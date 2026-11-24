Der Makler Nachfolger Club e.V. stellt einen neuen Nachfolgekandidaten aus Berlin-Weißensee vor, der gezielt Versicherungs- und Finanzkundenbestände in Berlin und Brandenburg zur Übernahme sucht.
Erfahrener Versicherungsmakler mit regionaler Verbundenheit
Das neue Vereinsmitglied ist seit über 13 Jahren in der Versicherungs- und Finanzbranche tätig. Nach mehreren Jahren im Finanzvertrieb arbeitet der Nachfolgekandidat heute als unabhängiger Versicherungsmakler mit eigener GmbH.
Der verheiratete Familienvater lebt in Berlin-Weißensee und stammt ursprünglich aus dem Norden Brandenburgs. Mit der Region ist er daher persönlich eng verbunden.
Der Nachfolger verfügt über folgende Qualifikationen und unternehmerische Voraussetzungen:
- Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d GewO
- Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO
- Experte für betriebliche Altersversorgung (DMA)
- Eigene Makler-GmbH mit fester Backoffice-Kraft
- Leitung eines Maklerverbundes mit über 150 angeschlossenen Maklern
Versicherungsbestand verkaufen – gesucht werden Bestände in Berlin und Brandenburg
Der Nachfolgekandidat interessiert sich insbesondere für Versicherungs- und Finanzkundenbestände mit bis zu etwa 500 Kunden aus den Bereichen Komposit, Investment, Kranken- und Lebensversicherung.
Zu seiner bevorzugten Übernahmeregion gehören neben Berlin auch Potsdam, Brandenburg an der Havel, Oranienburg, Bernau, Birkenwerder, Hennigsdorf, Velten, Altlandsberg, Liebenwalde, Zehdenick, Gransee, Templin und Neustadt (Dosse).
Das Lebenswerk in verlässliche Hände geben
Für viele abgebende Versicherungsmakler ist der Verkauf ihres Bestandes nicht ausschließlich eine wirtschaftliche Entscheidung. Über Jahrzehnte gewachsene Kundenbeziehungen, gegenseitiges Vertrauen und die persönliche Verantwortung gegenüber den Kunden machen die Wahl des richtigen Nachfolgers zu einer besonderen Herausforderung.
Genau hier setzt der Nachfolgekandidat aus Berlin-Weißensee an. Sein Interesse gilt der langfristigen Fortführung der Kundenbeziehungen und nicht der kurzfristigen wirtschaftlichen Verwertung eines Versicherungsbestandes.
Die Kunden sollen auch nach der Übergabe einen festen, persönlich erreichbaren Ansprechpartner in ihrer Region behalten.
Bei der Gestaltung der Nachfolge zeigt sich der Versicherungsmakler flexibel. Sowohl eine kurzfristige Bestandsübernahme als auch ein gleitender Übergang mit gemeinsamen Kundenterminen sind möglich.
Frühzeitig den passenden Maklernachfolger kennenlernen
Der Makler Nachfolger Club e.V. empfiehlt Versicherungsmaklern, sich frühzeitig mit ihrer Nachfolgeplanung auseinanderzusetzen. Auch wenn der geplante Ruhestand noch einige Jahre entfernt liegt, kann das rechtzeitige Kennenlernen eines geeigneten Nachfolgers die Grundlage für eine erfolgreiche und vertrauensvolle Übergabe schaffen.
Unter dem Leitsatz „Wir bringen zusammen, was zusammenpasst“ unterstützt der Verein abgebende Makler bei der Auswahl geeigneter Nachfolger und begleitet sie auf Wunsch während des gesamten Nachfolgeprozesses.
Versicherungsmakler und Inhaber von Maklerunternehmen aus Berlin und Brandenburg, die über den Verkauf ihres Versicherungsbestandes oder die Übergabe ihres Lebenswerks nachdenken, können sich unverbindlich und vertraulich an den Makler Nachfolger Club e.V. wenden.
Kontaktanfrage Nachfolger für Berlin Brandenburg Nr.: 17260820
Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH & Co.KG und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V. Betreiber von Bestandsnachfolge24.
Die TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung für Makler und Maklerunternehmen im Raum Berlin-Brandenburg.
Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder zur Vereinbarung eines vertraulichen Erstgesprächs nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und senden uns eine E-Mail an info@suchoweew.de oder nützen Sie unser Kontaktformular wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.