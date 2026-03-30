„Wir alten Hasen“ – das besondere Mutmacher-Buch mit Tiefgang und Lebensfreude
Osterfreude für Herz und Kopf
Erfahrungen aus der Mitte des Lebens – ehrlich, klug, tröstlich
„Wir alten Hasen. Mut in bewegten Zeiten“ versammelt Erzählungen und Gedanken von Autorinnen und Autoren, die viel erlebt, bewegt und bewältigt haben. Mit tiefgehenden Einsichten und einem Augenzwinkern schreiben Willy Astor, Michaela May, Konstantin Wecker, Isolde Ohlbaum, Gerald Hüther, Nomi Baumgartl, Heribert Prantl, Tilman Spengler, Anne Devillard und Rainer Maria Schießler über Wandel und Selbstvertrauen, über das Älterwerden, über Schmerzliches und Freudiges, über Abschiede und neue Aufbrüche.
„Mein Hauptaugenmerk richtete ich eigentlich auf alles, aber auf nichts speziell. Hauptsache machen, irgendwie drauflos – mit wehenden Fahnen und dabei schon im Gespür: Der Prozess ist das Wichtige, und das Gefühl, sagen zu können: Hier bin ich richtig!“
Willy Astor, Kabarettist und Musiker
Mit ihren persönlichen Texten laden uns die alten Häsinnen und Hasen dazu ein, über uns selbst zu schmunzeln, uns verstanden zu fühlen und uns dabei gleichzeitig gestärkt zu wissen. Und alle zehn haben es sich nicht nehmen lassen, ihre Beiträge für die Hörbuchausgabe selbst einzusprechen.
„Nur wer sich in seiner ganzen Einzigartigkeit so gesehen und angenommen fühlt, wie er oder sie ist, kann das, was an Potenzial, Talenten und Begabungen in ihm angelegt ist, auch zur Entfaltung bringen.“
Prof. Dr. Gerald Hüther, Neurobiologe und Hirnforscher
Mut, Orientierung und Inspiration
Statt Schokolade in glänzender Folie: gute Geschichten für Geist und Seele. Humorvoll, warmherzig und mit jener Gelassenheit erzählt, die nur die Erfahrung schenkt. Über „Wir alten Hasen“ werden sich alle Menschen freuen, die mitten im Leben stehen, täglich neuen Mut schöpfen, neugierig bleiben und sich selbst immer wieder neu erfinden möchten.
„Ich versuche, den Augenblick wahrzunehmen, das, was jetzt gerade um mich herum geschieht. Was vorbei ist, trage ich sowieso im Herzen ...“
Michaela May, Schauspielerin
Das richtige Buch zur richtigen Zeit
Herausgeberin Anna Marguerita Schön hat mit „Wir alten Hasen“ eine Sammlung geschaffen, die den Ton unserer Zeit trifft: lebensklug, selbstironisch und wohltuend unaufgeregt. Ein (Hör-)Buch, das – angesichts täglicher Hiobsbotschaften und politischer Entwicklungen, die viele Fragen aufwerfen – Orientierung und eine Rückbesinnung auf das Wesentliche schenkt. Und uns allen dabei Mut macht, unsere eigenen Antworten zu finden.
„Die Welt steht vor einer Neueinteilung von Macht und Einflusssphären. Alles fließt. Wollen wir uns einfach treiben lassen – oder wollen wir Einfluss nehmen? Wir wollen! Wir sollen! Das ist ein Gebot der Vernunft.“
Dr. Heribert Prantl, Jurist und Publizist
„Wir alten Hasen“ – zum Verschenken, Weiterdenken und Mitlächeln.
Buch:
Wir alten Hasen
Mut in bewegen Zeiten
Mankau Verlag, 1. Aufl. Oktober 2025
Hardcover, 13,5 × 18,5 cm, 191 S., mit Lesebändchen
ISBN 978-3-86374-740-4
15,00 Euro (D) | 15,50 € (A)
Hörbuch:
Wir alten Hasen
Mut in bewegen Zeiten
Mankau Verlag, 1. Auflage Februar 2026
1 MP3-CD im Jewelcase, 8-seitiges Booklet, Gesamtlaufzeit ca. 212 Min.
ISBN 978-3-86374-749-7
UVP 18,00 Euro (D) | 18,50 Euro (A)
Auch als Download erhältlich: 12,99 Euro
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