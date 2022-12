"Alle Zusammenhänge im Universum und wie Du sie für Dich nutzen kannst - ganz ohne Bullshit"

"All und Jeder" von Matthias Brommauer bei Periplaneta erschienen

Mit "All und Jeder" geht der Berliner Verlag Periplaneta nun auch unter die Sachbuchverlegenden. Das 130 Seiten umfassende populärwissenschaftliche Werk von Matthias Brommauer ist eine Mischung aus Lebensratgeber und Welterklärung, wobei der Autor sich auch bei ernsten und komplexen Themen den Humor bewahrt. "All und Jeder" ist trotz der krisenbedingten Verspätung seit seinem Erscheinen ein Bestseller.



Klappentext:



Das Universum. Unendliche Weiten. Milliarden Galaxien. Milliarden Jahre jung und voller Wunder. Unvorstellbar. Aber auch das Universum hat mal ganz klein angefangen.



Also da war dieser winzige Punkt im Nichts …

Und er wartet. Und wartet. Und wartet.

Ja, worauf eigentlich?



Matthias Brommauer hat dazu ein paar unorthodoxe Ideen. Der Therapeut und passionierte Bogenschütze erklärt auf anschauliche und bildhafte Weise wissenschaftliche Standpunkte, surft durch die Weltanschauungen und traut sich eben auch, an ihnen zu rütteln. Für die Inszenierung seiner Sicht der Dinge und Nichtdinge benutzt der Autor statt Formeln und Fremdwörtern lieber einen Kugelgrill, ein Stadion, einen kippelnden Tisch, ein paar auserlesene Musik-CDs und ein Haus am See.



Mit Herz und Humor breitet sich so sein wunderbares Universum aus. Der Weg dorthin wird zu einer rasanten Fahrt durch Mikro- und Makrokosmos, durch Physik, Ethik, Kunst und Religion. Es eröffnet uns neue Horizonte und vielleicht auch ein neues, erfülltes Leben.



Der Autor:



Matthias Brommauer, geboren 1974 im Westhavelland, Vater zweier erwachsener Kinder, war in seiner Jugend leidenschaftlicher Boxer. Danach arbeitete er in verschiedenen Berufen, unter anderem als Mechaniker, Musiker, Galerist und Maler. Heute ist ist er als Therapeut und in der Schulhilfe tätig sowie als Trainer im Bogensport. Matthias Brommauer lebt im vom ihm geliebten Berlin.

"All und Jeder" ist ab sofort im Buchhandel und im Periplaneta-Shop als hochwertige Klappenbroschur und als E-Book erhältlich.



Die Lesungspremiere zu "All und Jeder" findet am Samstag, den 17.12.22 um 19:30 im Periplaneta Literaturcafé zu Berlin statt.