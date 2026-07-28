Übernahme von Maklerbeständen: Nachhaltige Strategien statt kurzfristiger Bestandskäufe

Doch der Kauf eines Maklerbestandes ist weit mehr als die Übernahme von Courtageeinnahmen oder Versicherungsverträgen. Hinter jedem Bestand stehen langjährige Kundenbeziehungen, gewachsene Unternehmensstrukturen, erfahrene Mitarbeiter und ein über viele Jahre aufgebautes Vertrauensverhältnis.
„Eine erfolgreiche Übernahme von Maklerbeständen beginnt lange vor der Vertragsunterzeichnung. Entscheidend ist ein strukturierter Prozess, der Käufer und Verkäufer gleichermaßen berücksichtigt und die Kunden dauerhaft sichert“, erklärt Thomas Suchoweew, Vorstand des Makler Nachfolger Club e.V.
In einem aktuellen Interview erläutert Thomas Suchoweew Schritt für Schritt, worauf Kaufinteressenten bei der Übernahme von Maklerbeständen achten sollten.
Das vollständige Interview können Interessierte hier ansehen:?? Nachhaltige Übernahme von Maklerbeständen – Schritt für Schritt erklärthttps://www.youtube.com/watch?v=eJp9PASzgwg&t=1s
Nachhaltige Übernahme von Maklerbeständen als Erfolgsmodell
Der Makler Nachfolger Club e.V. begleitet seit vielen Jahren Käufer und Verkäufer bei der Nachfolgeplanung. Mit der Erfahrung aus über 400 erfolgreich begleiteten Nachfolgeregelungen kennt der Verein die entscheidenden Erfolgsfaktoren einer nachhaltigen Bestandsübernahme.
In einem aktuellen Interview erläutert Thomas Suchoweew Schritt für Schritt, worauf Kaufinteressenten bei der Übernahme von Maklerbeständen achten sollten. Dabei geht es unter anderem um:
- Warum die Übernahme von Maklerbeständen mehr bedeutet als ein reiner Bestandskauf
- Die drei Phasen einer erfolgreichen Bestandsübernahme
- Typische Fehler, die Käufer vermeiden sollten
- Wirtschaftlichkeit und Finanzierung richtig planen
- Erfolgreiche Integration nach dem Kauf
- Strategien zur langfristigen Weiterentwicklung des übernommenen Bestandes
Nach Ansicht des Makler Nachfolger Club e.V. beginnt jede erfolgreiche Übernahme mit einer umfassenden Analyse der Ziele und Voraussetzungen des Käufers.
Gemeinsam werden unter anderem folgende Punkte erarbeitet:
- gewünschte Regionen
- passende Kundengruppen
- Unternehmensgröße
- Finanzierungsmöglichkeiten
- fachliche Spezialisierungen
- Wachstumsziele
- Anforderungen an Mitarbeiter und Organisation
Nicht jeder Maklerbestand passt zu jedem Käufer
Ein häufiger Fehler besteht darin, ausschließlich auf Umsatz oder Courtageeinnahmen zu achten.
Für eine nachhaltige Übernahme spielen zahlreiche weitere Faktoren eine wichtige Rolle:
- Qualität der Kundenbeziehungen
- Ertragskraft
- Entwicklungspotenzial
- regionale Lage
- organisatorische Abläufe
- Personalstruktur
- Abhängigkeit vom bisherigen Inhaber
Wirtschaftlichkeit und Finanzierung richtig planen
Ob sich die Übernahme eines Maklerbestandes rechnet, hängt wesentlich von der individuellen Situation des Käufers ab.
Während bestehende Maklerunternehmen zusätzliche Bestände häufig problemlos integrieren können, benötigen Existenzgründer oder kleinere Unternehmen oftmals zusätzliche Investitionen in Mitarbeiter, Technik oder Organisation.
Der Makler Nachfolger Club e.V. unterstützt deshalb unter anderem bei:
- Rentabilitätsberechnungen
- Finanzierungskonzepten
- Bankgesprächen
- Fördermöglichkeiten
- alternativen Finanzierungsmodellen
Viele Käufer unterschätzen die Phase nach der Vertragsunterzeichnung.
Gerade in den ersten Monaten entscheidet sich, ob Kunden dauerhaft erhalten bleiben und Vertrauen zum neuen Makler aufbauen.
Deshalb begleitet der Makler Nachfolger Club e.V. seine Mitglieder unter anderem bei:
- Kundenkommunikation
- Übertragung von Courtageansprüchen
- Abstimmung mit Versicherern und Maklerpools
- persönlicher Kundenübergabe
- Integration neuer Prozesse
- organisatorischen und rechtlichen Fragestellungen
Eine nachhaltige Übernahme endet nicht mit der Integration.
Erst durch die strategische Weiterentwicklung entstehen zusätzliche Ertragschancen. Viele übernommene Versicherungsbestände verfügen über erhebliche Wachstumspotenziale, da Kunden häufig nur wenige Verträge besitzen.
Durch gezielte Potenzialanalysen, Businesspläne und Vertriebsstrategien können Bestandserträge in den Folgejahren häufig deutlich gesteigert werden. Dadurch amortisiert sich die Investition schneller und schafft die Grundlage für weiteres Wachstum.
Kostenloses Informationsangebot für Kaufinteressenten
Wer einen Maklerbestand oder ein Maklerunternehmen übernehmen möchte, kann sich beim Makler Nachfolger Club e.V. unverbindlich informieren.
Neben einem kostenlosen Erstgespräch erhalten Interessenten wertvolle Informationen zum gesamten Übernahmeprozess – von der Vorbereitung über die Finanzierung bis hin zur erfolgreichen Integration.
„Wir sind überzeugt: Jeder Makler verdient einen Nachfolger, der sein Lebenswerk nicht nur übernimmt, sondern mit derselben Leidenschaft, Verantwortung und Weitsicht weiterführt. Genau dafür bringen wir Menschen zusammen“, so Thomas Suchoweew.
Weiterführende Informationen
Video-Interview: Nachhaltige Übernahme von Maklerbeständen – Schritt für Schritt erklärthttps://www.youtube.com/watch?v=eJp9PASzgwg&t=1s
Weitere Informationen:Nachhaltige Übernahme von Maklerbeständen
Weitere Informationen zur nachhaltigen Übernahme von Maklerbeständen sowie ein ausführlicher Fahrplan für Käufer finden Interessenten auf den Informationsseiten des Makler Nachfolger Club e.V.