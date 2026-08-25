Maklerbestand verkaufen in München und Umgebung
Maklernachfolge München und Umgebung – erfahrener Versicherungsmakler sucht Bestände und Maklerunternehmen
Sie beschäftigen sich mit dem Thema Maklernachfolge München und Umgebung und suchen einen erfahrenen Nachfolger, der Ihre Kunden persönlich weiterbetreut und Ihr über viele Jahre aufgebautes Lebenswerk verantwortungsvoll fortführt?
Als inhabergeführte Versicherungsmakler-GmbH mit 22 Jahren Praxiserfahrung suchen wir regelmäßig Versicherungsbestände, Maklerbestände und Maklerunternehmen zur Übernahme. Unser Schwerpunkt liegt im Großraum München und den angrenzenden Landkreisen.
Unser Ziel ist eine langfristige und persönliche Nachfolgelösung. Dabei geht es nicht nur um die Übernahme von Verträgen und Courtageeinnahmen. Im Mittelpunkt stehen der Erhalt gewachsener Kundenbeziehungen, eine zuverlässige Betreuung und die nachhaltige Weiterentwicklung des übernommenen Bestandes.
Welche Maklerbestände und Unternehmen suchen wir?
Im Rahmen einer Maklernachfolge in München und Umgebung interessieren wir uns insbesondere für gemischte Kompositbestände mit Privat- und Gewerbekunden. Darüber hinaus kommen auch Bestände von spezialisierten Versicherungsmaklern für eine Übernahme infrage.
Entscheidend sind für uns eine solide Kundenstruktur, langfristig gewachsene Kundenbeziehungen und entsprechendes Entwicklungspotenzial.
Dabei sind unterschiedliche Größenordnungen interessant – vom einzelnen Versicherungsbestand über größere Maklerbestände bis hin zum kompletten Maklerunternehmen.
Wir sind Mitglied der VEMA Versicherungsmakler Genossenschaft eG und können daher auch entsprechend angebundene Bestände übernehmen. Durch vorhandene Rahmenvereinbarungen und Deckungskonzepte bestehen zusätzliche Möglichkeiten, einen übernommenen Bestand weiterzuentwickeln und bestehende Kundenverbindungen langfristig zu stärken.
Maklernachfolge München und Umgebung – diese Regionen sind interessant
Unser regionaler Schwerpunkt liegt auf dem Großraum München sowie den angrenzenden Landkreisen. Besonders interessant sind für uns:
[*]München
[*]Bad Tölz / Bad Tölz-Wolfratshausen
[*]Dachau
[*]Ebersberg
[*]Erding
[*]Freising
[*]Fürstenfeldbruck
[*]Starnberg
[*]Wolfratshausen
Auch Maklerbestände und Maklerunternehmen aus angrenzenden Regionen kommen bei einer passenden Kunden- und Bestandsstruktur infrage.
Mitarbeiter können im Rahmen der Maklernachfolge übernommen werden
Bei einer Unternehmensnachfolge stellt sich häufig die Frage, wie mit bestehenden Mitarbeitern umgegangen werden soll. Für uns ist die Übernahme erfahrener Mitarbeiter ausdrücklich erwünscht.
Langjährige Mitarbeiter kennen die Kunden, internen Abläufe und Besonderheiten des Maklerunternehmens. Sie können deshalb wesentlich dazu beitragen, Kontinuität und Servicequalität während und nach der Übergabe sicherzustellen.
Gerade bei einer langfristig angelegten Maklernachfolge in München und Umgebung kann der Erhalt eines eingespielten Teams ein wichtiger Bestandteil einer erfolgreichen Übergabe sein.
Maklernachfolge München und Umgebung – Ihr Lebenswerk verantwortungsvoll übergeben
Wer sich mit seiner persönlichen Maklernachfolge beschäftigt, übergibt weit mehr als Versicherungsverträge, Kundenlisten und laufende Courtageeinnahmen.
Hinter einem Maklerbestand stehen häufig jahrzehntelang gewachsene Kundenbeziehungen, persönliche Kontakte und das Vertrauen der Kunden. Diese Werte sollen auch nach der Übergabe erhalten bleiben.
Deshalb legen wir großen Wert auf eine faire, diskrete und individuell gestaltete Maklernachfolge. Gemeinsam mit dem bisherigen Inhaber kann eine Übergabelösung entwickelt werden, die zum Unternehmen, zum Kundenbestand und zu den persönlichen Vorstellungen des Verkäufers passt.
Ob einzelner Versicherungsbestand, größerer Maklerbestand oder vollständige Übernahme einer Versicherungsmakler-GmbH – unterschiedliche Nachfolge- und Übernahmemodelle sind möglich.
Persönliche und langfristige Maklernachfolge gesucht
Eine erfolgreiche Maklernachfolge in München und Umgebung bedeutet für uns, Bewährtes zu erhalten und gleichzeitig eine langfristige Perspektive für Kunden, Mitarbeiter und Unternehmen zu schaffen.
Mit 22 Jahren Erfahrung als Versicherungsmakler verfügen wir über die fachliche und unternehmerische Erfahrung, um bestehende Kundenbeziehungen zuverlässig fortzuführen und übernommene Bestände nachhaltig weiterzuentwickeln.
Wenn Sie sich Gedanken über Ihre Maklernachfolge in München und Umgebung machen und einen erfahrenen, inhabergeführten und langfristig orientierten Nachfolger suchen, freuen wir uns auf ein vertrauliches Kennenlernen.
Unser Ziel ist eine Nachfolgelösung, bei der Ihr Lebenswerk verantwortungsvoll fortgeführt wird, Ihre Kunden auch zukünftig zuverlässig betreut werden und Sie Ihren Maklerbestand oder Ihr Maklerunternehmen mit einem guten Gefühl in erfahrene Hände übergeben können.
Kontaktanfrage Bestandsnachfolger aus München Nr.: 81260818
Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH & Co.KG und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V. Betreiber von Bestandsnachfolge24.
Die TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung für Makler und Maklerunternehmen im Raum München und Umgebung.
Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder zur Vereinbarung eines vertraulichen Erstgesprächs nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und senden uns eine E-Mail an info@suchoweew.de oder nützen Sie unser Kontaktformular wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.