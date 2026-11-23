Versicherungsbestand verkaufen im Raum Dortmund – erfahrener Nachfolger aus Schwerte sucht Maklerunternehmen
Makler Nachfolger Club e.V. begrüßt neues Mitglied mit über 30 Jahren Branchenerfahrung – Versicherungsmakler aus Dortmund und dem Ruhrgebiet können jetzt ihre Unternehmensnachfolge planen.
Der bundesweit tätige Makler Nachfolger Club e.V. stellt jetzt einen neuen Nachfolgekandidaten aus Schwerte vor, der gezielt Versicherungsbestände und Versicherungsmaklerunternehmen im Raum Dortmund und dem Ruhrgebiet zur Übernahme sucht.
Erfahrener Unternehmer sucht Versicherungsbestand oder Maklerunternehmen
Das neue Vereinsmitglied ist bereits seit 1993 in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche tätig. Mit über 30 Jahren Berufserfahrung, umfassenden fachlichen Qualifikationen und langjähriger Führungserfahrung im Finanzvertrieb bringt der Unternehmer wichtige Voraussetzungen für eine nachhaltige Maklernachfolge mit.
Seine Qualifikationen umfassen unter anderem die Bereiche Versicherungsvermittlung (§ 34d GewO), Finanzanlagenvermittlung (§ 34f GewO), Immobiliardarlehensvermittlung (§ 34i GewO) sowie Darlehensvermittlung (§ 34c GewO). Darüber hinaus verfügt er über Qualifikationen als Hausverwalter und Ausbilder.
Seine Schwerpunkte liegen sowohl in der Betreuung von Privatkunden als auch im anspruchsvollen Gewerbekundengeschäft.
Gesucht werden Versicherungsbestände und Maklerunternehmen, deren bisherige Inhaber eine zuverlässige und langfristig orientierte Nachfolgelösung wünschen.
Ihr Lebenswerk verdient den richtigen Nachfolger
Viele Versicherungsmakler haben über Jahrzehnte hinweg vertrauensvolle Kundenbeziehungen aufgebaut. Wer sich mit dem Gedanken beschäftigt, seinen Versicherungsbestand zu verkaufen, möchte deshalb häufig mehr als einen wirtschaftlich attraktiven Verkaufserlös erzielen.
Auch die Frage, wer künftig die Verantwortung für die Kunden übernimmt und ob die gewohnte Beratungsqualität erhalten bleibt, spielt eine entscheidende Rolle.
Genau hier setzt die Philosophie des neuen Nachfolgekandidaten an. Sein Ziel ist es, bestehende Kundenbeziehungen zu bewahren, eine persönliche Betreuung sicherzustellen und das übernommene Unternehmen nachhaltig weiterzuentwickeln.
Dabei stehen gegenseitiges Vertrauen, Verlässlichkeit und Wertschätzung im Mittelpunkt.
Maklernachfolge im Raum Dortmund und Ruhrgebiet
Der Unternehmer aus Schwerte sucht insbesondere nach Übernahmemöglichkeiten in Dortmund, Schwerte, Unna, Witten, Bochum, Essen, Mülheim an der Ruhr, Wuppertal, Hilden und Düsseldorf.
Sowohl kleinere und mittelgroße Versicherungsbestände als auch etablierte Maklerunternehmen kommen infrage.
Dabei ist der Nachfolgekandidat offen für unterschiedliche Übergabemodelle. Neben einem zeitnahen Verkauf ist auch eine schrittweise Unternehmensübergabe mit einer gemeinsamen Einarbeitungsphase denkbar.
Gerade bei langjährig gewachsenen Kundenbeziehungen kann eine sorgfältig geplante Übergabe dazu beitragen, Vertrauen und Kontinuität zu erhalten.
Kontaktanfrage Nachfolger aus Raum Dortmund Nr.: 58260902
Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH & Co.KG und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V. Betreiber von Bestandsnachfolge24.
Die TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung für Makler und Maklerunternehmen im Ruhrgebiet.
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