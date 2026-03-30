„Wir alten Hasen“ – das besondere Mutmacher-Buch mit Tiefgang und Lebensfreude

„Wir alten Hasen. Mut in bewegten Zeiten“ versammelt Erzählungen und Gedanken von Autorinnen und Autoren, die viel erlebt, bewegt und bewältigt haben. Mit tiefgehenden Einsichten und einem Augenzwinkern schreiben Willy Astor, Michaela May, Konstantin Wecker, Isolde Ohlbaum, Gerald Hüther, Nomi Baumgartl, Heribert Prantl, Tilman Spengler, Anne Devillard und Rainer Maria Schießler über Wandel und Selbstvertrauen, über das Älterwerden, über Schmerzliches und Freudiges, über Abschiede und neue Aufbrüche.Mit ihren persönlichen Texten laden uns die alten Häsinnen und Hasen dazu ein, über uns selbst zu schmunzeln, uns verstanden zu fühlen und uns dabei gleichzeitig gestärkt zu wissen. Und alle zehn haben es sich nicht nehmen lassen, ihre Beiträge für die Hörbuchausgabe selbst einzusprechen.Statt Schokolade in glänzender Folie: gute Geschichten für Geist und Seele. Humorvoll, warmherzig und mit jener Gelassenheit erzählt, die nur die Erfahrung schenkt. Über „Wir alten Hasen“ werden sich alle Menschen freuen, die mitten im Leben stehen, täglich neuen Mut schöpfen, neugierig bleiben und sich selbst immer wieder neu erfinden möchten.Herausgeberin Anna Marguerita Schön hat mit „Wir alten Hasen“ eine Sammlung geschaffen, die den Ton unserer Zeit trifft: lebensklug, selbstironisch und wohltuend unaufgeregt. Ein (Hör-)Buch, das – angesichts täglicher Hiobsbotschaften und politischer Entwicklungen, die viele Fragen aufwerfen – Orientierung und eine Rückbesinnung auf das Wesentliche schenkt. Und uns allen dabei Mut macht, unsere eigenen Antworten zu finden.Mankau Verlag, 1. Aufl. Oktober 2025Hardcover, 13,5 × 18,5 cm, 191 S., mit LesebändchenISBN 978-3-86374-740-415,00 Euro (D) | 15,50 € (A)Mankau Verlag, 1. Auflage Februar 20261 MP3-CD im Jewelcase, 8-seitiges Booklet, Gesamtlaufzeit ca. 212 Min.ISBN 978-3-86374-749-7UVP 18,00 Euro (D) | 18,50 Euro (A)Auch als Download erhältlich: 12,99 Euro