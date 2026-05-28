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Makler Nachfolger Club e.V. Rothenbühlstraße 1 96163 Gundelsheim bei Bamberg, Deutschland https://www.makler-nachfolger-club.de
Ansprechpartner:in Herr Thomas Suchoweew +49 951 420256
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Maklerbestand verkaufen im Raum Siegburg Bonn

Wenn aus einem Bestand ein Lebenswerk wird – Nachfolgelösung für Makler mit Verantwortung und Herz

(lifePR) (Siegburg Bonn, )
Erfahrener Bestandsnachfolger aus dem Raum Bonn / Rhein-Sieg sucht Versicherungsbestände und Maklerunternehmen zur langfristigen Fortführung

Für viele Versicherungsmakler ist der eigene Bestand weit mehr als eine wirtschaftliche Grundlage. Er ist das Ergebnis jahrzehntelanger Arbeit, persönlicher Beziehungen, unzähliger Kundengespräche und eines Vertrauens, das oft über Generationen gewachsen ist.

Umso schwerer fällt vielen Maklerinnen und Maklern die Frage nach einer passenden Nachfolge.

Wer übernimmt die Verantwortung für die Kunden?
Wer führt das Unternehmen im eigenen Sinne weiter?
Und wer behandelt das aufgebaute Lebenswerk mit dem nötigen Respekt?

Ein erfahrener Bestandsnachfolger aus dem Raum Bonn / Rhein-Sieg möchte genau hier ansetzen — mit einer langfristigen, menschlich geprägten und verantwortungsvollen Nachfolgelösung.

Nachfolge bedeutet Vertrauen

Seit mehr als 19 Jahren ist der Kaufinteressent in der Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche tätig. In dieser Zeit hat er Privat- und Gewerbekunden persönlich begleitet und den Anspruch entwickelt, Kundenbeziehungen ehrlich, verlässlich und nachhaltig zu führen.

„Mir ist bewusst, dass hinter jedem Bestand Menschen stehen — Kunden, Familien, Unternehmer und oftmals auch ein Makler, der über Jahrzehnte Vertrauen aufgebaut hat. Dieses Vertrauen verdient Respekt und einen verantwortungsvollen Übergang.“

Gesucht werden Versicherungsbestände sowie kleinere bis mittlere Maklerunternehmen in den Regionen Bonn, Rhein-Sieg, Köln, Leverkusen, Düren, Euskirchen, Bad Münstereifel, Siegen, Olpe, Montabaur sowie angrenzenden Regionen.

Bewährtes erhalten und behutsam weiterführen

Viele ältere Makler wünschen sich keinen anonymen Investor und keine kurzfristige Verkaufsstrategie. Sie wünschen sich einen Nachfolger, der erreichbar bleibt, die Kunden persönlich betreut und den Charakter des Bestandes versteht.

Genau dieser Gedanke steht im Mittelpunkt der geplanten Übernahmen.

Der Kaufinteressent verbindet persönliche Beratung mit modernen und effizienten Abläufen. Dabei soll Bewährtes erhalten bleiben, während Prozesse sinnvoll weiterentwickelt werden — immer mit Blick auf die Menschen hinter den Verträgen.

Besonders wichtig sind dabei

- ein respektvoller und geordneter Übergang
- die langfristige Betreuung bestehender Kunden
- persönliche Ansprechpartner und Verlässlichkeit
- ausreichend Zeit für eine gemeinsame Übergabe
- Kontinuität statt kurzfristiger Verkaufsinteressen
- der verantwortungsvolle Erhalt gewachsener Kundenbeziehungen

Flexible Übergabemodelle ausdrücklich möglich

Viele Makler möchten sich nicht von heute auf morgen zurückziehen. Deshalb sind auch schrittweise Übergaben oder eine über längere Zeit begleitete Nachfolge ausdrücklich willkommen.

So können Kunden weiterhin Sicherheit und Vertrauen erleben, während Verantwortlichkeiten behutsam übergehen.

„Eine gute Nachfolge entsteht nicht unter Zeitdruck. Sie entsteht durch Vertrauen, Offenheit und das gemeinsame Verständnis, dass ein Lebenswerk in gute Hände übergeben werden soll.“

Persönlicher und vertraulicher Austausch

Maklerinnen und Makler, die sich Gedanken über ihre Zukunft und eine passende Nachfolge machen, sind herzlich eingeladen, unverbindlich und vertraulich Kontakt aufzunehmen.

In einem persönlichen Gespräch können Vorstellungen, Wünsche und Möglichkeiten offen besprochen werden — mit dem Ziel, eine Lösung zu finden, die wirtschaftlich sinnvoll und menschlich passend ist.

Über den Makler Nachfolger Club e.V.

Der Makler Nachfolger Club e.V. unterstützt Maklerinnen und Makler bei der Suche nach passenden Nachfolgelösungen und bringt Bestandsabgeber mit qualifizierten Kaufinteressenten zusammen. Ziel ist es, gewachsene Kundenbeziehungen zu erhalten und nachhaltige Übergänge mit Verantwortung und Vertrauen zu gestalten.

Kontaktanfrage Bestandsnachfolger Siegburg Bonn Nr.: 53260503

Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH & Co.KG und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V. Betreiber von Bestandsnachfolge24.

Die TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung im Raum Bonn / Rhein-Sieg.

Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder zur Vereinbarung eines vertraulichen Erstgesprächs nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und senden uns eine E-Mail an info@suchoweew.de oder nützen Sie unser Kontaktformular wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.

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Deutschlands größtes Nachfolgerportal für Makler

Makler Nachfolger Club e.V.

Der ersten deutschen Makler Nachfolger Club e.V. hat sich darauf spezialisiert Maklern und Unternehmen auf die Übergabe ihres Bestands vorzubereiten. Dazu bringt der Verein Maklerunternehmen mit den passenden Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen. Mit einem bundesweiten Nachfolger-Poll von über 2.000 Kandidaten ist der Verein in der Lage den optimalen Nachfolger zu vermitteln. Zu den Zielen des Makler-Nachfolger-Clubs gehören die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels, und damit des aufgebauten Lebenswerks sowie eine nachhaltige Betreuung der Kundenbestände. Dazu kommt auch die Erzielung eines optimalen Verkaufspreises, allerdings immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu schätzen weiß. Mit dieser Arbeit leistet der Makler-Nachfolger-Club sowohl einen Beitrag zur Sicherstellung persönlich erarbeiteter Assets Werte als auch zur Fortführung wirtschaftlich gesunder Unternehmen.

Der Makler Nachfolger Club e.V. wurde 2014 gegründet und ist als eingetragener Verein zu 100 % unabhängig von Versicherungsgesellschaften und Pools. Vorstände sind Thomas Suchoweew und Oliver Petersen.

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