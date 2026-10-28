Wenn der Herbst das Leben umkrempelt: Uve Kirschs neuer Roman „Zwischen Silber und Gold“

Titel: Zwischen Silber und Gold

Zwischen Silber und Gold Autor: Uve Kirsch

Uve Kirsch Verlag: Edition Periplaneta, Berlin

Edition Periplaneta, Berlin Genre: Roman (Gegenwartsliteratur, Herbstroman)

Roman (Gegenwartsliteratur, Herbstroman) Umfang: ca. 316 Seiten

ca. 316 Seiten Ausgaben: Softcover und E-Book

Softcover und E-Book ISBN (Print): 978-3-95996-339-8

978-3-95996-339-8 ISBN (E-Book/EPUB): 978-3-95996-340-4

978-3-95996-340-4 Erscheinungstermin: 30. September 2026

30. September 2026 Preis: Softcover 20,00 €, E-Book 14,99 €

Der Herbst ist die Jahreszeit der Bilanzen. Genau dort setzt Uve Kirsch mit seinem neuen Roman „Zwischen Silber und Gold“ an. Das Buch erscheint bei Edition Periplaneta als Softcover und E-Book und ist seit dem 30. September 2026 erhältlich. Es geht um den Herbst im übertragenen Sinne, um die Leichen im Keller und um Neuanfänge, die selten sind, zumindest in dieser Lebensphase.„Zwischen Silber und Gold“ ist Herbstlektüre im doppelten Sinne. Die Handlung kreist um den Abschnitt zwischen Berufsleben und Ruhestand, den viele Menschen kennen, sei es aus dem eigenen Leben, von den Eltern oder aus dem Freundeskreis. Der Roman nimmt diese Phase ernst, ohne ihr die Leichtigkeit zu nehmen. Er erzählt vom Anfangen und Aufhören und von den unübersichtlichen Dingen dazwischen, mit Humor und Wärme.Uve Kirsch wurde in Hannover geboren und lebt vor den Toren Berlins. Seit 2014 hat er bereits vier Romane veröffentlicht. Der Autor steht für Lesungen und Interviews zur Verfügung.