HC ROTH: "Der sichDAS BÖSE nennt"

In der Edition Drachenfliege des Periplaneta Verlags ist der Fantasy Roman "Der sich DAS BÖSE nennt" von HC ROTH erschienen. Der Autor aus Österreich ist zuvor als Independent Künstler, Punkliterat und Kinderbuchautor in Erscheinung getreten. Diese Konstellation verrät, dass "Der sich DAS BÖSE nennt" selbstverfreilich kein typischer Fantasy Roman ist. Vielmehr verwebt der Autor hier Satire, historische Verwerfungen und brandaktuelle Themen in einen Epos, der die Klischees der Fantasy Literatur überspitzt und auf die Schippe nimmt, ohne dabei ins Alberne oder Lächerliche abzudriften:



Auf der Erdenplatte wütet eine unbekannte Krankheit. Menschen sterben grausame Tode. Genaues weiß man nicht. Aber der, der sich Das Böse nennt, soll dahinterstecken. Und dieser ominöse Zauberer verbreitet Angst und Schrecken, denn er will die Herrschaft über die ganze Welt. Dabei ist gar nicht so sicher, wer die Macht im Moment nun wirklich innehat. Wer die Fäden zieht und schlussendlich über Leben und Tod, über Sieg oder Niederlage entscheidet.

Da ist der Reisende aus dem Osten, ein blutrünstiger Zwerg, der ein Ungeheuer bewacht, eine ambitionierte Kaiserin, ein schlechter König, ein paar finstere Halunken, ein paar fiese Beamte, die Armee der Toten – und mittendrin, seit kurz nach Anbeginn der Zeit, die beiden wei(s)sen Frauen.



HC Roth nimmt uns mit in eine intrigante, zwar magische, aber zutiefst feudale Welt, in der man schnell seinen Kopf verliertund nichts so ist, wie es scheint.



Über den Autor:



H.C. Roth ist Anarcho-Liedermacher und Punkliterat, Radiosendungs-Comoderator und Mitbegründer der 1. Grazer Lesebühne. Er liest und performt regelmäßig auf Bühnen in Deutschland oder Österreich oder weiter weg. Er verstört dann und wann auch das Publikum lokaler Poetry-Slams. Seit 1999 scheibt er für das Ox-Fanzine.

Im März 2013 erscheint der Roman „Der Flug des Pinguins“, es folgten mehrere gefeierte, extrem coole Kinderbücher, der Episodenroman „Genpoolparty“ sowie die amtliche Autorbiografie "Wie aus mir kein Rockstar wurde". H.C. Roth lebt mit Frau und seinen Kindern in Graz/Österreich.

