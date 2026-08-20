Pünktlich zum Start der Berliner Kleinkunstsaison 2026/27 erscheint mit "Blau is dasselbe in Gelb" der nunmehr sechste Kurzgeschichtenband von Robert Rescue:



Über das Buch:



Der Lesebühnenautor Robert Rescue bzw. sein Alter Ego, welches zufällig genauso heißt wie er, steht wieder einmal vor den ganz großen Herausforderungen des Alltags. Sein Leben gleicht der angefahrenen Ampel im Berliner Wedding: Sie funktioniert noch, hat aber einen deutlichen Schiefstand.



Zwischen Bürgeramt und Bildungsoffensive, Distelkleie, 1000-Teile-Puzzles und orientierungslosen Saugrobotern begegnet er den kleinen und großen Zumutungen der Hauptstadt. Mit trockenem Humor, entwaffnender Selbstironie und einem untrüglichen Blick fürs Detail erzählt er von Momenten, die wohl jeder kennt – aber aus dieser Perspektive noch nie gesehen hat.



Blau ist dasselbe in Gelb enthält 34 neue satirische Texte des „Brauseboys“ Robert Rescue, des Meisters stoischer Gelassenheit. Ihn bringen nicht einmal Walgesänge aus der Fassung.



Bereits Ende August ist eine Solo Lesung zum Buch geplant. Darüber hinaus ist der Autor und somit auch sein neues Buch auf den Berliner Lesebühnen immer wieder live zu erleben. Das Cover stammt von Verlags-Chefin Marion Alexa Müller und ist eine satirische Adaption der ikonische Fotografie „Raising the Flag on Iwo Jima“ von Joe Rosenthal.



Über den Autor:



Robert Rescue (*1969 in Hessen) ist Autor und Vorleser. Außerdem Kunststoffformgeber und IT-Fachkraft, was aber beides seiner universellen Bestimmung nicht ganz entsprochen hatte. Deshalb schreibt er seit 1995 Texte und trägt diese seit 1999 überall vor. Er wohnt in Berlin, im Problembezirk Wedding. Er gehört zahlreichen Gruppierungen des organisierten Vorlesens an. Unter anderem den legendären BRAUSEBOYS und der Lesebühne „Vision & Wahn“.



2012 unterschreibt er einen Autorenvertrag bei Periplaneta Berlin. Seitdem sind von ihm sechs Bücher mit Kurztexten und ein Roman erschienen. Robert Rescue schreibt außerdem für das Neue Deutschland, das TITANIC-Magazin und die TAZ.





(lifePR) (