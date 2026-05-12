Maklerbestand verkaufen in der Südwestpfalz und Saarland

Gesucht werden Bestände mit bis zu 500 Kunden in den Regionen Kaiserslautern, Pirmasens, Rodalben, Landau, Zweibrücken und Homburg.
Der Fokus liegt auf einer nachhaltigen Fortführung bestehender Kundenbeziehungen. Ziel ist es, gewachsene Strukturen zu erhalten, Vertrauen weiterzuführen und Mandanten auch künftig persönlich, zuverlässig und modern zu betreuen.
Persönliche Betreuung kombiniert mit modernen Prozessen
Der Nachfolger betreut schwerpunktmäßig Privatkunden sowie Selbstständige und verbindet klassische persönliche Beratung mit zeitgemäßen digitalen Kommunikationswegen. Kunden können flexibel wählen, ob die Betreuung vor Ort, im Büro oder digital erfolgt.
Zur Verfügung stehen unter anderem:
- Telefon
- Videoberatung
Strukturierte und wertschätzende Übergabe
Besonderen Wert legt der Kaufinteressent auf einen transparenten und reibungslosen Übergabeprozess. Dazu zählen eine enge Abstimmung mit dem bisherigen Makler sowie eine frühzeitige Kommunikation mit den Mandanten. Ziel ist es, Kontinuität zu schaffen und das bestehende Vertrauensverhältnis langfristig zu sichern.
„Die Übernahme eines Maklerbestandes bedeutet für mich nicht nur einen wirtschaftlichen Schritt, sondern vor allem die verantwortungsvolle Fortführung eines aufgebauten Lebenswerks“, erklärt der Interessent aus Pirmasens.
Maklerinnen und Makler, die sich frühzeitig mit ihrer Nachfolgeplanung beschäftigen oder perspektivisch einen passenden Käufer für ihren Bestand suchen, sind eingeladen, vertraulich Kontakt aufzunehmen.
Über den Makler Nachfolger Club e.V.
Der Makler Nachfolger Club e.V. unterstützt Versicherungsmakler bei der Suche nach passenden Nachfolgelösungen und bringt Verkäufer sowie qualifizierte Kaufinteressenten zusammen. Ziel ist es, nachhaltige Übergaben zu ermöglichen und bestehende Kundenbeziehungen langfristig zu sichern.
Kontaktanfrage Bestandsnachfolger aus Pirmasens Nr: 66260402 an:
Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH & Co.KG und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V. Betreiber von Bestandsnachfolge24.
Die TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung in der Südwestpfalz.
Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder zur Vereinbarung eines vertraulichen Erstgesprächs nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und senden uns eine E-Mail an info@suchoweew.de oder nützen Sie unser Kontaktformular wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.