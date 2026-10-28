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Wenn der Herbst das Leben umkrempelt: Uve Kirschs neuer Roman „Zwischen Silber und Gold“

Ein warmherziger, humorvoller Herbstroman über Kündigung, Zynismus und eine Cannabispflanze im Vorgarten – bei Periplaneta Berlin

(lifePR) (Berlin, )
Der Herbst ist die Jahreszeit der Bilanzen. Genau dort setzt Uve Kirsch mit seinem neuen Roman „Zwischen Silber und Gold“ an. Das Buch erscheint bei Edition Periplaneta als Softcover und E-Book und ist seit dem 30. September 2026 erhältlich. Es geht um den Herbst im übertragenen Sinne, um die Leichen im Keller und um Neuanfänge, die selten sind, zumindest in dieser Lebensphase.

Ein Mann, der alles richtig gemacht hat

Johann hat 37 Jahre lang im selben Betrieb gearbeitet. Dann erhält er überraschend die Kündigung, nur zwei Jahre vor dem Rentenalter. Eigentlich hätte er jetzt alle Voraussetzungen, ein gut gelaunter „Silver Ager“ zu werden: Zeit, Erfahrung, ein Zuhause, eine Frau an seiner Seite. Johann aber macht das Gegenteil. Er engagiert sich nicht im Ehrenamt und sucht sich kein Hobby. Er wird verbittert und zynisch, und alles erscheint ihm sinnlos.

Er hadert mit dem Älterwerden und mit der ungewohnten Freizeit. Die Distanz zu seinem Bruder Helmut lastet auf ihm. Seine Frau versucht zu helfen, aber vergeblich.

Und dann wächst da etwas im Vorgarten

Als unvermittelt eine Cannabispflanze im Vorgarten auftaucht, gerät Johanns festgefahrenes Leben wieder in Bewegung. Er entdeckt neue Seiten an sich und fasst den Mut, noch einmal etwas zu wagen. Mehr verrät der Verlag nicht, denn der Roman lebt von den kleinen und großen Überraschungen, die Johann auf diesem Weg begegnen.

Ein Roman für die Jahreszeit, in der man genauer hinschaut

„Zwischen Silber und Gold“ ist Herbstlektüre im doppelten Sinne. Die Handlung kreist um den Abschnitt zwischen Berufsleben und Ruhestand, den viele Menschen kennen, sei es aus dem eigenen Leben, von den Eltern oder aus dem Freundeskreis. Der Roman nimmt diese Phase ernst, ohne ihr die Leichtigkeit zu nehmen. Er erzählt vom Anfangen und Aufhören und von den unübersichtlichen Dingen dazwischen, mit Humor und Wärme.

Auf einen Blick
  • Titel: Zwischen Silber und Gold
  • Autor: Uve Kirsch
  • Verlag: Edition Periplaneta, Berlin
  • Genre: Roman (Gegenwartsliteratur, Herbstroman)
  • Umfang: ca. 316 Seiten
  • Ausgaben: Softcover und E-Book
  • ISBN (Print): 978-3-95996-339-8
  • ISBN (E-Book/EPUB): 978-3-95996-340-4
  • Erscheinungstermin: 30. September 2026
  • Preis: Softcover 20,00 €, E-Book 14,99 €
Über den Autor
Uve Kirsch wurde in Hannover geboren und lebt vor den Toren Berlins. Seit 2014 hat er bereits vier Romane veröffentlicht. Der Autor steht für Lesungen und Interviews zur Verfügung.
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