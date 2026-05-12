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Makler Nachfolger Club e.V. Rothenbühlstraße 1 96163 Gundelsheim bei Bamberg, Deutschland https://www.makler-nachfolger-club.de
Ansprechpartner:in Herr Thomas Suchoweew +49 951 420256
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Maklerbestand verkaufen in der Südwestpfalz und Saarland

Bestandsnachfolger aus Pirmasens sucht Maklerbestand oder Maklerunternehmen in der Südwestpfalz und dem Saarland

(lifePR) (Pirmasens, )
Der Generationswechsel in der Versicherungsbranche gewinnt zunehmend an Bedeutung. Viele Versicherungsmakler stehen vor der Frage, wie sie ihr Lebenswerk verantwortungsvoll in gute Hände übergeben können. Ein engagierter Bestandsnachfolger aus Pirmasens sucht aktuell nach Maklerbeständen oder kleineren Maklerunternehmen zur Übernahme – insbesondere im Raum Südwestpfalz und im angrenzenden Saarland.

Gesucht werden Bestände mit bis zu 500 Kunden in den Regionen Kaiserslautern, Pirmasens, Rodalben, Landau, Zweibrücken und Homburg.

Der Fokus liegt auf einer nachhaltigen Fortführung bestehender Kundenbeziehungen. Ziel ist es, gewachsene Strukturen zu erhalten, Vertrauen weiterzuführen und Mandanten auch künftig persönlich, zuverlässig und modern zu betreuen.

Persönliche Betreuung kombiniert mit modernen Prozessen

Der Nachfolger betreut schwerpunktmäßig Privatkunden sowie Selbstständige und verbindet klassische persönliche Beratung mit zeitgemäßen digitalen Kommunikationswegen. Kunden können flexibel wählen, ob die Betreuung vor Ort, im Büro oder digital erfolgt.

Zur Verfügung stehen unter anderem:
  • Telefon
  • WhatsApp
  • E-Mail
  • Videoberatung
Auch gewerbliche Risiken können innerhalb des Unternehmens durch spezialisierte Fachkollegen professionell begleitet werden.

Strukturierte und wertschätzende Übergabe

Besonderen Wert legt der Kaufinteressent auf einen transparenten und reibungslosen Übergabeprozess. Dazu zählen eine enge Abstimmung mit dem bisherigen Makler sowie eine frühzeitige Kommunikation mit den Mandanten. Ziel ist es, Kontinuität zu schaffen und das bestehende Vertrauensverhältnis langfristig zu sichern.

„Die Übernahme eines Maklerbestandes bedeutet für mich nicht nur einen wirtschaftlichen Schritt, sondern vor allem die verantwortungsvolle Fortführung eines aufgebauten Lebenswerks“, erklärt der Interessent aus Pirmasens.

Maklerinnen und Makler, die sich frühzeitig mit ihrer Nachfolgeplanung beschäftigen oder perspektivisch einen passenden Käufer für ihren Bestand suchen, sind eingeladen, vertraulich Kontakt aufzunehmen.

Über den Makler Nachfolger Club e.V.

Der Makler Nachfolger Club e.V. unterstützt Versicherungsmakler bei der Suche nach passenden Nachfolgelösungen und bringt Verkäufer sowie qualifizierte Kaufinteressenten zusammen. Ziel ist es, nachhaltige Übergaben zu ermöglichen und bestehende Kundenbeziehungen langfristig zu sichern.

Kontaktanfrage Bestandsnachfolger aus Pirmasens Nr: 66260402 an:

Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH & Co.KG und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V. Betreiber von Bestandsnachfolge24.

Die TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung in der Südwestpfalz.

Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder zur Vereinbarung eines vertraulichen Erstgesprächs nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und senden uns eine E-Mail an info@suchoweew.de oder nützen Sie unser Kontaktformular wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.

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Deutschlands größtes Nachfolgerportal für Makler

Makler Nachfolger Club e.V.

Der ersten deutschen Makler Nachfolger Club e.V. hat sich darauf spezialisiert Maklern und Unternehmen auf die Übergabe ihres Bestands vorzubereiten. Dazu bringt der Verein Maklerunternehmen mit den passenden Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen. Mit einem bundesweiten Nachfolger-Poll von über 2.000 Kandidaten ist der Verein in der Lage den optimalen Nachfolger zu vermitteln. Zu den Zielen des Makler-Nachfolger-Clubs gehören die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels, und damit des aufgebauten Lebenswerks sowie eine nachhaltige Betreuung der Kundenbestände. Dazu kommt auch die Erzielung eines optimalen Verkaufspreises, allerdings immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu schätzen weiß. Mit dieser Arbeit leistet der Makler-Nachfolger-Club sowohl einen Beitrag zur Sicherstellung persönlich erarbeiteter Assets Werte als auch zur Fortführung wirtschaftlich gesunder Unternehmen.

Der Makler Nachfolger Club e.V. wurde 2014 gegründet und ist als eingetragener Verein zu 100 % unabhängig von Versicherungsgesellschaften und Pools. Vorstände sind Thomas Suchoweew und Oliver Petersen.

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