Über das Anderssein in der Tristesse einer deutschen Provinz

In der Edition Subkultur ist der neue Roman von Dominik Steiner erschienen. Er heißt "Aber ich bin laut" und ist paradoxer Weise ein bisschen leiser als die früheren Werke des Autors.



ÜBER DAS BUCH:



Lu schiebt Krise. Er ist 16 und hat keinen Plan, wie oder was er sein möchte. In seinem Heimatort findet er kaum Antworten. Also will er schnellstmöglich dort weg. Sein Fluchtplan: eine Ausbildung zum Verkäufer im lokalen Supermarkt.



Lus bester Freund und Nachbar Kneter hat auch ein großes Projekt: Lu soll endlich selbstbewusst werden. Deshalb will er Lus Scheitern filmisch begleiten. Für Lu ist das ein wachsendes Ärgernis.



Nur mit Milena teilt Lu kurze, magische Momente. Aber bald muss er einsehen, dass Kneter, der Supermarkt und überhaupt die ganze Welt da draußen ihm diese Momente nicht lassen, wenn er nicht endlich zeigt, was er wirklich will.



ÜBER DEN AUTOR:



Dominik Steiner ist Jahrgang 1981. Sein Debütroman “Leben und Leben hassen” ist 2010 bei Ubooks erschienen. 2013 folgte “Angstgegner”, 2018 “Hier ist auch bald woanders” jeweils im Unsichtbar Verlag. Dazwischen schrieb er für Magazine und Anthologien. Er lebt in Berlin. Dort sitzt er gern in Theatern, spielt Tischtennis oder flieht in die Natur nach Brandenburg.



"Aber ich bin laut" ist in der Edition Subkultur erschienen. Subkultur gehört zu Periplaneta. Im Periplaneta Literaturcafé zu Berlin wird das Buch am Freitag, den 21. November 2025 vorgestellt. Neben Dominik Steiner wird an diesem Tag der Autor Dirk Bernemann als Gast auftreten.

