Nur mit Milena teilt Lu kurze, magische Momente. Aber bald muss er einsehen, dass Kneter, der Supermarkt und überhaupt die ganze Welt da draußen ihm diese Momente nicht lassen, wenn er nicht endlich zeigt, was er wirklich will.

ÜBER DEN AUTOR:

Dominik Steiner ist Jahrgang 1981. Sein Debütroman “Leben und Leben hassen” ist 2010 bei Ubooks erschienen. 2013 folgte “Angstgegner”, 2018 “Hier ist auch bald woanders” jeweils im Unsichtbar Verlag. Dazwischen schrieb er für Magazine und Anthologien. Er lebt in Berlin. Dort sitzt er gern in Theatern, spielt Tischtennis oder flieht in die Natur nach Brandenburg.

"Aber ich bin laut" ist in der Edition Subkultur erschienen. Subkultur gehört zu Periplaneta. Im Periplaneta Literaturcafé zu Berlin wird das Buch am Freitag, den 21. November 2025 vorgestellt. Neben Dominik Steiner wird an diesem Tag der Autor Dirk Bernemann als Gast auftreten. 

Periplaneta – Verlag und Medien

Periplaneta ist ein unabhängiger Berliner Verlag, der im Oktober 2007 gegründet wurde. Periplaneta unterhält zudem ein eigenes Studio für Hörbuchproduktionen, PoetryClips, Podcasts und Videos. Außerdem gehört zu Periplaneta ein Musiklabel, unter dem auch Musikalben produziert werden. Das verlagseigene Literaturcafé in Berlin / Prenzlauer Berg ist Verlagssitz, Kneipe und Bühne für diverse Veranstaltungen.

Die verlegten Werke erscheinen in gedruckter Form und als eBooks, als Hörbücher oder als Medienkombination und je nach Genre in folgenden Editionen:

Edition Periplaneta (Novellen, Romane, Erzählungen) + Edition MundWerk (Lesebühnenliteratur, Kabarett, Bühnenprogramme) + Edition Totengräber (Krimi, Thriller, Psycho) + Edition Blickpunkt (Non-Fiction, Sachbücher, Autobiografien) + Edition Drachenfliege (Fantastik, Dystopien, Magischer Realismus) + Edition Drachenmücke ([Vor]lesebücher für Kinder und Jugendliche) + edition subkultur (Szene-Literatur)

www.periplaneta.com

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.