Achtsamkeit für den Kiefer

Das Kiefergelenk ist eines der kompliziertesten Gelenke im Körper. Es ermöglicht vielfältige Bewegungen, die für das Kauen, Sprechen und andere Funktionen essenziell sind. Durch die Komplexität ist es allerdings instabiler und anfälliger für Funktionsstörungen.Dr. med. dent. Mandy Scheunchen ist Zahnärztin mit kieferorthopädischem Schwerpunkt (M.Sc. Kieferorthopädie) und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz der Kieferorthopädie, der auch das Thema ihrer Masterarbeit, ihrer Veröffentlichungen sowie Vorträge (u. a. bei der Deutschen Gesellschaft für Funktionsdiagnostik und -therapie, DGFDT) ist. Ihr Kompakt-Ratgeber erklärt, warum Schmerzen im Kiefergelenk entstehen, welche Symptome auftreten und wie Betroffene diese Beschwerden nachhaltig lindern können.Ein besonderer Fokus liegt auf der muskulären und mentalen Relaxierung: Zahlreiche Übungen und zwei Audio-Tracks zeigen Wege zur Entlastung und inneren Ruhe – im Kiefer und im ganzen Körper. In Ergänzung zu den Empfehlungen in diesem Buch hat sie mit Abbas Schirmohammadi einen separaten Audio-Ratgeber mit diversen Anleitungen und Meditationen zur gezielten Entspannung der Kiefermuskulatur veröffentlicht.Bruxismus bezeichnet das unbewusste Zähneknirschen oder -pressen. Dabei werden die Zähne fest aufeinandergepresst oder in verschiedene Richtungen gerieben. Das Pressen bzw. Reiben erfolgt unter Anwendung eines sehr hohen Drucks, der den normalen Kaudruck deutlich überschreitet. Dieses Phänomen manifestiert sich häufig ohne das bewusste Zutun der Betroffenen – vor allem nachts im Schlaf – und wird von diesen erst bemerkt, wenn Symptome auftreten. Dazu gehören Schmerzen und Verspannungen der Kaumuskulatur, abgeflachte und empfindliche Kauflächen der Zähne, schlechte Schlafqualität sowie Migräne und Tinnitus. Zu den bekannten Ursachen zählen psychischer Stress (z. B. durch emotionale Belastung, Überforderung, dauerhafte Anspannung), Fehlstellungen der Zähne oder des Kiefers, aber auch neurologische oder medikamentöse Faktoren.Bruxismus kann Teil einer Funktionsstörung der Kiefergelenke sein. Diese wird als „Craniomandibuläre Dysfunktion“ (CMD) beschrieben. Der Begriff setzt sich aus den Komponenten „Cranium“ (= Schädel), „Mandibula“ (= Unterkiefer) und „Dysfunktion“ (= Funktionsstörung) zusammen. Die Ursachen einer CMD sind eng mit denen des Bruxismus verknüpft. Oft stellt die CMD eine klinische Verschlechterung dar, die aus chronischen Muskelverspannungen und der damit verbundenen Fehl- oder Überbelastung der Kiefergelenke hervorgeht.Die Entspannung der Muskulatur wie auch der Seele ist ein wesentlicher Aspekt der Gesundheit; das gilt ebenso für das Kausystem. Chronischer Stress kann zu einer unbewussten Muskelanspannung im Kiefer-, Nacken- und Schulterbereich führen. Verspannungen werden als wesentliche Auslöser von CMD und nächtlichem Zähneknirschen angesehen. Zudem kann Stress die Schmerzschwelle absenken, sodass bereits leichte Kieferbelastungen Beschwerden bewirken.In ihrem Buch empfiehlt Mandy Scheunchen verschiedene Techniken zur Stressbewältigung, wie die Progressive Muskelentspannung (PMR), Autogenes Training oder Atem- und Achtsamkeitsübungen: „Strategien zur Stressbewältigung können dazu beitragen, Druck und Ängste besser zu regulieren. Dies kann sich auch positiv auf nächtliches Knirschen und CMD-Symptome auswirken.“ So kann etwa die regelmäßige Anwendung der PMR nach Edmund Jacobsen, bei der bestimmte Muskelgruppen – gezielt auch im Kieferbereich – nacheinander angespannt und entspannt werden, zu einem entspannteren Alltag und einer besseren nächtlichen Ruhe beitragen. Gezielte Selbst-Massagen für die Kaumuskulatur lösen Triggerpunkte, lindern Schmerzen und fördern die Beweglichkeit.Zur Unterstützung der Übungen können zwei begleitende Audio-Tracks – eine Kiefermassage und eine Abendmeditation zur Kieferentspannung – über einen QR-Code/Link im Buch kostenlos abgerufen und heruntergeladen werden.Dr. med. dent. Mandy ScheunchenPrävention, praktische Selbsthilfe und BehandlungsempfehlungenMankau Verlag, 1. Auflage Juli 2026Klappenbroschur, farbig, 11,5 × 16,5 cmISBN 978-3-86374-801-214,00 Euro (D) | 14,40 Euro (A)Auch erhältlich:Dr. med. dent. Mandy Scheunchen | Abbas SchirmohammadiAnleitungen und Meditationen zur gezielten Entspannung der KiefermuskulaturMankau Verlag, 1. Auflage Juli 20261 MP3-CD im Jewelcase, Gesamtlaufzeit ca. 97 Min., 8-seitiges BookletISBN 978-3-86374-804-3UVP 18,00 Euro (D | A)Auch als Download: 12,99 Euro