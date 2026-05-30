"Baumweltensaga" 1-4

Nach „Lilith“, „Freyja“ und „Frigg“ veröffentlicht Periplaneta in der Edition Drachenfliege mit „Scorpio“ die vierte Baumweltensaga von Barbara Fischer. Diesmal entführt die Autorin in die Welt der Navajo, in den Canyon de Chelly. Eine epische Parabel über den ewigen Kampf zwischen Zerstörung und Bewahrung. Damit ist diese Serien nun komplett. Die Geschichten sind separat lesbar. Was sie gemeinsam haben, sind starke weibliche, göttliche Heldinnen, deren Geschichte neu erzählt wird und die in wesentlichen Punkten von der jeweiligen Mythologie abweicht.



Über die Autorin:



Barbara Fischer wurde in Weimar geboren, studierte Literaturwissenschaft, Ethnologie und Indonesische Philologie in Köln und schrieb danach u.a. für die Deutsche Welle historische Feature.

2004 wird sie Dozentin für Deutsch als Zweitsprache. Ihr Werdegang als Künstlerin beginnt bereits in den späten 80er Jahren in der DDR.

Seit 20 Jahren veröffentlicht sie immer wieder Texte und Gedichte in Literaturzeitschriften und Anthologien. 2014 erscheint der Roman „Liliths Weltenchronik“, der 2019 erweitert und überarbeitet bei Periplaneta neu aufgelegt wird. Weitere Baumweltenromane erscheinen 2020 und 2021, 2023 unD 2025/26. Barbara Fischer ist Mitglied im Haus der Frauengeschichte in Bonn und im Allerweltshaus e.V. in Köln.



ÜBER "LILITH" (2019):



Gott ist eine Frau. Sie heißt Lilith und lebt in Asgard als Weltenchronistin in einer friedliebenden, aber wehrhaften Gemeinschaft rund um die Weltenesche Yggdrasil. Als Ariman, Liliths Zwillingsbruder, Asgard überfällt und den Weltenthron fordert, stellt sie sich ihm entgegen und gerät durch Verrat in der eigenen Familie in Lebensgefahr. Da verbünden sich die Baumwelten unter Führung der trinkfesten Eulenfrau Mahhara und einer ziemlich netten Hexe namens Kundrie und schlagen zurück.

In „Lilith“ erhält der nordische Götterhimmel Verstärkung durch Figuren aus der sumerischen Mythologie und neue phantastische Wesen.



ÜBER "FREYJA" (2021):



Mysteriöse Alpträume plagen Freyja, die Anführerin der Nordlande. Die anstehenden Nerthus-Spiele, bei denen sich unter anderem nordische Gottheiten, Fabelwesen der Südsee, Extraterrestrische und Assassinas aus Mittelost im sportlichen Wettkampf messen, versprechen spannende Ablenkung. Doch dann wird Freyja von der Vergangenheit eingeholt und sie merkt, dass es um viel mehr geht als nur um den Gewinn des Superpokals. Plötzlich ist Freyjas Heimat in Gefahr. Gemeinsam mit der optimistischen Hexe Kundrie, der zynischen Eulenfrau Mahhara und der obersten Göttin Lilith macht sie sich auf, die Gemeinschaft der Baumwelten zu retten.

Mit „Freyja“ geht der Kampf gegen die drohende Zerstörung in die nächste Runde. Ein sagenhaftes Epos voller Magie, unvorhersehbarer Wendungen, Fabelwesen aus aller Welt, voller göttlichem Humor und nerviger Zwerge.



ÜBER "FRIGG" (2023):



Die junge Frigg begibt sich auf eine atemberaubende Reise durch verschiedene Länder und Kontinente. Die Suche nach ihrem Vater führt sie letztendlich ans andere Ende der Welt und darüber hinaus. Frigg trifft auf Feuergeister, Waldmenschen, mythische Wesen und einen Phönix und sie muss einen heimtückischen Mord aufklären, um einen ruhelosen Geist zu besänftigen.



Doch auch den Baumwelten droht Gefahr. Gemeinsam mit ihrem Vater Heimdall, ihrer Großmutter Inanna und den magischen Schwestern Kundrie, Mahhara und Fangdarna versucht Frigg ihre Heimat zu retten – und macht dabei auch eine überraschende persönliche Erfahrung.



Mit Frigg geht der Kampf um die Baumwelten in eine neue Zeit. Eine magische Reise, eine Ode an die Fremde und an die Familie gleichermaßen und eine Saga von der Kraft der Liebe und der Macht des Feuers.



ÜBER "SCORPIO" (2026):



Als Donnergott Thor das warmleuchtende Ockerland besucht, scheint die Welt noch in Ordnung zu sein: Die Wiedersehensfreude ist groß und die Canyonleute leben im Einklang mit der Natur. Über ihre Träume wacht die weise Spinnenfrau Nastseestsan, Weberin des Universums und Hüterin der heiligen Türkistafel.



Doch Harmonie und Schönheit geraten in Gefahr. Denn die machthungrige Scorpio schmiedet einen finsteren Plan: Sie will die Traummagie und die Schätze der Erde rauben – ohne Rücksicht auf Verluste. Gemeinsam mit Thor, der geheimnisvollen Eulenfrau Mahhara und drei Kobolden stellen sich die Gottheiten des Ockerlandes der drohenden Verwüstung entgegen.



Die vierte Baumweltensaga verwebt nordische Mythen mit den Legenden der Navajo – eine epische Parabel über den ewigen Kampf zwischen Zerstörung und Bewahrung, Gier und Hoffnung.

(lifePR) (