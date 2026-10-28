Das Handbuch für alle, die Amerikas unberechenbarsten Präsidenten verstehen wollen (oder müssen)

beschreibt in einzigartiger und intellektuell eindrucksvoller Weise das persönliche Betriebssystem eines Mannes, der die Weltpolitik seit einigen Jahren wie kaum ein anderer prägt“, schreibt Dr. Klaus Kleinfeld, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Siemens AG sowie Chairman und CEO des amerikanischen Industriekonzerns Alcoa/Arconic in seinem Vorwort zur deutschsprachigen Ausgabe. Dabei mache die einzigartige Kombination aus persönlichen Begegnungen und intellektueller Unabhängigkeit Sonnenfelds Analyse so unersetzlich.Dessen erste Begegnung mit Trump reicht in die frühen 2000er-Jahre zurück, als er die TV-Showals abschreckendes Beispiel für Unternehmensführung kritisierte. Trump reagierte mit der für ihn schon damals typischen Mischung aus Beleidigung und Schmeichelei, doch begann eine freundschaftliche Beziehung zwischen den beiden, die bis zu Trumps Wechsel in die Politik andauerte. In seinem Buch möchte Sonnenfeld zeigen, „was ich seitdem über Trump gelernt habe“. Denn man müsse die Logik hinter dem scheinbar chaotischen Verhalten verstehen, um angemessen zu agieren, statt nur zu reagieren.Es sei kein Zufall, dass Trump eine Faszination für autoritäre Führungspersönlichkeiten hegt, wie es sein Umgang mit Putin, Orbán, Xi Jinping, Kim Jong-un und anderen Vertretern dieser Sorte belegt. Für Trump repräsentierten sie eine idealisierte, wenn auch überzogene Version seiner perfekten Welt, in der alle unterwürfig auf Abruf zur Verfügung stehen – wie einige Staatschefs selbst am eigenen Leib erfahren mussten. Gerade wenn man denkt, man sei mit Trump befreundet, man sei doch respektvoll gewesen und in seiner Kumpelhaftigkeit sei er einem durchaus zugänglich erschienen, dann täusche man sich, denn für Trump sei die Grenze zwischen Freund, Feind und Gegenspieler außergewöhnlich fluide, um nicht zu sagen, inexistent. Dies zeige sich besonders deutlich an seinem komplexen Umgang mit den Medien.Trump benötige Gegner, ständig und pausenlos, denn ohne sie funktioniere sein Spiel nicht. In seiner Welt, so Sonnenfeld, braucht es immer jemandem, dem man die Schuld an den großen Fragen dieser Welt in die Schuhe schieben kann. Und selbst wenn er mit seiner Taktik nicht durchkommt: Er finde immer schnell einen nächsten Scheingegner, vergesse den letzten und werde zur Not auch diesen später zu manipulieren versuchen.Trump hat ein paar Tricks, die er immer wieder aus dem Ärmel zieht, um sich den maximalen Vorteil zu sichern, stellt Sonnenfeld fest. Neben der Eröffnung von Verhandlungen mit einem „Schlag mitten ins Gesicht“ oder dem Beziehen der Maximalposition sei eine der bevorzugten Verhandlungstaktiken Trumps, verfahrene Situationen durch die bloße Behauptung wieder in Gang zu bringen, es sei ein Deal geschlossen worden, den es noch gar nicht gibt.Ein weiteres Beispiel sei sein beispielloser Missbrauch des Rechts als Waffe, um Gegner so lange zu verfolgen, bis sie am Ende um eine Lösung betteln, wie schlecht die Bedingungen auch sein mögen. Das Rechtssystem sei für ihn dabei nur eine weitere Institution, die es von innen heraus zu zersetzen gilt.Präventiv mache Trump gern dem Gegenüber das zum Vorwurf, was jener ihm vorhält. Diese Projektion dient ihm nach Sonnenfelds Analyse insofern als wirksame Verhandlungstaktik, da sie ihm erlaubt, das Narrativ zu verwirren, die Beweislage zu trüben und die Gegner in die Defensive zu zwingen, bevor sie begriffen haben, um was es eigentlich geht. Mit einem fast übernatürlichen Gespür für Schwächen schieße er sich auf seine Gegner ein – und untergrabe systematisch jedes Machtzentrum, das er nicht selbst kontrolliert.Prof. Jeffrey Sonnenfeld, Ph. D. / Steven TianWie er bekommt, was er will: Die Führungsstrategien des US-PräsidentenMankau Verlag, 1. Aufl. November 2026Klappenbroschur, 13,5 × 21,5 cm, 286 SeitenISBN 978-3-86374-824-124,90 € (D) / 25,60 € (A)Link-Empfehlungen: