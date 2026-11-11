Versicherungsmaklerbestand verkaufen: Qualifizierter Nachfolger aus Ulm sucht Maklerunternehmen zur Übernahme

Der bundesweit tätige Makler Nachfolger Club e.V. stellt jetzt ein neues Mitglied aus dem Raum Ulm vor, das gezielt nach Versicherungsmaklerbeständen und Maklerunternehmen zur Übernahme sucht.
Der Interessent bringt eine fundierte akademische Ausbildung, langjährige Branchenerfahrung und praktische Kenntnisse in der Übernahme bestehender Kundenbestände mit.
Sein Ziel: Das Lebenswerk eines abgebenden Versicherungsmaklers verantwortungsvoll fortführen und dessen Kunden langfristig persönlich betreuen.
Versicherungsmaklerbestand verkaufen – Wer übernimmt mein Lebenswerk?
Für viele selbstständige Versicherungsmakler ist der eigene Kundenbestand weit mehr als eine wirtschaftliche Grundlage. Hinter jedem Vertrag stehen persönliche Beziehungen, langjähriges Vertrauen und oftmals jahrzehntelange Beratungsarbeit.
Wer seinen Versicherungsmaklerbestand verkaufen möchte, stellt sich deshalb häufig nicht nur die Frage nach dem erzielbaren Kaufpreis.
Mindestens ebenso wichtig ist die Entscheidung, wem die zukünftige Betreuung der Kunden anvertraut werden kann.
„Ein Versicherungsmakler verkauft mit seinem Bestand nicht einfach nur Verträge und Courtageansprüche. Er übergibt häufig sein gesamtes berufliches Lebenswerk. Deshalb muss ein geeigneter Nachfolger nicht nur wirtschaftlich überzeugen, sondern vor allem fachlich und menschlich zum abgebenden Makler und seinen Kunden passen“, erklärt der Vorstand des Makler Nachfolger Club e.V.
Genau hier setzt die aktuelle Nachfolgersuche an.
Akademisch ausgebildeter Makler aus Ulm möchte bestehenden Kundenbestand übernehmen
Das neue Mitglied des Makler Nachfolger Club e.V. ist bereits als unabhängiger Versicherungsmakler mit eigenem Büro im Raum Ulm tätig.
Er verfügt über einen Bachelorabschluss in Ökonomie sowie einen Masterabschluss in Gesundheitsmanagement.
Seine berufliche Ausbildung absolvierte er bei einem großen Finanzdienstleister in Ulm. Dort spezialisierte er sich insbesondere auf die Beratung von Medizinern, Akademikern und anspruchsvollen Privatkunden.
Anschließend wurde er gezielt von einem anderen Unternehmen angeworben, um einen bestehenden Kundenbestand zu übernehmen und weiterzuführen.
Dabei sammelte er praktische Erfahrungen in der Betreuung einer mittleren dreistelligen Anzahl von Kunden.
Heute verfügt er über die gewerberechtlichen Erlaubnisse nach § 34d und § 34f GewO und möchte seine selbstständige Tätigkeit durch weitere Bestands- oder Unternehmensübernahmen ausbauen.
Besonders wichtig ist ihm dabei eine nachhaltige Nachfolgelösung, bei der bestehende Kundenbeziehungen erhalten bleiben.
Welche Versicherungsmaklerbestände werden gesucht?
Der Kaufinteressent sucht sowohl kleinere Versicherungsbestände als auch größere Kundenportfolios oder etablierte Versicherungsmaklerunternehmen.
Seine fachlichen Schwerpunkte liegen insbesondere in den Bereichen:
- Lebensversicherung und Altersvorsorge
- Private Krankenversicherung und Gesundheitsabsicherung
- Berufsunfähigkeits- und Einkommensabsicherung
- Investment und Finanzanlagen
- Gewerbeversicherungen und Firmenkundenbetreuung
- Ganzheitliche Beratung von Privatkunden
Die Größe des angebotenen Bestandes spielt zunächst eine untergeordnete Rolle.
Entscheidend sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die Qualität der Kundenbeziehungen und die Möglichkeit einer langfristigen Weiterbetreuung.
Versicherungsmaklerbestand verkaufen in Ulm, Stuttgart und Umgebung
Der Nachfolgeinteressent konzentriert seine Suche auf Baden-Württemberg und das angrenzende Bayern.
Besonders interessant sind Maklerbestände und Versicherungsmaklerunternehmen in den Regionen Ulm, Neu-Ulm, Laupheim, Biberach, Ehingen, Memmingen, Ravensburg, Reutlingen, Tübingen und Stuttgart.
Auch Angebote aus benachbarten Regionen kommen grundsätzlich infrage.
Durch seinen bestehenden Unternehmensstandort im Raum Ulm kann der Interessent die persönliche Betreuung der übernommenen Kunden organisieren und regionale Kundenbeziehungen weiterentwickeln.
Gerade bei der Übernahme langjährig gewachsener Versicherungsbestände ist die persönliche Erreichbarkeit ein wichtiger Erfolgsfaktor.
Vom direkten Bestandsverkauf bis zur schrittweisen Nachfolge
Nicht jeder Versicherungsmakler möchte sein Unternehmen sofort vollständig abgeben.
Deshalb ist der vorgestellte Interessent offen für unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit.
Neben einem klassischen Bestandsverkauf oder der Übernahme eines gesamten Maklerunternehmens sind auch schrittweise Übergabemodelle denkbar.
So kann beispielsweise der bisherige Inhaber seinen Nachfolger über einen vereinbarten Zeitraum persönlich bei wichtigen Kunden vorstellen und die Übergabe aktiv begleiten.
Auch eine Verrentung des Versicherungsbestandes kann im Rahmen einer individuellen Vereinbarung geprüft werden.
Welche Lösung am besten geeignet ist, hängt von den Vorstellungen des Verkäufers, der Bestandsstruktur und den wirtschaftlichen Voraussetzungen ab.
Makler Nachfolger Club e.V.: Frühzeitige Nachfolgeplanung schafft Sicherheit
Nach Erfahrung des Makler Nachfolger Club e.V. beschäftigen sich viele Makler erst relativ spät mit ihrer Unternehmensnachfolge.
Dabei ist eine frühzeitige Planung häufig entscheidend, um geeignete Interessenten kennenzulernen, den Unternehmenswert realistisch einzuschätzen und eine geordnete Übergabe vorzubereiten.
Wer seinen Versicherungsmaklerbestand verkaufen möchte, sollte sich deshalb rechtzeitig mit den verschiedenen Möglichkeiten beschäftigen.
Das gilt auch dann, wenn der geplante Ruhestand noch mehrere Jahre entfernt ist.
Der Makler Nachfolger Club e.V. unterstützt abgebende Versicherungsmakler bei der Suche nach geeigneten Kaufinteressenten und begleitet die Beteiligten während des Nachfolgeprozesses.
Dabei stehen neben den wirtschaftlichen Interessen insbesondere die persönliche Eignung des Nachfolgers und die nachhaltige Fortführung des Kundenbestandes im Mittelpunkt.
„Wir bringen zusammen, was zusammenpasst“ – unter diesem Leitgedanken unterstützt der Verein seit 2014 Versicherungsmakler und Maklerunternehmen bei ihrer Nachfolgeplanung.
Jetzt Versicherungsmaklerbestand verkaufen oder unverbindlich Nachfolger kennenlernen
Versicherungsmakler aus Ulm, Stuttgart und der weiteren Region, die über den Verkauf ihres Kundenbestandes oder die Übergabe ihres Unternehmens nachdenken, können sich direkt an den Makler Nachfolger Club e.V. wenden.
Auch für Makler, die ihre Nachfolge erst mittelfristig planen, besteht die Möglichkeit eines ersten vertraulichen und unverbindlichen Gesprächs.
Der vorgestellte Interessent freut sich darauf, potenzielle Verkäufer kennenzulernen und gemeinsam Möglichkeiten einer nachhaltigen Unternehmens- oder Bestandsnachfolge zu prüfen.
Ihr Lebenswerk verdient einen geeigneten Nachfolger – und eine Zukunft in verlässlichen Händen.
Kontaktanfrage Nachfolger aus Bochum Nr.: 88261102
Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH & Co.KG und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V. Betreiber von Bestandsnachfolge24.
Die TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung für Makler und Maklerunternehmen in Baden-Württemberg.
Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder zur Vereinbarung eines vertraulichen Erstgesprächs nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und senden uns eine E-Mail an info@suchoweew.de oder nützen Sie unser Kontaktformular wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.